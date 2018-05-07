SHS 3rd Quarter Honor Roll

The following SHS students have earned Honors for the third marking period:

Grade 9

Wassil Aaid, Amer Abdel-Hack, Amy Agreda, Gabriella Almeida, Casey An, Bhavik Badshah, Ryan Bailey, James Baklik, Korey Barber, Lauren Baudo, Sierra Boccuzzi, Reilly Brennan, Shannon Brooks, Bianca Bulatao, Patrick Burden, Alexandra Capalbo, Briana Casey, Jules Cayer, John Chiesa, Jay Cimmino, Caidyn Collins, Michelle Cuellar, Shivani Darapureddy, Asjah del Pino, del Keyanah DePina, Claire Foley, Anthony Gabino, Mya Gbriel, Kaylee Gura, Maya Gzyms, Carly Hajducky, Amber Haray, Matthew Janik, Connor Jensen, Christopher Jiang, Spencer Keith, Lauren Keklik, Josiah Kellogg, Soban Khan, Kaitlin Killian, Michael Kiwak, Evan Kryger, Andrew Lam, Hailey Lane, Annabella Leone, Carla Leonzi, Maximilian LoMonte, Caitlin MacDonald, Christian Magel, Kyle Marcinko, Nico Marini, Ryan Martorella, Diana

Mazza, Megan McCarthy, Caroline McCormick, Carson McKinnon, Caitlin McNeil, Elizabeth Morales, Sada Mussa, Suhaas Nadella, Pranav Nair, Danny Nguyen, Alexander Nip, Trista Oddo, Madison Ortiz, Kaitlyn Paige, Deven Papadimitriou, Erieana Pappano, Alexandra Pena, Alexandra Pereira, Clarissa Pierre, Gage Posick, Carson Rhodes, Paula Ribeiro, Christian Ripke, Kornela Rowicki, Kevin Rudzinski, Gabriela Russo, Catherine Santa, Liam Saranich, Joseph Schafenberg, Jake Sciongay, Virginia Sebas, Kyle St. Pierre, Sean Stusalitus, Shahroz Tariq, Julia Tomcho, Elizabeth Uyar, Leah Verrilli, Joseph Viglione, Joshua Zamani.

Grade 10

Manal Aaid, Nicole Abbati, Joseph Agreda, Candy Almonte Montilla, Antonio Baerga, Avery Battaglino, Christopher Belden, Tej Bidja, Elise Blakeslee, Trevor Boczer, Mackenzie Boyce, Jordan Brannen, Christopher Bravo, William Bronson, Christie Brumaire, Michael Callinan, Samantha Chase, Robert Ciccone, Richard Cioffi, Kate Clomiro, Alexander Coleman, Justice Crafter, Govanna Cuevas, Alyssa Cyr, Jacob Daxner, Santino DeFilippo, Kayla DeLeon, Mia Dioguardi, Devin DiStassio, Erick Espinosa, Kaitlyn Esposito, Chase Fida, Jessica Foss, Nathaniel Gencarelli, Ava Genova, Ahsanullah Ghafoor, Justin Gidwani, Benjamin Gilmore, Julia Glenn, Mackenzie Griffin, Kyla Hackett, Spencer Hatfield, Julie Hoff, Kyla Holman, Lindsey Iadarola, Trinase Johnson, Filipe Jorge, Ashley Kearns, Taaseen Khan, Thomas Killian, Daschel Kline, Nicole Kopec, Aislynn Kostandini, Kade Krasowski, Dimitrios Kydes, Keenan Lever, Michael Lockavitch, Emanuel Louime, Courtney Lutheran, Madison Mackniak, Arianna Malick, Maeve Marks, Michelle Marty, Gianna Maurati, Matthew McGee, Jillian McNeil, Jenna Melanson, Kevin Moavero, Eric Modica, Joseph Morgan, Anni Motsikulashvili, Kindja Mweze, Amelia Nankervis, Jack Neary, David Niski, Alexandra O’Donnell, Jake Oddo, Nicholas Pagluiso, Kelsey Radzion, Elizabeth Richmond, Cristina Rivera, Michael Rodia, Juliana Rolfe, Megan Ryan, Arooj Saadat, Michael Ray Sawan, Tommie Siu, Margaret Smalick, Kylie Swatt, Katherine Tapia, Christopher Thompson, Nicholas Turco, Victoria Villalobos, Arianna Whaley, Natalia Wilson, Riley Woodyard, Kyle Young, Victor Manuel Zelaya Barrio, Emily Zerella,and Garrett Ziperstein.

