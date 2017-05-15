SHS 3rd Marking Period High Honor Roll

The following Shelton High students were announced to have earned High Honors for the 3rd marking period the 2016-2017 school year.
9th Grade
Joseph Agreda, Mark Ayora, Antonio Baerga, Christopher Belden, Tej Bidja, Elise Blakeslee, Mackenzie Boyce, Jordan Brannen, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Michael Callinan, Mia Camerino, Keegan Casey, Elizabeth Casinelli, Tori Charbonneau, Johnnathan Cho, Robert Ciccone, Owen Corbett, Justice Crafter, Matthew Cristiano, Alyssa Cyr, Brian Dahdal, Katelyn Davis, Jacob Daxner, Santino DeFilippo, Mia Dioguardi, Haley Foothorap, Jessica Foss, Nathaniel Gencarelli, Ahsanullah Ghafoor, Kyla Holman, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriya, Dustin Keller, Mehreen Khan, Taaseen Khan, TeaWon Kim, Nicole Kopec, Joseph LaRue, Jeff Lim, JinXia Lin, JunWen Lin, Ainsley Lougal, Pauline Dianne Makinano, Robert Marcinauskis, Magdalena Martins, Matthew McGee, Jenna Melanson, Nathan Moniz, Joseph Morgan, Amelia Nankervis, Ryan Nettle, Alexandra O’Donnell, Haley Oko, TiaMaria Pascarelli, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Mohammad Rashid, William Riordan, Michael Rodia, Arooj Saadat, Elizabeth Sahagun, Sean Sampaio, Michael Ray Sawan, Ian Sevillano, Sidney Shanahan, Tommie Siu, Margaret Smalick, Gladiola Teodori, Jacqueline Turiano, Leya Vohra, Tori Weed, Cora Welsh, Iris White, Jessica Wurms, Ananya Yadav, Kyle Young
10th Grade
Haley Adcox, Gregory Beaudoin, Kade Bendici, Megan Bisson, Grace Boles, Lily Boles, Emily Broad, John Carr, Cristina Chirsky, Andrew Connolly, Maria Curran, Ana Clara De Oliveira, Olivia Delgado, Jonathan Dias, Jacob Falanga, Deanna Fava, Sydney French, Christopher Frost, Sarah Gloria, Nicholas Henckel, Arlind Hima, Mackenzie Joyce, Jason Juncker, Erin Keary, Nicole Keith, William Kelley, Louise Kim, Natalie Klimaszewski, Zachary Kozlowski, Adam Krzywosz, Amanda LoMonte, Mariah Mandulak, Camryn Mazerolle, Robert Morgan, Neo Neal Natividad, Clayton O'Brien, Sarah Oxner, Emma Parkes, Kasidy Quiles, Sean Rago, Luke Roberts, Giulia Salvio, Nardin Sayoufi, Stephanie Schofield, Kaylin Sorensen, Colin St. Pierre, Jillian Uanino, Noah Vargoshe, Anna Weissenberg, Sydney Youd
11th Grade
Danny Barahona Taco, Lindsey Batista, Russell Blakeslee, Carly Champagne, Marisa DeCiucis, Adriana Diotalevi, Sarah Discepola, Rachel Drost, Audrey Falsetti, Brendan Gibbons, Pallavi Goel, Victoria Gould, Jacob Hansen, Olivia Innaco, Ashley Jahng, Emily Johnson, Zachary Johnson, Alexis Klimaszewski, Hope Komornik, Victoria Kostour, Anastasios Kydes, Emily Lam, Cassie LaPrise, Vanessa Maco, Jack Marciano, Rebecca Marin, Alexia Moreno, Lauren Pawlowski, Brooke Roberts, Jennifer Rosa, Christian Rubio, Alexander Ruenhorst, Saumya Shah, Deloshene Sittambalam, Daniel Stusalitus, Neha Swamy, Noah Swatt, Brian Toole, Julielle Topolski, Jafar Vohra, Vendela Zayrath, Jacob Zuklie
12th Grade
Rachel Ambrogio, Kathryn Arena, Deja-Rae Barrett, Zane Bendici, Daniel Bronson, Mackenzie Bures, Amy Chang, Gina Cioffi, Gregorio Corsale, Aeemay Dabiran, Joshua Darak, Samantha Davidson, Megan Fava, Emma Gallagher, Audrey Gryak, Nicole Guittard, Alicia Gullesh, Dylan Hamme, Krista Haray, Pauline Kaczynski, Riley Kelly, Makayla Kraynak, Michael Leone, Timothy LeStrange, Samantha Lewis, Emily Manzo, Elizabeth Mercado, Amanda Nettle, Carly Nicholas, Marissa Peck, Rachel Philipson, Renee Pontbriant, Natalia Rodriguez Espinal, Amanda Rodriguez, Amanda Sanfilippo, Jeffrey Santos, Alexandra Schaible, Jade Serrano, Victoria Shuster, Michael Simons, Delonne Sloan, Kelly Sou, Peter Statkevich, Samantha Stevens, Michelle Sylvester, Amanda Valdegas