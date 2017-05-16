Perry Hill School 2nd Quarter Honor Roll 2016-17

Grade 5 High Honors
Isabelle Acervida, Carinna Anastasio, Hannah Andrejczyk, Jan Vincent Caccam, Sofia Couture, Alexandra Davidson, Matthew Dean, William Dwyer, Aidan Franzese, Zachary Haywood, Kaelyn Horn, Megan Hunyadi, Noah Jackson, Ava Kavasansky Paden Larkins, Austin Leifer, Marisa Lia, Ryan Miressi, Julianna Mourao, Esther Park, Shruti Patel, Isabelle Pepe, Nicolas Piscioniere, Julia Prancuk, Rachel Ravi, Leyla Reinhardt, Monika Rudzinski, Luke Sanborn, Logan Sedlock, Diya Singh, Katie Splan, Cameron St. Pierre, Owen Stevens, Sophie Uanino, Laura Uhrynowski Aiden Welch, Cooper Wherley, Michelle Yi
Grade 6 High Honors
Emily Ahern, Brianna Angiolillo, Gianna Bacoulis, Kaitlyn Bergers, Amanda Billingslea, Christopher Buchetto, Ethan D’Addio, Matthew Darak, Benjamin DeMartino, Kendyll Flamini, Emma Gabriel Juliana Gidwani, Caitlin Gius, Albana Hima, Selin Ho, Sena Ho, Benjamin Hoponick, Sanjana Jain, Ryan,Jurgiewicz, Sarah Kearns, Dawn Kindle, Jack Mainiero, Dante Mallozzi, Matthew Matuszewski Dana Moy, Charles Mozdzer, Taylor Ostrosky, Jake Pacacha Mary Pavliouk, Devyn Penna, Abigail Poplawski, Benjamin Robinson, Nya Rodrigues, Jenna Santos, Isabella Serra, Nolan Sevillano, Kyran Shadrick, Adam Sobh, Zara Tariq, Sophia Vitynskyi
Grade 5 Honors
Isabella Anderson, Samantha Atkinson, Leah Bailey, Lily Banks, Enrico Barone, Dylan Bauer, Sarina Bialek, Anne Bisogno, Matthew Boivin, Julianna Bojnec, Derek Bratz, Lindsey Brown, Morgan Bucherati, Samuel Cacchillo, Rachel Camiglio, Ivan Nickolas Cardenas, Elizabeth Cayer, Elizabeth Cleary, Reed Clomiro, Julia Collings, Edward Collins, Kaylee Cooney, Joshua Czaplinski, Erik Darby, John Darmiento, Mateus DaSilva, Carmella DeFeo Katherine DeMartino, Christian deMelo, Thomas DeRosa, Jack DiLieto, Charles DiLieto, Dominic DiMauro, David Dojlidko Erin Doyle, Dillon Durante, Santino Ferrante, Andrew Flamini Demetri Franzese, Patricia Fraser, Sabryne Freyler, Alexandra Gencarelli, Anisha Gera, Nicholas Gergely, Andrew Giacobbe Maya Giampaolo, Anthony Ginorio, Dylan Greenlaw, Mia Gura Scarlet Hajducky, Shawntel Hanley, Nathaniel Hardy, Keeley Haughie, Jonathan Hayek, Hannah Hluska, Sean Hollis, Logan Hurd, Jack, Kieley, David Kim, Jason Kim, Michael Kinik, Adam Klein, Eleni Kydes, Shandee Lee, Hannah Levine, Stephanie Liebensohn, Nara Lim, Joshua Loh, Sophie Lubis, Olivia Marino, Jason Martorella, Rean Mason, Lillian May, Jenna McGuire, Kate McPadden, Charles McSherry, Tara Mladsi, Suvon Moore, Brooke Moura, McBenedict Mweze, Annika Nagy, Aditi Nanjappa, Elijah,Nastu, Arian Naxhaku, Amy Naylor, Kate Neary, Paul Nguyen, Kenny Nguyen, Mark Nitsche, Dylan Oge, Ethan Oko, Jack Parkes, Hailey Perez, Luke Petrocelli, Olivia Plonski, John Quevedo, Roshan Rakaventhra, Nathaniel Ramos, Joseph Reilly, Anastasia Reilly, Ryan