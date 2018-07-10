Shelton Intermediate students earn honors

The following is the honor roll for Shelton Intermediate School’s fourth marking period:

High Honors

Zayna Abraham, Emily Ahern, Brandon Albaladejo, Angelina Alcaraz-Sim, Sophia Alkaul, Steven Andrejczyk, Brianna Angiolillo, Alisha Araujo, Julia Antoinette Arnaldo, Lily Bacca, Gianna Bacoulis, Molly Bannon, Christopher Bartlett, Cecilia Beaudoin, Marissa Berg, Kaitlyn Bergers, Isanet Berrios, Brooke Berry, Isha Bidja, Amanda Billingslea, Tiana Blakeslee, Michael Boccio, Jennifer Borucki, Sadie Brennan, Kayla Bretan, Sarah Broad, Dylan Brown, Logan Brown, Megan Bucherati, Christopher Buchetto, Sara Buglione, Olivia Bunn, Olivia Bush, Lilian Cable, Emily Cacchillo, Emily Carlin, Maura Carr, Caitlin Carruth, Nicholas Cebrik, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Joseph Ciccone, Caileigh Cisero, Jase Aden Co, Emily Codere, Daniel Connolly, Kaitlyn Corby, Jason Cordone, Natalya Correia, Ella Cristiano, Sophia Curran, Shayaan Dabiran, Ethan D’Addio, Ria Dalvi, Alexandra D’Amico, Emma D’Amico, Matthew Darak, Leah Darby, Lexie D’Auria, Katherine Daxner, Alexandra de Andrade, Rhianna de Andrade, Abigail De Los Santos, Morgan DeAngelo, Vincent DeFeo, Julianna DeMarco, Benjamin DeMartino, Marcus Desir, Marissa Dias, Joshua Dokla, Justin Dones, Rose Dymerski, Nathan Eckert, John Esteves, Sophia Fede, Lexa Fernandes, Mia Ferreira, Amelia Ferro, Kendyll Flamini, Ciara Foley, Ronald Foncello, Nathan Foss, Adriana Franzese, Melinda Frost, Emma Gabriel, Harrison Garrett, Sofia Gasbarro, Greta Gelumbickas, Juliana Gidwani, Ella Gildea, Joseph Giovannini, Aiden Gius, Caitlin Gius, Valentina Gjeloshi, Jai Goel, Amanda Gregg, Emely Gutierrez-Soto, Andrew Hafele, Alissa Hansen, Tanya Heltzel, Timothy Hilser, Albana Hima, Selin Ho, Sena Ho, Rebekkah Hurlbert, Josh Ilano, Arvin Islam, Ashley Jacob, Anna Jaiani, Sanjana Jain, Hayley James, Alyssa Jardim, Jaclyn Jenco, Kaija Jenkins, Jackson Jones, Ryan Jurgiewicz, Sarah Kearns, Elizabeth Kennedy, Mohammed Khan, Jack Kilmartin, Amanda Kiman, Rachel Kiman, Dawn Kindle, Mia Kmetz, Julia Kmiec, Averi Kochiss, Inis Kojeli, Thomas Kopec, Erin Kovarczi, Ireneusz Koziol, Valery Krylova, Kaushal Kulkarni, Alexandra Kuniej, Rucha Kurani, Emma Lapaj, Chelsea Larke, Lia Leandres, Maddigan Leifer, Anna Leone, Yuting Lin, Matthew Lockavitch, Megan Loiacano, Grace Loiz, Tyler Lupkas, Jack Mackniak, Amanda Madera, Ian Maggi, Jack Mainiero, Dante Mallozzi, Karolina Martins, Mateos Martins, Lydia Masulli, Avalina Maurati, Rose McGrath, Grace McPadden, Kelly McSherry, Rachel Morrow, Julia Mosher, Charles Mozdzer, Raul Nair, Zainabu Ndikumana, Tina Ni, Mia Novais, Sanya Oak, Sasha Oak, Aidan O’Grady, Ihunna Onyekachiuzoamaka, Jayden Opper, Ellie O’Rourke, Taylor Ostrosky, Ryan Ouloul, Jake Pacacha, Luke Pacheco, Ryleigh Pagluiso, Greta Parkes, Jason Pastiva, Diya Patel, Reeya Patel, Mary Pavliouk, Devyn Penna, Olivia Pereira, Gabriella Perry, Lucy Persson, Emily Pettinella, Caitlin Pineau, Angelo Pisacreta, Ella Platt, Jane Platt, Natalie Plavec, Nicole Plavec, Abigail Poplawski, Susan Porto, Lorissa Potje, Deepak Prakash, Samantha Randall, Brendan Reilly, Benjamin Rhodes, Benjamin Robinson, Nya Rodrigues, William Rodrigues, Jasmine Rossetti, Joshua Rut, Matthew Ryder, Jack Sabo, John Sabovik, Olivia Salluhi, Jenna Santos, Xiomara Santos-Colon, Joseph Savino, Marisa Savino, Joseph Schiappa, Sabina Schrynemakers, Jacob Sciamanna, Isabella Serra, Nolan Sevillano, Annelyse Sherman, Isabela Silva, Isabella Silvis, Alexis Sirisouk, Sami Sobh, Aurora Anne Sosa, Jaylan Spencer, Joseph Spinelli, Katelyn Staron, Kenneth Supersano, Zara Tariq, Kylee Taylor, Sara Taylor, Alyssa Teixeira, Michael Thomas, Inari Torres, Tara Torres, Allison Tou, Mackenzie Trafecante, Timmy Tran, Danielle Turcotte, Rebecca Turner, Gregory Uanino, Nathan Vargas, Emily Vasser, Isabella Vasser, Brooke Vicarioli, Jacob Villalobos, Sophia Vitynskyi, Arianna Viveiros, Emma Walsh, Ryan Welsh, Julia Wilkinson, Jeffrey Wojtowicz, Zoe Wood, Bianca Youd, Michael Yurman, Emily Zaleski, Gabriel Zamani, Landon Zdru, Graham Ziperstein, Ella Zoeller

