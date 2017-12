SHS recognizes students with perfect attendance

Shelton High School recognized those students who had perfect attendance for quarter 1. Shelton High School’s perfect attendance policy mandates that a student is present in school and in every class every day, which includes being on time to school and every class every day (no tardies) and in school for a complete day (no early dismissals).

The following students were presented with certificates by the high school administration on Dec. 18:

Freshmen

Brandon Acervida, Gabriella Almeida, Ryan Bailey, Korey Barber, Stephen Bracero, Emma Buglione, Bianca Bulatao, Hailey Cardenales, Marylin Castaneda, Michelle Cuellar, Shivani Darapureddy, Asjah del Pino, Sean Drury, Noelle Garretson, Mya Gbriel, Braedon Hurd, Alexis Jagodnik, Jessica Jayakar, Carlin Kestenbaum, Ashley Kichar, Michael Kichar, Adeline Kim, Hogeun Lee, Carla Leonzi, Andrew Libby, Maximillian LoMonte, Kaitlynn Matthews-Rios, Connor McGuire, Caitlin McNeil, Michael Mourtadh, Danny Nguyen, Erika Olson, Sarah Panek, Erieana Pappano, Robert Quevedo, Seyanah Quiles-Sisk, Samantha Rago, Melaina Roberto, Joseph Schafenberg, Victoria Schildknecht, Giovana Silva, Brendan Smith, Angelina Spray, Heather Spray, Kyle St. Pierre, Anthony Steele, Samuel Sung, Yoomin Sung, Louis Tavernia, Walker Toth, Leah Verrilli, Joseph Viglione, Timothy Weinmayr, Zachary Wirth, Ryan Woods, Zoe Yoon.

Sophomores

Joseph Agreda, Mark Ayora, Antonio Baerga, Periklis Basimakopoulos, Elise Blakeslee, Martin Bojnec, Christopher Bravo, Elizabeth Casinelli, Tori Charbonneau, Robert Ciccone, Matthew Cristiano, Brian Dahdal, Allison Dapp, Joseph Davis, Katelyn Davis, Santino DeFilippo, Erick Espinosa, Kaitlyn Esposito, Haley Foothorap, Karina Friend, Mark Gergely, Michael Giovannini, Taylor Green, Hailey Greenleaf, Mackenzie Griffin, Julie Hoff, Kyla Holman, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriy, Dustin Keller, Karina Keller, Taaseen Khan, Aislynn Kostandini, Seungmin Lee, Kaivon Leon, Jeff Lim, JunWen Lin, Pauline Makinano, Mohammad Malik, Nathan Moniz, Jack Neary, Christopher Nelson, Keira O'Connor, Sarah Ovesny, Martina Pastore, Jacob Pereira, Kevin Platt, Nicholas Rego, William Riordan, Michael Rodia, Megan Rodko, Louise Sacoto, Sean Sampaio, Michael Ray Sawan, Dylan Spiel, Margaret Smalick, Kim TeaWon, Tori Weed, Cora Welsh, Jessica Wurms, Ananya Yadav, Garrett Ziperstein.

Juniors

Christina Alberici, Gregory Beaudoin, Kade Bendici, Megan Bisson, Grace Boles, Rajan Caccam, Maria Curran, Taylor Darcangelo, Robert Dillon, Gio Fernandez, Heather Garrett, John Christiane Ilano, Jenco Renee, Dylan Johnson, Mackenzie Joyce, Jason Juncker, Erin Keary, Louise Kim, Natalie Klimaszewski, Martin Kovachev, Adam Krzywosz, Michael Kucky, Victoria Lawrence, Amanda LoMonte, Beyonce Lopez, Mariah Mandulak, Colin Mengold, Robert Morgan, Luke Notaro- Roberts, Julia O’Neill, Sarah Oxner, Emma Parkes, Dhir Patel, Jessica Perley, Esabel Rosa, Anthony Russo, Nardin Sayoufi, Neha Seenarine, Gianna Sia, Kaylin Sorensen, Matthew Soto, Colin St. Pierre, Kledisa Teodori, Alexander Tiberio, Fan Zhang.

Seniors

Kristina Abissi, Carlos Almeida, Michael Burden, Michael Casinelli, William Ciccon, Khaleed Dawkins, Marisa DeCiucis, Sarah Falsetti, Zoe Figueroa, Molly Ingram, Ashley Jahng, Alexis Klimaszewski, Jay Kollie, Hope Komornik, Jillian Komornik, Danielle Kreitler, Julie Kwochka, Emily Lam, Kathleen Lasky, Aravind Ravishankar,nAlexander Ruenhorst, Olivia Scalenghe, Kelan Smith, Neha Swamy, Yuxin Zhang, Jacob Zuklie.