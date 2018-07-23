Perry Hill students earn honors

The following Perry Hill students earned high honors and honors in the fourth marking period:
Grade 5 High Honors
Avah Adams, Alexxa Alain, Reese Ambrose, Juliana Assis, Sadie Balocca, Anna Baltsevych, Alexander Baneat, Ryan Bergers, Daniella Berry, Ava Bottone, Kristina Bratz, Dominic Bray, Cory Bruce-Tagoe, Emily Carrano, Maximus Cartolano, Kelly Caruso, Madeline Cebrik, Alexander Chea, Noah Cintron, Salina Clemente, Shane Colligan, rismar Cordoliani, Imani Cort, Thomas Crenwick, Teniola Danmola, Jacqueline Davidson, Ryan Delgado, Samantha DeVito, Cameron Drotos, Ava Dube, Audrey Dunn, Emma Esparza, Cordelia Farren, Christian Fatsy, Hartley Ferro, Naima Garcia, Elena Gasbarro, Mark Gebuza, Dominik Golebiowski, Saffron Hallett, Jordan Hanyecz, Michael Holman, Zain Irfan, Natalie Jackson, Ryan Janik, Olivia Jansen, Madison Jensen, Malaikah Johnson, Gabriella Jones, Olivia Jurgiewicz, Arba Kacorri, Lucas Kellogg, Mohammed Khan, Liam Kieley, Lila Kieley, Samuel Kim, Sophia Kostour, Tessa Kovarczi, Melanie Kozlowski, Isabel LaBaw, Gwendolyn Leonard, Yaxin Lin, Anayzhia Lugo, Magdalena Lupa, Victoria Lysik, Madison Mainiero, Skylar Mainiero, Mariano Mallozzi, Arshia Mamidanna, Alec Marini, Shanoyia Marsh,Madeline Martin, James McGlone, Reese McKinnon, Christina McPadden, Lillian Miller, Anthony Miranda, Caden Mitchell, Hannah Moccaie, Rithwik Mohanty, Christopher Moise, Anabelle Monaco-Belden, Abigail Montero, Gizel Moonrose, Andrew Moore, Matthew Morrison, Johnathan Moscato, Connor Murphy, Dimitri Mysirlidis, Sathwika Nadella, Katie Nam, Mika’il Naqvi, Brooklyn Neff, Sandra Nip, Rebecca Norkus, Logan Oestreich, Angelina O’Leary, Cole Ostrosky, Eric Pacheco, Alina Palmieri, Christiano Pappano, Olivia Paradiso-Cappiello, Abigail Park, Julia Parkosewich, Rhea Patel, Mary Porto, Samantha Post, Rylee Potts, Samantha Prodan, Adriana Pulley, Mateus Puttock, Ivana Radanovic, Daniel Radwan, Ralston Ravi, Megan Renda, Finnegan Riddle,Sophie Rivera, Avery Robertine, Gracie Roberts, Matthew Robinson,Colin Roden, Danielle Russo, Iham Saymeh, Edyn Sherman, Victoria Silva, Oluwatise Soremekun, Giancarlo Sorrentino, Benjamin Souza, Mara Stanko, Brianna Stewart, Irsa Tariq, Jessica Tedesco, Matthew Tomcho, Camryn Tomey, Jordan Tou, David Tsytko, Harshita Upadhyay Dante Ventresca, Mia Villa, Zaid Vohra, Emma Warner, Ella Welsh,Kegan Wills, Naomi Wolfe, Shreya Yadav
Grade 6 High Honors
Katherine Abissi, Isabelle Acervida, Carinna Anastasio, Hannah Andrejczyk, Samantha Atkinson, Lily Banks, Dylan Bauer, Noelle Burgess, Jan Vincent Caccam, Chantal Cadet, Rachel Camiglio, Shane Isaiah Cardoso, Gabriel Carrion, Elizabeth Cayer, Elizabeth Cleary, Julia Collings, Sofia Couture, Alexandra Davidson,Matthew Dean, Carmella DeFeo, Katherine DeMartino, Thomas DeRosa, Ryan DeVito, Jack DiLieto, Dominic DiMauro, Erin Doyle, Dillon Durante, William Dwyer, Elizabeth Famurewa, Nicole Fortin, Patricia Fraser, Sabryne Freyler, Anisha Gera, Nicholas Gergely, Maya Giampaolo, Anthony Ginorio, Alexander Guerra, Keeley Haughie, Zachary Haywood, Hannah Hluska, Kaelyn Horn, Megan Hunyadi, Noah Jackson, Madeline