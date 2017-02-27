SHS 2nd Marking Period Honor Roll

The following students were awarded spots on Shelton High School’s 2nd marking period Honor Roll list for the 2016-2017 school year:

9th Grade

Reem Abdel-Hack, James Anderson, Shaeleigh Andrews, Mark Ayora, Antonio Baerga, Periklis Basimakopoulos, Elise Blakeslee, Jordan Brannen, Christopher Bravo, Christie Brumaire, Michael Callinan, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Samantha Chase, Johnnathan Cho, Robert Ciccone, Kate Clomiro, Owen Corbett, Justice Crafter, Govanna Cuevas, Alyssa Cyr, Allison Dapp, Joseph Davis, Katelyn Davis, Isabella De Almeida, Dylan DeSio, Sophie Dewitt, Devin DiStassio, Kenneth Eskandari, Kaitlyn Esposito, Nathaniel Gencarelli, Ava Genova, Mark Gergely, Ahsanullah Ghafoor, Julia Glenn, Anthony Gonzalez, Taylor Green, Destiny Haray, Spencer Hatfield, Julie Hoff, Melissa Hunyadi, Paige Johnson, Trinase Johnson, Filipe Jorge, Ashley Kearns, Mehreen Khan, Thomas Killian, Daschel Kline, Nicole Kopec, Aislynn Kostandini, Kade Kayla Krasowski, Keenan Lever, Vanessa Lewis, JunWen Lin, Jesse Lisi, Ainsley Lougal, Emanuel Louime, Madison Mackniak, Kiara Malcolm, David Mantack, Maeve Marks, Gianna Maurati, Carolann Maybeck, Saige McCarten, Matthew McGee, Jillian McNeil, Eric Modica, Tanysha Montano, Kevin Mulreed, Jack Neary, Ryan Nettle, David Niski, Alexandra O’Donnell, Jake Oddo, Nicholas Pagluiso, Julia Peebles, Mikayla Pereira, Tyler Pjatak, Zachary Prindle, Nicole Purciello, Kelsey Radzion, Cristina Rivera, Michael Rodia, Phoebe Rodia, Megan Rodko, Marco Rossi, Gianna Sanzo, Mark Schiavo, Sidney Shanahan, Maeve Sheldon, Philip Sissick, Dylan Spiel, Katherine Tapia, Christopher Thompson, Nicholas Turco, Alex Urbani, Maia Valinsky, Victoria Villalobos, Sarah Wakeman, Iris White, Jasmine White, Jocelyn Wilson, Natalia Wilson, Emily Zerella, Garrett Ziperstein

10th Grade

Amanda Bean, Brian Berritto, Bryce Bliska, Mikayla Bobkoskie, Megan Boretsky, Abigail Brand, Casey Brennan, Colin Brown, Tavanie Brown, Margherita Carlucci, Molly Carr, Laurie Cavallaro, Daniel Cerulli, Srey Nin Chhoeun, Matthew Cho, Michael Ciambriello, Damaris Cristofano, Gianna D’Angelo, Yasmeen Dabiran, Taylor Darcangelo, Sebastian De Los Santos, Ana Clara De Oliveira, Lisa Dejesus, John DeRosa, David Ferrara, Luke Ferrigno, Heather Garrett, Noah Grabowski, Camerin Gumbs, Nicholas Guzek, Nicholas Henckel, Grace Horwedel, Maggie Howard, Katherina Inukihaangana, Julia Jacob, Stephanie Johnson, Dylan Kekacs, Karina Keller, William Kelley, Michael Kennedy, Eunice Kim, Samuel Kocurek, Zachary Kozlowski, Hope Langlois, Codi Lynders, Anthony Martino, Leonardo Mascolo, Arianna Merigliano, Sophie Molitoris, Madisyn Monteiro, Kayla Morandi, Sarah Morandi, Natalia Muniz, Stylianos Mysirlidis, Neo Neal Natividad, Cathleen Nguyen, Shawn Nitsche, Julia O'Neill, Sarah Oxner, Dhir Patel, Nicholas Pavone, Jordan Peck, Brianna Pereira, Nicolina Perelli, Jessica Perley, Meghan Pineau, Emilie Potje, Kasidy Quiles, Zoe Rogers, Briana Rowe, Joshua Sacoto, Brian Sanfilippo, Claire Santa, Kayla Santos, Molly Scalenghe, Amanda Schafenberg, Julia Silva, Justine Tadduni, Kledisa Teodori, Alexis Thompson, Hayley Tranner, Jillian Uanino, Sarah Ullyett, Nicole Whalley, Sydney Youd, Fan Zhang

