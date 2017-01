Wrestling: Duhaime wins 100th as Gaels roll

The Shelton High wrestling team won five matches at Staples High in Westport on Saturday.

Shelton’s Chandler Duhaime (Sr, 120, 101-21 career) won his 100th career match against Masuk.

Going 5-0 on the day for Shelton, S Reyes (Jr, 106, 25-4), C Duhaime (Sr, 120, 26-2), N Lacey (Sr, 145, 17-9) , D Sloan (Sr, 160, 25-3), R Weiner (So, 195, 13-2), D Brown (SR, 285, 23-4).

Results as follows:

Shelton 40- McMahon 30

120- Failla (S) FFT; 126- Duhaime (S) FF; 132- Gonzalez (M) pin N Reyes 4:39; 138- Cardensa (M) dec Rago 6-1; 145- Lacey (S) FFT; 152- Coulter (M) pin Rosa 5:12; 160- Sloan (S) maj Silva 12-0; 170- Capone (M) dec Stanske 5-1; 182- Cacchia (M) Inj Def Scanlon; 195- Weiner (S) pin Sotomayer 1:50; 220- Samson (M) pin O’Brien 0:51; 285- Brown (S) dec Horton 7-0; 106- Ziperstein (S) FFT; 113- S Reyes (S) dec Samtalucia 12-7

Shelton 62- Norwalk 18

126- N Reyes (S) pin Gilchrist 0:50; 132- Bartush (N) pin Cordes 2:37; 138- Ercolani (S) pin Fulton 0:54; 145- Lacey (S) pin Velez 1:18; 152- Rosa (S) pin Pagant 0:32; 160- Sloan (S) pin Morales 0:46; 170- Stanske (S) dec Nicanor 10-5; 182- Platt (N) pin Adamson 1:57; 195- Weiner (S) pin Martinez 1:36; 220- O’Brien (S) pin Solano 0:24; 285- Brown (S) pin Palacio 0:56; 106- S Reyes FFT; 113- White (N) pin Failla 2:57; 120- Duhaime (S) tech Albrecht 16-0

Shelton 57-Staples 21

138- Ercolani (SH) pin Molina 1:46; 145- Lacey (SH) FFT; 152- Arciola (ST) dec Rosa 8-4; 160- Sloan (SH) pin Qui 0:29; 170- Clarke (ST) pin Stanske 2:38; 182- Mahoney (ST) pin Adamson 1:32; 195- Weiner (SH) dec Hunter 5-2; 220- Overton (ST) pin O’Brien 4:25; 285- Brown (SH) pin Harrington 0:57; 106- S Reyes (SH) pin Branigan 3:23; 113- Failla (SH) pin Hooper 1:11; 120- Duhaime (SH) pin Marone 2:49; 126- N Reyes (SH) pin Rosenberg 0:41; 132- Rago (SH) pin DiMasi 3:12

Shelton 58-Masuk 12

145- Lacey (S) dec Lobdell 2-1; 152- Rosa (S) pin Attah 0:39; 160- Stanske (S) FFT; 170- Sloan (S) pin Mathews 0:51; 182- Scianna (M) pin Adamson 0:51; 195- Weiner (S) pin Zaccagnini 3:07; 220- O’Brien (S) FFT; 285- Brown (S) FFT; 106- S Reyes (S) pin Lariviara 0:30; 113- Failla (S) FFT; 120- Duhaime (S) Dec M Fedorko 5-3; 126- N Reyes maj Minch 9-1; 132- Gambino (M) dec Cordes 9-3; 138- C Fedorko dec Ercolani 11-4

Shelton 72- Mamaronek 12

152- Wechsler (M) pin Rosa 3:31; 160- Stanske (S) pin Vazquez 1:31; 170- Sloan (S) pin Calares 0:54; 182- Collazo (M) pin Adamson 0:54; 195- Weiner (S) pin Bautista 1:05; 220- O’Brien (S) FFT; 285- Brown (S) FFT; 106- S Reyes (S) pin Deutch 1:05; 113- Failla (S) pin Cruz 0:43; 120- Duhaime (S) pin Murphy 1:15; 126- N Reyes (S) pin Santec 0:22; 132- Cordes (S) pin Freedman 1:00; 138- Ercolani (S) FFT; 145- Lacey (S) FFT

Records- Shelton 18-3, 1-1 SCC “A.”