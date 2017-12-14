SIS announces honor recipients

The following students at the Shelton Intermediate School have earned Honors for the first marking period:
Maram Aaid, Zayna Abraham, Brandon Albaladejo, Jeremy Aprea, Lily Bacca, Julia Battistelli, Krystal Black, Ryan Blakeslee, Brianna Branco, Sadie Brennan, Megan Breunig, Lilian Cable, Emily Cacchillo, Christopher Capalbo, Taylor Capela, Frank Capite, Antonio Capomolla, Christopher Carroll, Victoria Casey, Makayla Cavallaro, Tate Chavez, Jasmin Chiluisa, Shawn Chormanski, Benjamin Cicale, Gianluca Ciocca, Maggie Clomiro, Aiden Colville, Ava Cusmano, Brooke Cyr, Amelia Damato, Jubei D’39;Amato, Connor Dapp, Florindo Darcangelo, Dominick Davis, Julianna DeMarco, Joshua Dokla, Ella Dzujna, Sheldon Edwards, Sophia Fabian, Kayla Falanga, Jacob Fernandes, Amelia Ferro, Aniah-Romayne Fontaine, Luke Fortin, Melinda Frost, Lindsey Gay, Jazmin Gerardi, JosephGiliotti, Aiden Gius, Valentina Gjeloshi, Alyssa Greenlaw, Amanda Gregg, Isabelle Griffith, Colin Guzek, Kayla Gzyms, Ryan Hafele, Bryce Hamel, Alexandra Harpell, Tanya Heltzel, Priscilla Hernandez, Timothy Hilser, Kaylan Jernigan, Logan Johnson, Kylie Karolkowski, Mohammed Khan, Jack Kilmartin, Dawn Kindle, Samuel Klein, Connor Klous, Julia Kmiec, Anthony Koch, Erin Kovarczi, Julia Krijgsman, Anna Leone, Matthew Lockavitch, Grace Loiz, Samantha Lombard, Tyler Lupkas, Jack Mackniak, Amanda Madera, Daria Maggi, Ian Maggi, Joshua Mallette, Paige Mamone, Jack Mandulak, Troy Mandulak, Matthew Matuszewski, James McGrath, Connor McGuire, William McGuire, Claire McNeil, Cassandra Miller, Matthieu Moretti, John Moura, Autumn Murphy, Evan Murrell, Marissa Mustaka, Zainabu Ndikumana, RuXing Nikirk, Evan Novotny, Sean Nunes-Enxuto, Jeremy Oko, Tommaso Onofrio, Jayden Opper, Aida Ouloul, Ryan Pastiva, Reeya Patel, Tyler Pearson, Emily Pettinella, Jane Platt, Anna-Gabrielle Polica, Anthony Potenza, Zachary Powers, Jordan Prendergast, Brendan Reilly, Molly Renz, Antonio Ricci, Eileen Rojas, Cristiano Rosa, Jack Ryon, Jack Sabo, John Sabovik, Olivia Salluhi, Jason Santos, Sabina Schrynemakers, Nicholas Scrivani, Veronica Shuby, Taylor Silva, Alexis Sirisouk, Brooke Smith, Summer Spinelli, Madison Stevens, Justin Stiewing, Tyler Stiewing, Daniel Straborny, Isabella Tamas, Melinda Taylor, Sara Taylor, Alyssa Teixeira, Michael Thomas, Tara Torres, Christopher Turco, Justine Turcotte, Brody Turnbull, Colin Viores, Sophia Vitynskyi, Theresa Weissenberg, Peter Whaley, Carmella Willets, Jadon Wolfe, Alexander Wolfinger, Grace Wong, William Woods, Hudson Woodyard, Piper Yegidis, Carly Zerella, Maggie Zhang, Dylan Ziegler