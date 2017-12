Wrestling: Gaels defeat Wolverines, Jesuits

The Shelton High wrestling team defeated Oxford High, 63-12, and Fairfield Prep, 47-18, on Wednesday.

Coach Bill Maloney’s Gaels are 4-3 on the season. They will visit Xavier High in Middletown on Wednesday, Jan. 3.

Shelton 63- Oxford 12

145- Mengold (S) dec Martino 6-0; 152- Monaco (S) pin E Chappa 3:44; 160- Saranich (S) pin Herold 2:50; 170- Stanske (S) pin Talento 4:27; 182- Mavricz (O) FFT; 195- Scanlon (S) pin Madden 0:18; 220- Morrissey (S) pin Therrian 2:22; 285- Hanley (O) pin DeLoatch 5:09; 106- Zipperstein (S) dec T Chappa 7-2; 113- Reyes (S) FFT; 120- Mumtaz (S) dec Malyszko 8-4; 126- Cordes (S) pin Kaine 3:21; 132- Rago (S) pin Leon 1:18; 138- Elldridge (S) pin McDonnell 5:39

Shelton 47- Fairfield Prep 18

152- Monaco (S) dec Dougherty 9-7; 160- Zetner (FP) pin Saranich 0:49; 170- Stanske (S) FFT; 182- McAleavy (FP) FFT; 195- Scanlon (S) FFT; 220- Morrissey (S) FFT; 285- DeLoatch (S) FFT; 106- Zipperstein (S) maj Rogers 9-0; 113- DBL FFT; 120- Reyes (S) maj Bosken 9-1;126- Mumtaz (S) FFT; 132- Cordes (S) pin Feroleto 1:58; 138- Adiletta (FP) dec Rago 5-4; 145- Tsiranides (FP) dec Mengold 7-1