Grade 11

Yasmine Aidibe, Amanda Bean, Brian Berritto, Megan Bisson, Bryce Bliska, Lily Boles, Megan Boretsky, Abigail Brand, Carolessa Brown, Margherita Carlucci, Laurie Cavallaro, Daniel Cerulli, William Charney, Matthew Cho, Michael Ciambriello, Julia Condo, Andrew Cortes, Damaris Cristofano, Gianna D’Angelo, Yasmeen Dabiran, Sebastian De Los Santos, Ana Clara De Oliveira, John DeRosa, Jonathan Dias, Mairy Dib, Robert Dillon, Deanna Fava, Gio Fernandez, David Ferrara, Jake Ferrigno, Anthony Gambardella, Camerin Gumbs, Timothy Hafele, Rachel Hanson, Arlind Hima, Maggie Howard, Julia Jacob, Erin Keary, Nicole Keith, Dylan Kekacs, Karina Keller, William Kelley, Colman Kim, Eunice Kim, Skyler Kim, Maximilien Klein, Charles Klous, Cole Krajcsik, Adam Krzywosz, Michael Kucky, Hope Langlois, Victoria Lawrence, Cleto Libby, Codi Lynders, Emily Marcinauskis, Jessica Masick, Camryn Mazerolle, Arianna Merigliano, Julia Meyer, Sophie Molitoris, Tania Montano, Madisyn Monteiro, Kayla Morandi, Sarah Morandi, Zackary Muller, Ayyan Mumtaz, Neo Neal Natividad, Cathleen Nguyen, Shawn Nitsche, Samantha Norris, Luke Notaro-Roberts, Julia O’Neill, Sarah Oxner, Nicholas Pavone, Jordan Peck, Magdalene Peluso, Brianna Pereira, Andres Perez, Camryn Picheco, Vinu Pillai, Matthew Richard, Zoe Rogers, Briana Rowe, Haroon Saadat, Brian Sanfilippo, Claire Santa, Nardin Sayoufi, Molly Scalenghe, Rahel Schaeffer, Neha Seenarine, Tamir Shashoua, Gianna Sia, Joshua Sibley-Prusak, Gianna Silva, Julia Silva, Amanda Sousa, Jake Sullivan, Matthew Sullivan, Justine Tadduni, Kledisa Teodori, Alexander Tiberio, John Trujillo, Anna Weissenberg, and Nicole Whalley.

Grade 12

Bobby Alvarez, Steven Atilho, Ian Badolato, Kayna Banez, Danny Barahona Taco, Christopher Barrett, Lia Bocchino, Cameron Boyce, Haley Bumbala, Michael Burden, Angela Camara, Gabriella Castorina, Mikayla Castro, Derek Cerulli, Carly Champagne, Cjei Alen Co, Alex Coppola, Andrew Cordes, Georino DaRosa, Michael Davis, Khaleed Dawkins, Maria Dizenzo, Amanda Falconieri, Sarah Falsetti, Natalie Ferrante, Brooke Fida, Nicholas Fine, Erica Fitzgerald, Caitlin Foothorap, Nicholas Goncalves, Guillermo Gutierrez, Justin Hafele, Gabriel Helupka, Jinkuk Hong, Sabrina Hudson, Danielle Infante, Ashley Jahng, Rhiannon

Jarusinsky, Isabelle Jette, Madison Katinger, Matthew Kazlauskas, Linzee Keeney, TeaYoung Kim, Janelle Kmetz, Jillian Komornik, Kristen Kondor, Megan Kreitler, Brianna Krentzman, Brittney LaPiccirella, Cassie LaPrise, Kathleen Lasky, Chelsie Lazaro, Carl Leonzi, Vanessa Lopez, Matthew Maida, Jack Marciano, Rebecca Marin, Savana Massias, Alexia Moreno, Tyler Nolan, Joshua Nunnink, Timothy Peters, Aravind Ravishankar, Kayla Resto, Kyle Rice, Jessica Rigoli, Brooke Roberts, Sara Rodia, Brenna Rolfe, Jennifer Rosa, Katelyn Russell, Mitchell Siriano, Sean Sirisouk, Kelan Smith, Gerald Sorensen, Brendon Stuart, Jaclyn Sullivan, Samantha Tiberi, Angela Toth, Francis Turechek, Samantha Viebranz, Jessica Visconti, Jessica Weiss, Jaryd Witkowski, Vendela Zayrath, and Jacob Zuklie.