SIS High Honors and Honors list

The Shelton Intermediate School has announced its High Honors and Honors list.

SIS High Honors:

Brandon Acervida, Diana Acosta Garcia, Amy Agreda, Casey An, Steven Andrejczyk, Emma Arsenault, Olivia Badeaux, Kayla Bailey, James Baklik, Yana Baltsevych, Alexandra Barkley, Juan Miguel Barranco, Christopher Bartlett, Narmer Bazile, Kelsey Beas, Brooke Berry, Archit Bhargava, Isha Bidja, Mark Black, Allison Bonfiglio, Jennifer Borucki, Emily Bouvier, Stephen Bracero, Emma Breahna, Reilly Brennan, Kayla Bretan, Sarah Broad, Dylan Brown, Logan Brown, Spencer Bryant, Megan Bucherati, Emma Buglione, Bianca Bulatao, Olivia Bunn, Patrick Burden, Olivia Bush, Sean Callinan, Alexandra Capalbo, Emily Carlin, Maura Carr, Caitlin Carruth, Jules Cayer, Thalia Charkalis, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Joseph Ciccone, Caileigh Cisero, Alexa Civale, Jase Aden Co, Caidyn Collins, Daniel Connolly, Jason Cordone, Natalya Correia, Sophia Curran, Ria Dalvi, James Daly, Alexandra D'Amico, Emma D'Amico, Connor Dapp, Leah Darby, Giovanni Darcangelo, Luana Maria DaSilva, Katherine Daxner, Alexandra de Andrade, Rhianna de Andrade, Morgan DeAngelo, Rachel Dillon, Alexander Dobrzycki, Isabella Drury, John Esteves, Claire Foley, Nathan Foss, Adriana Franzese, Melinda Frost, Noelle Garretson, Sofia Gasbarro, Greta Gelumbickas, Joseph Giovannini, Jai Goel, Ava Grabarz, Alexandrea Gregg, Amanda Gregg, William Gualtiere, Kaylee Gura, Maya Gzyms, Andrew Hafele, Carly Hajducky, Kaziah Hill,Makayla Hulton, Sarah Hurlbert, Anna Hynes, Ashley Jacob, Emma Jacob, Anna Jaiani, Hayley James, Alyssa Jardim, Jessica Jayakar, Neha Jayanna, Bartholdy Jean Laurent, Jaclyn Jenco, Morgan Jose, Spencer Keith, Josiah Kellogg, Elizabeth Kennedy, Pavel Khorkin, Ashley Kichar, Adeline Kim, Daniel Kim, Amanda Kiman, Michael Kiwak, Mia Kmetz, Averi Kochiss, Inis Kojeli, Ryan Kudej, Kaushal Kulkarni, Andrew Lam, Jillian LaPrise, Chelsea Larke, Maddigan Leifer, Sydney Leifer, Carla Leonzi, Yuting Lin, Katie Luckner, Michael Lysik, Katelyn MacFadyen, Ryan Madison, Sriram Maganti, Carolyn Maher, Joshua Mallette, Nico Marini, Karolina Martins, Diana Mazza, Carson McKinnon, Max McLoughlin, Caitlin McNeil, Grace McPadden, Justin Mendez, Rachel Morrow, Michael Mourtadh, Brooke Muller, Sada Mussa, Suhaas Nadella, Pranav Nair, Danny Nguyen, Tina Ni, Alexander Nip, Sanya Oak, Sasha Oak, Keira O’Connor, Trista Oddo, Erika Olson, Alexander Ozonoff, Sarah Panek, Deven Papadimitriou, Greta Parkes, Diya Patel, Alexandra Pereira, Olivia Pereira, Clarissa Pierre, Natalie Plavec, Nicole Plavec, Elizabeth Porto, Lorissa Potje, Gavin Powe, Deepak Prakash, Robert Quevedo, Samantha Rago, Samantha Randall, Maliya Reid, Alexa Reis, Carson Rhodes, Melaina Roberto, William Rodrigues, Andrew Ross, Kevin Rudzinski, Julie Ruggiero, Anthony Russo, Gabriel Rut, Emily Sandin, Xavier Sandor, Catherine Santa, Joseph Savino, Marisa Savino, Reino Martin Sawan, Majd Saymeh, Joseph Schafenberg, Joseph Schiappa, Victoria Schildknecht, Elena Schrynemakers, Jacob Sciamanna, Jake Sciongay, Virginia Sebas, Jared Sedlock, Annelyse Sherman, Isabela Silva, Isabella Silvis, Alexis Sirisouk, Kevin Splan, Kyle St. Pierre, Mason Stanko, Katelyn Staron, Anthony Steele, Ryan Stusalitus, Ethan Stutheit, Kaytie Tanoue, Akshitha Thippa, Julia Tomcho, Tara Torres, Walker Toth, Mackenzie Trafecante, Spencer Trautz, Faith Tremblay, Danielle Turcotte, Emily Vasser, Leah Verrilli, Jacob Villalobos, Lauren Walsh, Timothy Weinmayr, Devan Wildman, Zachary Wirth, Kassidy Wojtowicz, Alexander Wolfinger, Zoe Wood, Ryan Woods, Zoe Yoon, Bianca Youd, Kayla Young, Michael Yurman, William Zaccagnini, Joshua Zamani, Julia Zapadka, Christian Zarra, Andrew Zhang, Charlotte Zilinek, Graham Ziperstein

