SHS 3rd Quarter High Honor Roll

The following SHS students have earned High Honors for the third marking period:
Grade 9
Brandon Acervida, Emma Arsenault, Juan Miguel Barranco, Narmer Bazile, Kelsey Beas, Emma Buglione, Thalia Charkalis, Andrew Cole, Olivia D’Addio, Rachel Dillon, Jeffrey Gould, Sarah Hurlbert, Anna Hynes, Jessica Jayakar, Neha Jayanna, Adeline Kim, Nell Komorowski, Ryan Kudej, Jillian LaPrise, Hogeun Lee, Audrey Maco, Carolyn Maher, Michael Monaco, Michael Mourtadh, Keira O’Connor, Erika Olson, Elizabeth Porto, Gavin Powe, Robert Quevedo, Samantha Rago, Maliya Reid, Aliye Reinhardt, Alexa Reis,
Melaina Roberto, Emily Sandin, Reino Martin Sawan, Majd Saymeh, Victoria Schildknecht, Jared Sedlock, Anthony Steele, Samuel Sung, Walker Toth, Benjamin Van Tine, Timothy Weinmayr, Devan Wildman, Zachary Wirth, Kassidy Wojtowicz, Ryan Woods, Zoe Yoon, William Zaccagnini and Christian Zarra.
Grade 10
Shaeleigh Andrews, Mark Ayora, Jacob Bialek, Rachel Bishop, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Sydney Byron, Mia Camerino, Elizabeth Casinelli, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Johnnathan Cho, Owen Corbett, Matthew Cristiano, Brian Dahdal, Joseph Davis, Katelyn Davis, Hanna Farag, Haley Foothorap, Karina Friend, Mark Gergely, Michael Giovannini, Taylor Green, Destiny Haray, Eun Sok Hong, Katie Hunter, Melissa Hunyadi, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriya, Dustin Keller, Mehreen Khan, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Joseph LaRue, Seungmin Lee, Vanessa Lewis, Jeff Lim, JinXia Lin, JunWen
Lin, Jesse Lisi, Maya Littlefield, Pauline Dianne Makinano, Robert Marcinauskis, Magdalena Martins, Brian Modica, Nathan Moniz, Ryan Nettle, Haley Oko, Martina Pastore, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Zachary Prindle, Mohammad Rashid, William Riordan, Phoebe Rodia, Megan Rodko, Elizabeth Sahagun, Sean Sampaio, Mark Schiavo, Ian Sevillano, Sidney Shanahan, Philip Sissick, Gladiola Teodori, Jacqueline Turiano, Alex Urbani, Leya Vohra, Tori Weed, Cora Welsh, Iris White, Jasmine White, Jessica Wurms and Ananya Yadav.
Grade 11
Haley Adcox, Christina Alberici, Gregory Beaudoin, Kade Bendici, Grace Boles, Alyssa Bretan, Emily Broad, Colin Brown, Cristina Chirsky, Andrew Connolly, Christopher Conrad, Maria Curran, Olivia Delgado, Jacob Falanga, Luke Ferrigno, Sydney French, Christopher Frost, Sarah Gloria, Nicholas Henckel, Dylan Johnson, Mackenzie Joyce, Jason Juncker, Alexandra Kenealy, Michael Kichar, Louise Kim, Natalie Klimaszewski, Samuel Kocurek, Martin Kovachev, Alexander Kozlowski, Zachary Kozlowski, Chuanlong Liu, Mariah Mandulak, Zachary McEwen, Colin Mengold, Robert Morgan, Natalia Muniz, Stylianos Mysirlidis, Clayton O’Brien, Angelo Papa, Emma Parkes, Dhir Patel, Jessica Perley, Daniel Persico,
Meghan Pineau, Kasidy Quiles, Sean Rago, Esabel Rosa, Zackaria Sabbagh, Giulia Salvio, Bailey Schif, Stephanie Schofield, Caroline Silvis, Jacquelyn Simington, Kaylin Sorensen, Colin St. Pierre, Noah Vargoshe and Sydney Youd.
Grade 12
Olivia Adcox, Justin Barbato, Lindsey Batista, Russell Blakeslee, William Ciccone, Ashley Croffy-Smith, Marisa DeCiucis, Sarah Discepola, Olivia Domack, Rachel Drost, Carey Evon, Raven Evon, Rebecca Fabrizi, Audrey Falsetti, Megan Ferreira, Zoe Figueroa, Brendan Gibbons, Kelsey Gillen, Pallavi Goel, Victoria Gould, Alyssa Grosso, Timothy Hadden, Elias Hoponick, Brendan Hughes, Veronica Hunter, Matthew Hunyadi, Andrew Jacabacci, Emily Johnson, Alexis Klimaszewski, Hope Komornik, Victoria Kostour, Jane Kosturko, Danielle Kreitler, Kayla Krijgsman, Anastasios Kydes, Emily Lam, Emily Laven, Brianna Leone,
Courtney Litts, Vanessa Maco, Moises Martinez, Elyse McCarthy, Caitlin McGuire, Joshua Mondi, Nicole Nyzio, Allison Panek, Lauren Pawlowski, Alyssa Pelaggi, Andrea Posick, Joshua Romero, Christian Rubio, Alexander Ruenhorst, David Samedi, Allison Sampson, Tory Searles, Saumya Shah, Jessie Shuby, Deloshene Sittambalam, William Smith, Daniel Stusalitus, Neha Swamy, Noah Swatt, Brian Toole, Julielle Topolski, Katelyn Usarzewicz, Jafar Vohra, Elise Wardell, Emily Yih, Jacob Zamani, Eric Zelanin, Yuxin Zhang.