Judge, Ava Kavasansky, Simrin Khan, Jack Kieley, Jason Kim, Adam Klein, Brielle Laferriere, Paden Larkins, Austin Leifer, Marisa Lia, Nara Lim, Sophie Lubis, Griffin Marcinczyk, Olivia Marino, Kate McPadden, Charles McSherry, Ryan Miressi, Tara Mladsi, Annika Nagy, Aditi Nanjappa, Arian Naxhaku, Kate Neary, Paul Nguyen, Kenny Nguyen,Madalyn Paige, Esther Park, Shruti Patel, Paul Pavliouk, Isabelle Pepe, Nicolas Piscioniere, Aidan Plavecki, Olivia Plonski, Julia Prancuk, John Quevedo, Emilia Quito, Rachel Ravi, Anastasia Reilly, Leyla Reinhardt, Sean Roden, Elizabeth Rollinson, Monika Rudzinski, Hannah Sacoto, Matthew Sahagun, Elena Salluhi, Luke Sanborn, Charles Santa, William Schiappa, Logan Sedlock, Diya Singh, Katie Splan, Owen Stevens, Lola Stoverchy, Angeline Tran, Sophie Uanino, Laura Uhrynowski, Ava Vojtek, Aiden Welch, Cooper Wherley, Joseph Yearsley, Michelle Yi, Justin Zarra, Paul Zint
Grade 5 Honors
Jerod Abraham, Kassandra Acosta Garcia, Caitlin Agostino, Aseel Albalawi, Matthew Aldave, Jessica Almezel, Hayden Anderson, Charlie Barmore, Emma Bookbinder, Amber-Luna Calkins, Joao Cardoso, Chiara Chacur Gagliardi, Anthony Ciambriello, James Cruz, John Dias, Elijah DiIulio, Jake Duda, Lucia Fede, Jake Ferreira, Nicolas Ferreira, Kevin Foley, Kylie Forster, Arianna Franzese, Hailey Frischstein, Mustafa Ghafoor, Ryan Gibbs, Eleni Gonzalez, Linda Hermsdorfs, Juan Hernandez, Mathilde Hufford-Varrone, William Hugya,Preston Hyner, Christian Jorge, David Kay, Alexander Kiely, Seyoung Kim,Jake Kiman, Ryan Kinik, Sebastian Kraszewski, Victoria Lee, Jayla Lopes, Michael Lopez, Joseph Marek, Marieann Martinez, Ivy McCarten, Tyler McMahon, Kady Middeker, Cody Minutolo-Noble, Alani Monroe, Madisyn Moore, Hannah-Mae Mulready, Lucas Narvaez, Amy Navas, Sofia Onofrio, Natalia Pankrat, Stephen Paul, Henry Pierpont, Stephanie Pinard, William Platt, Maya Przybylko, Nicolas Quiroga, Devin Reid, Julius Rivers, Niko Romano, Frank Salvio, Jonathan Samedi, Brady Sciamanna, Jenna Serino, Aiden Shampnois, Kaiden Shiggs, Nathan Smith, Tiann Smith, Gia Staffy, Owen Telesmanick, Alexander Thelen, Ryan Thielen, Isabella Tiberi, Sebastian Vasquez, Adia Wolfe, Sophia Zilinek
Grade 6 Honors
Emmanuel Aldana, Isabella Anderson, Ryan Barton, Matthew Battaglino,Veronica Bialczak, Matthew Boivin, Morgan,Bucherati, Samuel Cacchillo, Patrick Carroll, Reed Clomiro, Kaylee Cooney, John Darmiento, Isabela DaSilva,Charles DiLieto, Brooke Fabian, Santino Ferrante, Sophia Fingeret, LeAnn Francois, Demetri Franzese, Andrew Giacobbe, Jack Gloria, Pedro Gonzalez, Mia Gura, Abby Gurski, Scarlet Hajducky, Reiley Iantorno, Madalynn Iemolo, Alexandria Jarvais, Hannah Levine, Stephanie Liebensohn, Ilaina Macari, Madison Maida, Marissa Manzo, Kaelyn Martir, Jason Martorella, Rean Mason, Lillian May, Jenna McGuire, Taylor Melanson, Brooke Moura, McBenedict Mweze, Amy Naylor, Liam O’Hara, Ethan Oko, Claire Osiecki, Joshua Pereira, Bailey Pierce, Nathaniel Ramos,Gabrielly Ribeiro, Ryan Rigoli, Stacey Ritenour, Yaralex Roque, Xavier Rosario, Natalia Rydzik, Maja Shallow, Lia Sheehy, Jamie Shreders, Seungmin Sohn, Cameron St. Pierre, Jenna Staron, Matthew Sullivan, Nathan Tavares, April Torres, Gabriel West, Allison Wurms, Jake Zaccagnini