SIS Honors:

Wassil Aaid, Amer Abdel-Hack, Brandon Albaladejo, Scott Aldridge, Sophia Alkaul, Zoe Allen, Alec Antunes, Evan Azary, Bhavik Badshah, Ryan Bailey, Maranda Balcerzak, Timothy Bannon, Korey Barber, Lauren Baudo, Bianca Belade, Marissa Berg, Ryan Blakeslee, Courtney Brancato, Brianna Branco, Megan Breunig, Lilian Cable, Emily Cacchillo, Emily Cacchillo, Dylan Camp, Hailey Cardenales, Logan Carey, Michael Caruso, Tanner Chernowsky, Sok Chea Chhoeun, Hailey Chormanski, Wyatt Chrisman, Benjamin Cicale, Jay Cimmino, Gianluca Ciocca, Jacob Clarke, Andrew Cole, Olivia Condo, Jade Constantine, Jacob Corbin, Kaitlyn Corby, Trinity Crisanti, Kaitlin Csech, Brooke Cyr, Madelyn Cyr, Shayaan Dabiran, Olivia D'Addio, Amelia Damato, Jubei D’Amato, Alessandro D'Angelo, Gabriela DaSilva, Austin D'Aulizio, Frederick Davino, Dominick Davis, Madison DeAngelo, Vincent DeFeo, Julianna DeMarco, Marissa Dias, Matthew Diaz, Brooke Doolan, Sean Drury, Ella Dzujna, Lia Fadiman, Chloe Falcioni, Mia Ferreira, Leah Francois, Connor Friedman, Anthony Gabino, Jack Gangi, Lindsey Gay, Mya Gbriel, Nicholas Gencarelli, Jazmin Gerardi, Aiden Gius, Valentina Gjeloshi, Kyle Gomes, Luke Gomes, Luke Goncalves, Edward Granados, Devin Gray, Alyssa Greenlaw, Lily Gutowski, Ryan Hafele, Alissa Hansen, Amber Haray, Hayley Harden, Noah Hardy, John Horahan, Arvin Islam, Nicholas Jackson, Alexis Jagodnik, Matthew Janik, Connor Jensen, Christopher Jiang, Hunter Johnson, Nicholas Kalapos, Lauren Keklik, Kaitlin Killian, Rachel Kiman, Samuel Klein, Connor Klous, Ariana Kola, Nell Komorowski, Julia Krijgsman, Valery Krylova, Theodore Lanzaro, Emma Lapaj, Hogeun Lee, Anna Leone, Amanda Lesmes, Matthew Lockavitch, Jason Loh, Maximilian LoMonte, Meleny Lopez, Jason Lorent, Tyler Lupkas, Gabriela Madera, Christian Magel, Mizna Malik, Jack Mandulak, Troy Mandulak, Kyle Marcinko, Elsa Marino, Sean Martin, Ryan Martorella, Kaitlynn Matthews-Rios, Avalina Maurati, Megan McCarthy, Ricky McFarren, Rose McGrath, Kelly McSherry, Megan Melanson, Jason Mercado, Mya Merenda, Ligia Miketta, Michael Monaco, Tyler Montanaro, Elizabeth Morales, Michael Morrison, John Moura, Matthew Moura-Sanchez, Syed Muaz, Autumn Murphy, Isabella Musante, Marcel Mweze, Andrew Mysirlidis, Sean Nunes-Enxuto, Jeremy Oko, Erieana Pappano, Luke Perley, Tori Petrone, Emily Pettinella, Nicholas Pineau, Lawrence Pirone, Nelly Pompee, Brandon Re, Brendan Reilly, Aliye Reinhardt, Alexis Resto, Jose Reyes Adames, Joseph Reynolds, Paula Ribeiro, Christian Ripke, Daniel Rivera, Michael Rodriguez, Gavin Rohlman, Cristiano Rosa, Kornela Rowicki, Alexandra Russell, Gabriela Russo, Matthew Ryder, John Sabovik, Olivia Salluhi, Timothy Santos, Xiomara Santos-Colon, Aine Saranich, Liam Saranich, Andria Sayoufi, Sabina Schrynemakers, Nicholas Scrivani, Veronica Shuby, Taylor Silva, Brendan Smith, Shawn Smith, Sami Sobh, Brian Spole, Heather Spray, Tyler Stiewing, Margo Stoverchy, Sean Stusalitus, Mason Stutheit, Sania Tariq, Lindsay Taylor, Michael Thomas, Ryan Tomey, Madison Trafecante, Christopher Turco, Elizabeth Uyar, Nathan Vargas, Isabella Vasser, Joseph Viglione, Brett Wadeka, Brooke Weiss, Carmella Willets, Grace Wong, Maggie Zhang, Joseph Zuccarini