Rigoli, Sean Roden, Elizabeth Rollinson, Yaralex Roque, Natalia Rydzik Hannah Sacoto, Keirah Saez, Matthew Sahagun, Elena Salluhi Charles Santa, William Schiappa, Dallas Seymoure, Maja Shallow Lia Sheehy, Avery Shreders, Jennifer Sigrist, Jenna Staron, Lola,Stoverchy, Andrew,Thomas, April Torres, Angeline Tran, Brooklyn Velazquez, Ava Vojtek, Logan Weiss, Gabriel West, Kelsey Williams, Nikolaus Wirth, Cameron Woods, Ava Woods Allison Wurms, Joseph Yearsley, Justin Zarra
Grade 6 Honors
Maram Aaid, Zayna Abraham, Angelina Alcaraz-Sim, Julia Antoinette Arnaldo, Sadia Azra, Bradford Baker, Skye Baklik Diana Banks, Molly Bannon, Luke Barrozo, Julia Battistelli, Jack Beauchemin, Cecilia Beaudoin, John Becker, Krystal Black, Tiana Blakeslee, Ryan Bourque, Sadie Brennan, Sara Buglione, Christopher Capalbo, Makayla Cavallaro, Nicholas Cebrik, Ava Champagne, Meena Chandir, Kylie Chiesa, Jasmin Chiluisa, Shawn Chormanski, Emily Codere, Ella Cristiano, Lexie D’Auria, John De Camps, Elle DeLima Christian DeMoura, Tyler DeSousa, Joshua Dokla, Jessica Duarte Rose Dymerski, Nathan Eckert, Colin English, Kayla Falanga, Jacob Fernandes, Lexa Fernandes, Ciara Foley, Ronald Foncello, Aiden Freebairn, Nico Futie, Harrison Garrett, Jake Gigliotti, Ella Gildea Joseph Giliotti, Evan Gilmore, Jack Goode, Dylan Greekwood Kayla Gzyms, Alexandra Harpell, Timothy Hilser, Brian Hinman Rebekkah Hurlbert, Josh Ilano, Kaija Jenkins, Jackson Jones, Andreia,Jorge, Kylie Karolkowski, Mohammed Khan, James,Killian Jack Kilmartin, Julia Kmiec, Anthony Koch, Maya Komorowski, Thomas Kopec, Erin Kovarczi, Audrey Kozak, Ireneusz Koziol, Alexandra Kuniej, Rucha Kurani, Lia Leandres, Megan Loiacano Grace Loiz, Jack Mackniak, Amanda Madera, Fiorella Malespin Angelena Martino, Mateos Martins, James McGrath, Connor McGuire Hailey McKeon, Claire McNeil, Molly McNeil, Elizabeth Miska, Brianna Moran, Matthieu Moretti, Julia Mosher, Marissa Mustaka RaulNair, Cassidy Nordvall, Mia Novais, Makayla O’Brien, Aidan O’Grady, Kendall Oksenberg, Tommaso Onofrio, Ryan Ouloul Ryleigh Pagluiso, Ari Papadimitriou, Jordan Paris, Jason Pastiva Ryan Pastiva, Gabriella Perry, Nicole Perry, Lucy Persson Thomas Pires, Ella Platt, Jane Platt, Susan Porto, Zachary Powers Tyler Radzion, Destiny Ramos, Ana-Julia Reinheimer, Benjamin Rhodes, Aviel Robles, Jasmine Rossetti, Joshua Rut, Jack Sabo Jason Santos, Samantha Smalick, Jaylan Spencer, Joseph Spinelli Victoria Stawiarski, David Stinson, Nargis Suleman, Kenneth Supersano, Isabella Tamas, Kylee Taylor, Melinda Taylor, Evan Tedesco, Alyssa B. Teixeira, Tyler Thielen, Inari Torres, TimmyTran Justine Turcotte, Brody Turnbull, Rebecca Turner, Gregory Uanino Luke Uhrynowski, Nadya Uyar, Brooke Vicarioli, Colin Viores Emma Walsh, Ryan Welsh, Peter Whaley, Julia Wilkinson, Jeffrey Wojtowicz, Jadon Wolfe, William Woods, Adrianna Wutke, Piper Yegidis, Emily Zaleski, Landon Zdru, Carly Zerella, Dylan Ziegler Jessica Ziegler