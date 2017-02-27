SHS 2nd marking period High Honor Roll

The following students were awarded spots on Shelton High School’s 2nd marking period High Honor Roll list for the 2016-2017 school year:

9th Grade

Manal Aaid, Joseph Agreda, Christopher Belden, Tej Bidja, Rachel Bishop, Mackenzie Boyce, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Mia Camerino, Elizabeth Casinelli, Matthew Cristiano, Brian Dahdal, Jacob Daxner, Santino DeFilippo, Mia Dioguardi, Kevin Dobkowski, Haley Foothorap, Jessica Foss, Karina Friend, Justin Gidwani, Michael Giovannini, Kyla Holman, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriya, Tyler Kekacs, Dustin Keller, Taaseen Khan, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Dimitrios Kydes, Joseph LaRue, Jeff Lim, JinXia Lin, Pauline Dianne Makinano, Arianna Malick, Robert Marcinauskis, Magdalena Martins, Jenna Melanson, Brian Modica, Nathan Moniz, Joseph Morgan, Holly Mosher, Kindja Mweze, Amelia Nankervis, Juliana Nikirk, Haley Oko, TiaMaria Pascarelli, Heather Petrucci, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Mohammad Rashid, Elizabeth Richmond, William Riordan, Megan Ryan, Arooj Saadat, Elizabeth Sahagun, Sean Sampaio, Michael Ray Sawan, Ian Sevillano, Tommie Siu, Margaret Smalick, Gladiola Teodori, Jacqueline Turiano, Leya Vohra, Tori Weed, Cora Welsh, Jessica Wurms, Ananya Yadav, Kyle Young

10th Grade

Haley Adcox, Christina Alberici, Alyssa Barry, Gregory Beaudoin, Kade Bendici, Megan Bisson, Grace Boles, Lily Boles, Alyssa Bretan, Emily Broad, Cristina Chirsky, Andrew Connolly, Maria Curran, Olivia Delgado, Jonathan Dias, Mairy Dib, Robert Dillon, Deanna Fava, Sydney French, Christopher Frost, Sarah Gloria, Arlind Hima, John Christiane Ilano, Dylan Johnson, Mackenzie Joyce, Jason Juncker, Erin Keary, Nicole Keith, Michael Kichar, Colman Kim, Louise Kim, Skyler Kim, Maximilien Klein, Natalie Klimaszewski, Alexander Kozlowski, Cole Krajcsik, Adam Krzywosz, Amanda LoMonte, Mariah Mandulak, Emily Marcinauskis, Camryn Mazerolle, Colin Mengold, Julia Meyer, Tania Montano, Robert Morgan, Samantha Norris, Clayton O'Brien, Emma Parkes, Daniel Persico, Vinu Pillai, Sean Rago, Luke Roberts, Anthony Russo, Haroon Saadat, Giulia Salvio, Nardin Sayoufi, Bailey Schif, Stephanie Schofield, Gianna Sia, Kaylin Sorensen, Colin St. Pierre, Matthew Sullivan, John Trujillo, Noah Vargoshe, Anna Weissenberg

11th Grade

Olivia Adcox, Lindsey Batista, Matthew Bean, Russell Blakeslee, Carly Champagne, William Ciccone, Andrew Cordes, Marisa DeCiucis, Olivia Domack, Rachel Drost, Timothy Evans, Audrey Falsetti, Caitlin Foothorap, Brendan Gibbons, Kelsey Gillen, Pallavi Goel, Victoria Gould, Justin Hafele, Elizabeth Herlihy, Olivia Innaco, Alexis Klimaszewski, Victoria Kostour, Jane Kosturko, Anastasios Kydes, Cassie LaPrise, Chelsie Lazaro, Brianna Leone, Jack Marciano, Rebecca Marin, Alexia Moreno, Tyler Munroe, Nicole Nyzio, Lauren Pawlowski, Brooke Roberts, Brenna Rolfe, Christian Rubio, Alexander Ruenhorst, Saumya Shah, Deloshene Sittambalam, William Stanske, Neha Swamy, Julielle Topolski, Katelyn Usarzewicz, Jafar Vohra, Conor Wall, Elise Wardell, Vendela Zayrath, Yuxin Zhang, Jacob Zuklie,

12th Grade

Rachel Ambrogio, Kathryn Arena, Olivia Aylward, Fallon Berry, Sejal Bhargava, Mackenzie Bures, Jamiy Burey, Amy Chang, Gregorio Corsale, Madalena Da Silva Cardoso, Joshua Darak, Samantha Davidson, Patrick Devaney, Griffin Dokla, Alexander Ercolani, Megan Fava, Erynn Francino-Quinn, Emma Gallagher, Kelsie Garretson, Nicole Guittard, Krista Haray, Pauline Kaczynski, Makayla Kraynak, Alexa LaBaw, Michael Leone, Timothy LeStrange, Samantha Lewis, Thomas Lindberg, Amy Lynders, Emily Manzo, Tami McCook, Amanda Nettle, Carly Nicholas, Brittany Nurse, Casey O’Connor, James Peck, Renee Pontbriant, Natalia Rodriguez Espinal, Amanda Rodriguez, Christopher Rosales, Amanda Sanfilippo, Jeffrey Santos, Alexandra Schaible, Timothy Schiffer, Jade Serrano, Ethan Shuster, Victoria Shuster, Delonne Sloan, Ryan Stachelczyk, Samantha Stevens, Brittney Stott, Miranda Tortora, Amanda Valdegas, Tyler Werner