Shelton girls swim past West Haven

Shelton High defeated West Haven, 97-71, in an SCC girls meet on Thursday afternoon at West Haven High.

The win brings Shelton’s record to 4-0 and sets up a meet on Monday with fellow unbeaten Lauralton Hall at 4 p.m. at Shelton Community Center Pool.

200 Medley Relay: 1) Shelton (Bretan, Dobosz, Parkes, Kim) 2:05.36. 2) West Haven, 3) Shelton (Alcaraz-Sim, Swamy, Turchuk, Hudson)

200 Freestyle: 1) Marcella Hundt (S) 2:15.06, 2) Jill Doherty (WH), 3) Olivia D’Addio (S)

200 IM: 1) Anya Celmar (WH) 2:23.31, 2) Emma Parkes (S), 3) Emma Turchuk (S)

50 Freestyle: 1) Caitlin McGuire (S) 27.41, 2) Maddy Hobart (WH), 3) Anastasia Alcaraz-Sim (S)

100 Butterfly: 1) Alyssa Bretan (S) 1:08.26, 2) Louise Kim (S), 3) Sabrina Accioly (WH)

100 Freestyle: 1) Anya Celmar (WH) 58.93, 2) Marcella Hundt (S), 3) Nicole Gaston (WH)

500 Freestyle: 1) Olivia D’Addio (S) 6:24.78, 2) Jill Doherty (WH), 3) Adrianna Accioly (WH)

200 Freestyle Relay: 1) SHelton (Bretan, Kim, Hundt, Martins) 1:54.20, 2) West Haven, 3) Shelton (McGuire, Parkes, Alcaraz-Sim, Nikirk)

100 Backstroke: 1) Alyssa Bretan (S) 109.00, 2) Maddy Hobart (WH), 3) McKenna Driver (WH)

100 Breaststroke: 1) Emma Parkes (S) 1:21.76, 2) Louise Kim (S), 3) Adrianna Accioly (WH)

400 Freestyle Relay: 1) Shelton (Hundt, McGuire, Hudson, D’Addio), 2) West Haven, 3) Shelton (Martins, Dobosz, Turchuk, Nikirk