Girls swim: Shelton defeats East Haven, 98-71

The Shelton High School girls swim team improved to 3-0 with a 98-71 win over East Haven on Tuesday night at the Shelton Community Center.

With the loss East Haven falls to 1-3.

The Gaelettes return to action on Thursday afternoon against West Haven.

200 Medley Relay: 1) East Haven, 2) Shelton (Bretan, D’Addio, Hundt, Kim) 3) Shelton (Discala, Dobosz, Turchuk, Alcaraz-Sim)

200 Freestyle: 1) Emma Parkes (S) 2:02.12, 2) Caitlin McGuire (S), 3) Alora McConnell (EH)

200 IM: 1) Laura Rosado (EH) 2:21.93, 2) Alyssa Bretan (S), 3) Daniela Bedoya (EH)

50 Freestyle: 1) Anastasia Alcaraz-Sim (S) 28.45, 2) Sabrina Hudson (S), 3) Mia Discala (S)

100 Butterfly: 1) Daniela Bedoya (EH) 1:06.79, 2) Marcella Hundt (S), 3) Emma Turchuk (S)

100 Freestyle: 1) Emma Parkes (S) 55.22, 2) Louise Kim (S), 3) J.J Kim (EH)

500 Freestyle: 1) Laura Rosado (EH) 5:48.10, 2) Caitlin McGuire (S), 3) Mariam Dobosz (S)

200 Freestyle Relay: 1) East Haven, 2) Shelton (Bretan, Hundt, Hudson, Parkes), 3) East Haven

100 Backstroke: 1) Louise Kim (S) 1:07.73, 2) J.J Kim (EH), 3) Anastasia Alcaraz-Sim (S)

100 Breaststroke: 1) Alora McConnell (EH) 1:21.26, 2) Olivia D’Addio (S), 3) Syreena Melendez (EH)

400 Freestyle Relay: 1) Shelton (Parkes, Bretan, Hundt, Kim) 3:59.52, 2) Shelton (McGuire, Dobosz, Swamy, D’Addio), 3) Shelton (Collins, Weed, Rudler, Nikirk)