Honors

Michael Alberici, Melina Amini, Kayleigh Bartlett, Julia Battistelli, Jack Beauchemin, Jackson Bialek, Sam Bottone, Ryan Bourque, Brianna Branco, Megan Breunig, Christopher Capalbo, Ana Carolina Cardoso, Victoria Casey, Makayla Cavallaro, Meena Chandir, Tate Chavez, Gianluca Ciocca, Alexa Civale, Emma Coover, Kaitlin Csech, Brooke Cyr, Madelyn Cyr, Amelia Damato, Connor Dapp, Dominick Davis, Daniel Deveny, Nicholas Dicocco, Ella Dzujna, Catheryn Espinosa, Sophia Fabian, Kayla Falanga, Chloe Falcioni, Enrico Feola, Jacob Fernandes, Nicole Finlay, Jazmin Gerardi, Jake Gigliotti, Joseph Giliotti, Evan Gilmore, Luke Gomes, Jack Goode, Edward Granados, Alyssa Greenlaw, Kayla Gzyms, Katherine Handley, Katrina Hatfield, Priscilla Hernandez, Natasha Herrera, Kaziah Hill, Benjamin Hoponick, Jamie Lee Hunter, Logan Johnson, Payton Kiman, Rachel Kish, Samuel Klein, Ariana Kola, Maya Komorowski, Audrey Kozak, Julia Krijgsman, Daria Maggi, Mizna Malik, Joshua Mallette, Paige Mamone, Troy Mandulak, Elsa Marino, Matthew Matuszewski, James McGrath, Connor McGuire, William McGuire, Claire McNeil, Christopher Molina, Brianna Moran, Matthieu Moretti, Matthew Moura-Sanchez, Dylan Moutinho, Autumn Murphy, Evan Murrell, Cassidy Nordvall, Tommaso Onofrio, Aida Ouloul, Nicholas Palumbo, Ari Papadimitriou, Jordan Paris, Ryan Pastiva, Isiah Perez, Thomas Pires, Anna-Gabrielle Polica, Julia Pulley, Tyler Radzion, Destiny Ramos, Jillian Rampino, Ana-Julia Reinheimer, Molly Renz, Joseph Reynolds, Aisaia Rodriguez-Serrano, Eileen Rojas, Cristiano Rosa, Anthony Russo, Sarah Ryan, Aine Saranich, Thomas Schaible, Benjamin Sheldon, Veronica Shuby, Adam Sobh, Summer Spinelli, Victoria Stawiarski, Michael Stevenson, Justin Stiewing, Daniel Straborny, Mason Stutheit, Evan Tedesco, Tyler Thielen, Ryan Tomey, Spencer Trautz, Justine Turcotte, Brody Turnbull, Colin Viores, Daniel Wakeman, Lauren Walsh, Theresa Weissenberg, Carmella Willets, Grace Wong, William Woods, Piper Yegidis, Carly Zerella, Charlotte Zilinek