11th Grade

Alexander Allegra, Madelyn Andrews, Steven Atilho, Kayna Banez, Justin Barbato, William Brooks, Michael Burden, Michael Casinelli, Derek Cerulli, Cjei Alen Co, Ashley Croffy-Smith, Michael Davis, Khaleed Dawkins, Carl Dioguardi, Adriana Diotalevi, Sarah Discepola, Carey Evon, Raven Evon, Rebecca Fabrizi, Natalie Ferrante, Megan Ferreira, Zoe Figueroa, Alec Goodman, Nicole Gregg, Jacob Hansen, Jinkuk Hong, Miah Hudler, Matthew Hunyadi, Kelly Hurd, Serena Innaco, Lusitania Inukihaangana, Isabelle Jette, Emily Johnson, Zachary Johnson, Madison Katinger, Linzee Keeney, TeaYoung Kim, Janelle Kmetz, Hope Komornik, Jillian Komornik, Kristen Kondor, Danielle Kreitler, Kayla Krijgsman, Emily Lam, Kathleen Lasky, Emily Laven, Vanessa Maco, Joshua Mauriello, Elyse McCarthy, Caitlin McGuire, Michael Modica, Joshua Mondi, Isabel Moura, Madison Olsen, Allison Panek, Hanna Pankrat, Alyssa Pelaggi, Andrea Posick, Edward Radzion, Aravind Ravishankar, Kyle Reis, Kayla Resto, Kyle Rice, Jessica Rigoli, Sara Rodia, Jennifer Rosa, David Samedi, Jessie Shuby, William Smith, Gerald Sorensen, Daniel Stusalitus, Noah Swatt, Sonia Teixeira, Samantha Tiberi, Brian Toole, Samantha Viebranz, Mikayla Wasilewski, Emily Yih, Jacob Zamani

12th Grade

Taylor Adams, Loren An, Neeraj Badshah, Eric Bailey, Thomas Barbierri, Deja-Rae Barrett, Zachary Beane, Alexis Belco, Zane Bendici, Alan Bensen, David Berritto, Eric Bialczak, Dominic Biedron, Sarah Bishop, Daniel Bronson, Sydney Camacho, Morgan Camp, Gina Cioffi, Amy Cole, Ashley Connolly, Anna Curran, Aeemay Dabiran, Kiara Davila, Mariana De Almeida, Zachary Deptula, Grace DeSanti, Rebecca Dion, Jack Dorland, Chandler Duhaime, David Dzujna, Michael Einig, Marta Fedorko, David Ferris, Natalie Ferris, Erin Fitzgerald, Alexa Fronsaglia, Audrey Gryak, Alicia Gullesh, Dylan Hamme, Kyler Haveran, Mackenzie Heltzel, Emma Henning, Timothy Higgins, Kelly Hinterneder, Meika Jean-Baptiste, David Keith, Matthew Keklik, Riley Kelly, Monika Kiwak, Athena Klonaras, Jaylan Leon, Matthew Liscio, Bridget Lockhart, Alexander Lucas, Evan Mancini, Cameron Marro, Porter McKinnon, Kathleen McNamara, Elizabeth Mercado, Georgia Merdinger, Jada Middleton, Kaleigh Panek, Ali Paolini, Helen Payton, Marissa Peck, Rachel Philipson, Pattiann Piazza, Patrick Pineau, Emily Plucienik, Olivia Puleo, Emely Ricci, Julia Riccio, Laura Robak, Juan Carlo Rojo, Syeda Salman, Justin Sampieri, Charles Sanders, Alyssa Santos, Kayla Sekelsky, Kaylee Serra, Lindsay Shanahan, Kristen Shuster, Michael Simons, Jenna Sinko, Sarah Skoronski, Kelly Sou, Peter Statkevich, Michelle Sylvester, Meagan Torre, Abigail Turco, Sarah Vahos, Anand Vaish, Ryan Vecsey, Emma Vittori, Sean Walsh, Michael Watt, Alexa White, Tyler White, Jevaun Whyte, Samantha Widomski, Morgan Willets, Dong Jin Yeon, Jennifer Yi