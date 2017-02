SIS High Honor Roll

The following Shelton Intermediate School students were named to the Shelton Intermediate School’s High Honor Roll for the second marking period: Brandon Acervida , Amy Agreda , Casey An , Steven Andrejczyk , Alec Antunes , Olivia Badeaux , Kayla Bailey , James Baklik , Korey Barber , Juan Miguel Barranco , Narmer Bazile , Kelsey Beas , Brooke Berry , Archit Bhargava , Isha Bidja , Mark Black , Angelina Blank , Allison Bonfiglio , Emily Bouvier , Stephen Bracero , Courtney Brancato , Reilly Brennan , Kayla Bretan , Sarah Broad , Dylan Brown , Logan Brown , Megan Bucherati , Emma Buglione , Bianca Bulatao , Olivia Bunn , Sean Callinan , Hailey Cardenales , Emily Carlin , Maura Carr , Caitlin Carruth , Jules Cayer , Mia Chen , Wyatt Chrisman , Joseph Ciambriello , Joseph Ciccone , Caileigh Cisero , Alexa Civale , Jase Aden Co , Caidyn Collins , Daniel Connolly , Jason Cordone , Natalya Correia , Sophia Curran , Ria Dalvi , James Daly , Alexandra D’Amico , Emma D’Amico , Giovanni Darcangelo , Katherine Daxner , Alexandra de Andrade , Marissa Dias , Rachel Dillon , Alexander Dobrzycki , John Esteves , Lia Fadiman , Mia Ferreira , Claire Foley , Nathan Foss , Adriana Franzese , Melinda Frost , Noelle Garretson , Sofia Gasbarro , Mya Gbriel , Greta Gelumbickas , Joseph Giovannini , Jai Goel , Luke Goncalves , Ava Grabarz , Alexandrea Gregg , Amanda Gregg , William Gualtiere , Kaylee Gura , Maya Gzyms , Andrew Hafele , Carly Hajducky , Amber Haray , Kaziah Hill , Sarah Hurlbert , Anna Hynes , Ashley Jacob , Emma Jacob , Anna Jaiani , Alyssa Jardim , Jessica Jayakar , Jaclyn Jenco , Connor Jensen , Christopher Jiang , Morgan Jose , Spencer Keith , Josiah Kellogg , Elizabeth Kennedy , Pavel Khorkin , Adeline Kim , Amanda Kiman , Rachel Kiman , Michael Kiwak , Mia Kmetz , Nell Komorowski , Ryan Kudej , Kaushal Kulkarni , Andrew Lam , Jillian LaPrise , Chelsea Larke , Maddigan Leifer , Sydney Leifer , Carla Leonzi , Yuting Lin , Maximilian LoMonte , Katie Luckner , Tyler Lupkas , Gabriela Madera , Ryan Madison , Sriram Maganti , Carolyn Maher , Nico Marini , Karolina Martins , Diana Mazza , Carson McKinnon , Caitlin McNeil , Grace McPadden , Mya Merenda , Rachel Morrow , Michael Mourtadh , Brooke Muller , Suhaas Nadella , Tina Ni , Alexander Nip , Sasha Oak , Keira O’Connor , Trista Oddo , Erika Olson , Alexander Ozonoff , Sarah Panek , Deven Papadimitriou , Greta Parkes , Diya Patel , Olivia Pereira , Clarissa Pierre , Natalie Plavec , Nicole Plavec , Elizabeth Porto , Lorissa Potje , Gavin Powe , Deepak Prakash , Robert Quevedo , Samantha Rago , Samantha Randall , Maliya Reid , Alexa Reis , Melaina Roberto , Kaliyah Robertson-Cole , Andrew Ross , Julie Ruggiero , Anthony Russo , Gabriel Rut , John Sabovik , Emily Sandin , Catherine Santa , Joseph Savino , Marisa Savino , Majd Saymeh , Joseph Schafenberg , Joseph Schiappa , Jacob Sciamanna , Jake Sciongay , Virginia Sebas , Annelyse Sherman , Isabela Silva , Isabella Silvis , Kevin Splan , Kyle St. Pierre , Anthony Steele , Ethan Stutheit , Kaytie Tanoue , Sania Tariq , Akshitha Thippa , Julia Tomcho , Tara Torres , Walker Toth , Mackenzie Trafecante , Spencer Trautz , Faith Tremblay , Emily Vasser , Leah Verrilli , Joseph Viglione , Lauren Walsh , Timothy Weinmayr , Devan Wildman , Zachary Wirth , Kassidy Wojtowicz , Zoe Wood , Ryan Woods , Zoe Yoon , Bianca Youd , Kayla Young , William Zaccagnini , Julia Zapadka , Christian Zarra , Andrew Zhang , Charlotte Zilinek , and Graham Ziperstein.