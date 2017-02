SIS Honor Roll

The following students were named to the Shelton Intermediate School honor roll for the second marking period: Wassil Aaid , Amer Abdel-Hack , Diana Acosta Garcia , Brandon Albaladejo , Sophia Alkaul Zoe Allen , Gabriella Almeida , Jeremy Aprea , Emma Arsenault , Bhavik Badshah , Ryan Bailey , Yana Baltsevych , Timothy Bannon , Christopher Bartlett , Lauren Baudo , Bianca Belade Brian Belade , Marissa Berg , Analiz Bernabe , Heather Blank , Jennifer Borucki , Emma Breahna , Megan Breunig , Alexandra Bryant , Spencer Bryant , Patrick Burden , Olivia Bush , Lilian Cable , Emily Cacchillo , Dylan Camp , Alexandra Capalbo , Antonio Capomolla , Logan Carey , Thalia Charkalis , Tanner Chernowsky , Sok Chea Chhoeun , Benjamin Cicale , Jay Cimmino , Gianluca Ciocca , Jacob Clarke , Andrew Cole , Olivia Condo , Thomas Connery , Jade Constantine , Kaitlyn Corby , Yaniya Crespo , Trinity Crisanti , Kaitlin Csech , Brooke Cyr , Madelyn Cyr , Shayaan Dabiran , Olivia D’Addio , Amelia Damato , Connor Dapp , Leah Darby , Gabriela DaSilva , Luana Maria DaSilva , Austin D’Aulizio , Dominick Davis , Rhianna de Andrade , Madison DeAngelo , Morgan DeAngelo , Vincent DeFeo , Michael DeLeo , Brooke Doolan , Isabella Drury , Ella Dzujna , Alann Ferreira , Connor Friedman , Jack Gangi , Samantha Gaylord , Nicholas Gencarelli , Jazmin Gerardi , Isabella Giliotti , Aiden Gius , Valentina Gjeloshi , Kyle Gomes , Edward Granados , Lily Gutowski , Kevin Gydus , Connor Habrecht , Ryan Hafele , Noah Hardy , Kyle Heiden , Cathleen Higgins , Damian Hoffman , Makayla Hulton , Arvin Islam , Nicholas Jackson , Alexis Jagodnik , Hayley James , Matthew Janik , Neha Jayanna , Hunter Johnson , Francis Jones , Nicholas Kalapos , Lauren Keklik , Trevor Kellogg , Carlin Kestenbaum , Ashley Kichar , Kaitlin Killian , Daniel Kim , Rachel Kish , Samuel Klein , Connor Klous , Averi Kochiss , Inis Kojeli , Ariana Kola , Theodore Lanzaro , Emma Lapaj , Anna Leone , Annabella Leone , Amanda Lesmes , Matthew Lockavitch , Jason Lorent , Jaclyn Lupia , Michael Lysik , Katelyn MacFadyen , Christian Magel , Mizna Malik , Joshua Mallette , Alessandro Mallozzi , Jack Mandulak , Troy Mandulak , Kyle Marcinko , Elsa Marino , Sean Martin , Ryan Martorella , Kaitlynn Matthews-Rios , Avalina Maurati , Megan McCarthy , Caroline McCormick , Ricky McFarren , Rose McGrath , Connor McGuire ,Max McLoughlin ,Kelly McSherry ,Megan Melanson ,Justin Mendez ,Jason Mercado ,Ligia Miketta ,Cassandra Miller ,Tyler Miller ,Christopher Molina , Elizabeth Morales , Michael Morrison , John Moura , Matthew Moura-Sanchez , Emily Mroz , Syed Muaz , David Muniz , Autumn Murphy , Sada Mussa , Andrew Mysirlidis , Pranav Nair , Danny Nguyen , Sean Nunes-Enxuto , Sanya Oak , Jeremy Oko , Ihunna Onyekachiuzoamaka , Madison Ortiz , Aida Ouloul , Avery Padin ,Erieana Pappano ,Alexandra Pena ,Alexandra Pereira ,Emily Pettinella ,Nicholas Pineau ,Lawrence Pirone ,Gage Posick ,Cauan Pozzobon Fonseca ,Nicholas Rego ,Brendan Reilly , Aliye Reinhardt , Alexis Resto , Carson Rhodes , Paula Ribeiro , Daniel Rivera , William Rodrigues , Gavin Rohlman , Kornela Rowicki , Kevin Rudzinski , Alexandra Russell , Gabriela Russo , Olivia Salluhi , Xavier Sandor , Timothy Santos , Xiomara Santos-Colon , Aine Saranich , Liam Saranich , Reino Martin Sawan , Andria Sayoufi , Victoria Schildknecht , Elena Schrynemakers , Sabina Schrynemakers , Meghan Schulte , Jared Sedlock ,David Sekelsky , Shuja Shahid , Veronica Shuby , Alexis Sirisouk , Brendan Smith , Shawn Smith , Sami Sobh , Mason Stanko , Katelyn Staron , Madison Stevens ,Madison Stevens ,Tyler Stiewing ,Margo Stoverchy , Ryan Stusalitus , Mason Stutheit , Isabella Szczepanski , Ryan Tomey , Madison Trafecante , Aaliyah Trigueros , Christopher Turco , Danielle Turcotte , Ryan Twohill , Elizabeth Uyar , Nathan Vargas , Isabella Vasser , Jacob Villalobos , Brett Wadeka , Brooke Weiss , Cheyenne Wildman , Carmella Willets , Kevin Wokanovicz , Grace Wong , Michael Yurman , Joshua Zamani , Maggie Zhang , and Joseph Zuccarini.

