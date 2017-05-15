SHS 3rd Marking Period Honor Roll

The following Shelton High students were announced to have earned Honors for the 3rd marking period in the 2016-2017 school year.

9th Grade

Manal Aaid, Reem Abdel-Hack, Periklis Basimakopoulos, Avery Battaglino, Rachel Bishop, Christopher Bravo, Shannon Brennan, William Bronson, Sydney Byron, Aaron Chandir, Samantha Chase, Kate Clomiro, Allison Dapp, Joseph Davis, Isabella De Almeida, Dylan DeSio, Sophie Dewitt, Justin Dingwall, Devin DiStassio, Kevin Dobkowski, Erick Espinosa, Kaitlyn Esposito, Craig Ferris, Chase Fida, Karina Friend, Brandon Fulton, Haley Gabriel, Ava Genova, Mark Gergely, Justin Gidwani, Mackenzie Gillen, Benjamin Gilmore, Michael Giovannini, Julia Glenn, Anthony Gonzalez, Taylor Green, Kyle Gydus, Destiny Haray, Spencer Hatfield, Maxwell Henning, Julie Hoff, Paige Johnson, Ashley Kearns, Tyler Kekacs, Thomas Killian, Bridgette Kline, Aislynn Kostandini, Dimitrios Kydes, Keenan Lever, Vanessa Lewis, Jesse Lisi, Michael Lockavitch, Emanuel Louime, Courtney Lutheran, Madison Mackniak, Arianna Malick, David Mantack, Maeve Marks, Gianna Maurati, Saige McCarten, Jillian McNeil, Brian Modica, Eric Modica, Jonathan Monaco, Tanysha Montano, Holly Mosher, Kevin Mulreed, Kindja Mweze, Jack Neary, Christopher Nelson, Juliana Nikirk, David Niski, Jake Oddo, Sarah Ovesny, Nicholas Pagluiso, Martina Pastore, Julia Peebles, Nicole Purciello, Kelsey Radzion, Elizabeth Richmond, Cristina Rivera, Phoebe Rodia, Megan Rodko, Gianna Sanzo, Mark Schiavo, Maeve Sheldon, Philip Sissick, Dylan Spiel, Kylie Swatt, Katherine Tapia, Lillian Taska, Christopher Thompson, Nicholas Turco, Alex Urbani, Maia Valinsky, Victoria Villalobos, Sarah Wakeman, Natalia Wilson, Garrett Ziperstein

10th Grade

Christina Alberici, Alyssa Barry, Amanda Bean, Kevin Belden, Brian Berritto, Bryce Bliska, Casey Brennan, Alyssa Bretan, Colin Brown, Margherita Carlucci, Laurie Cavallaro, Daniel Cerulli, Srey Nin Chhoeun, Matthew Cho, Michael Ciambriello, Gianna D’Angelo, Yasmeen Dabiran, Sebastian De Los Santos, Andreia De Sousa Guerreiro, John DeRosa, Mairy Dib, Robert Dillon, Alexander Donfrancesco, David Ferrara, Jake Ferrigno, Luke Ferrigno, Heather Garrett, Noah Grabowski, Camerin Gumbs, Nicholas Guzek, Rachel Hanson, Grace Horwedel, Maggie Howard, John Christiane Ilano, Julia Jacob, Dylan Johnson, Stephanie Johnson, Karina Keller, Michael Kennedy, Michael Kichar, Colman Kim, Eunice Kim, Skyler Kim, Maximilien Klein, Samuel Kocurek, Alexander Kozlowski, Cole Krajcsik, Hope Langlois, Codi Lynders, Emily Marcinauskis, Anthony Martino, Colin Mengold, Arianna Merigliano, Julia Meyer, Sophie Molitoris, Tania Montano, Madisyn Monteiro, Kayla Morandi, Sarah Morandi, Natalia Muniz, Stylianos Mysirlidis, Shawn Nitsche, Samantha Norris, Julia O’Neill, Dhir Patel, Nicholas Pavone, Jordan Peck, Brianna Pereira, Jessica Perley, Daniel Persico, Meghan Pineau, Emilie Potje, Zoe Rogers, Briana Rowe, Anthony Russo, Haroon Saadat, Claire Santa, Kayla Santos, Molly Scalenghe, Amanda Schafenberg, Bailey Schif, Neha Seenarine, Gianna Sia, Jake Sullivan, Matthew Sullivan, Justine Tadduni, Alexis Thompson, Hayley Tranner, John Trujillo, Sarah Ullyett, Fan Zhang

11th Grade

Kristina Abissi, Olivia Adcox, Madelyn Andrews, Steven Atilho, Kayna Banez, Justin Barbato, Matthew Bean, Cameron Boyce, Ryan Bulkley, Haley Bumbala, Michael Burden, Isabella Burns, Michael Casinelli, Derek Cerulli, Reid Chavez, William Ciccone, Cjei Alen Co, Andrew Cordes, Ashley Croffy-Smith, Michael Davis, Khaleed Dawkins, Carl Dioguardi, Hannah DiStassio, Maria Dizenzo, Olivia Domack, Timothy Evans, Carey Evon, Raven Evon, Rebecca Fabrizi, Natalie Ferrante, Megan Ferreira, Zoe Figueroa, Caitlin Foothorap, Lusitania Gallahar, Kelsey Gillen, Alec Goodman, Nicole Gregg, Timothy Hadden, Justin Hafele, Elizabeth Herlihy, Jinkuk Hong, Elias Hoponick, Janie Hulton, Marcella Hundt, Matthew Hunyadi, Kelly Hurd, Isabelle Jette, Madison Katinger, Matthew Kazlauskas, Linzee Keeney, TeaYoung Kim, Martina Kola, Jillian Komornik, Kristen Kondor, Jane Kosturko, Danielle Kreitler, Megan Kreitler, Kayla Krijgsman, Kathleen Lasky, Emily Laven, Chelsie Lazaro, Alivia Leonard, Brianna Leone, Marc Maleri, Tyler Massias, Elyse McCarthy, Caitlin McGuire, Mia McLoughlin, Michael Modica, Joshua Mondi, Isabel Moura, Nicole Nyzio, Allison Panek, Hanna Pankrat, Andrea Posick, Edward Radzion, Aravind Ravishankar, Kayla Resto, Kyle Rice, Jessica Rigoli, Sara Rodia, Brenna Rolfe, Katelyn Russell, David Samedi, Jessie Shuby, William Smith, Gerald Sorensen, Tian Tang, Sonia Teixeira, Samantha Tiberi, Katelyn Usarzewicz, Samantha Viebranz, Jessica Visconti, Conor Wall, Elise Wardell, Mikayla Wasilewski, Jessica Weiss, Emily Yih, Callum Zak, Jacob Zamani, Eric Zelanin, Yuxin Zhang

12th Grade

Taylor Adams, Loren An, Olivia Aylward, James Ball, Thomas Barbierri, Alexis Belco, Alan Bensen, David Berritto, Sejal Bhargava, Eric Bialczak, Dominic Biedron, Zachary Brand, Jamiy Burey, Morgan Camp, Corey Cannone, Michael Ciocca, Michael Colburn, Ashley Connolly, Madalena Da Silva Cardoso, Mariana De Almeida, Zachary Deptula, Grace DeSanti, Patrick Devaney, Rebecca Dion, Griffin Dokla, Jack Dorland, Chandler Duhaime, David Dzujna, Michael Einig, Patrick English, Alexander Ercolani, Marta Fedorko, Natalie Ferris, Erynn Francino-Quinn, Ana Frentress, Kelsie Garretson, Amity Raye Haluschak, Kyler Haveran, Emma Henning, Kelly Hinterneder, Alexandra Horahan, Annalee Howard, Iris Jahng, Meika Jean-Baptiste, Jigar Kapadia, David Keith, Monika Kiwak, Alexa LaBaw, Jaylan Leon, Matthew Liscio, Bridget Lockhart, Alexander Lucas, Demitrius Maggiore, Dante Malaterra, Klaudio Marku, Ryan Murphy, Brittany Nurse, Casey O’Connor, Kylee Opper, Jessica Orazietti, Garrett Ortega, Kaleigh Panek, Ali Paolini, Nicholas Papa, James Peck, Patrick Pineau, Michael Pinheiro, Emily Plucienik, Olivia Puleo, Andrew Reis, Timothy Renkowsky, Emely Ricci, Julia Riccio, Luke Riccio, Laura Robak, Christopher Rosales, Syeda Salman, Ashley Samorajczyk, Alyssa Santos, Anthony Schiavo, Timothy Schiffer, Kayla Sekelsky, Kaylee Serra, Ethan Shuster, Kristen Shuster, Jenna Sinko, Ryan Stachelczyk, Brittney Stott, Meagan Torre, Abigail Turco, Anand Vaish, Ryan Vecsey, Sean Walsh, Tristan Wasilewski, Alexa White, Sarah White, Tyler White, Samantha Widomski, Jennifer Yi, Joseph Zoppi