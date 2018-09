Swimming and diving: Unbeaten Gaelettes defeat West Haven

The Shelton High School girls swimming and diving team traveled to West Haven on Friday afternoon and came home with a 97-79 victory over the Blue Devils.

With the win Shelton improved to 4-0. West Haven fell to 1-2.

200 Medley Relay: 1) Shelton (Kim, D’Addio, Parkes, Bretan) 2:04.47, 2) WH, 3) WH

200 Freestyle: 1) Louise Kim (S) 2:09.04, 2) Falanga (WH), 3) Astori (WH)

200 IM: 1) Olivia D’Addio (S) 2:34.87, 2) Oracchio (WH), 3) Greta Parkes (S)

50 Freestyle: 1) Emma Parkes (S) 26.04, 2) Celmar (WH), 3) Anastasia Alcaraz-Sim (S)

Diving: Tulty (WH) 161.85

100 Butterfly: 1) Emma Parkes (S) 1:05.27, 2) Orecchio (WH), 3) Ally Verdicchio (S)

100 Freestyle: 1) Alyssa Bretan (S) 59.24, 2) Kayla Bretan (S), 3) Hobart (WH)

500 Freestyle: 1) Louise Kim (S)5:52.78, 2) Falanga (WH), 3) Falanga (WH)

200 Freestyle Relay: 1) Shelton (A. Bretan, K. Bretan, D’Addio, E. Parkes) 1:53.08, 2) WH, 3) Shelton (Montano, Martins, Collins, Bucherati)

100 Backstroke: 1) Celmar (WH) 1:05.85, 2) Alyssa Bretan (S), 3) Anastasia Alcaraz-Sim (S)

100 Breaststroke: 1) Olivia D’Addio (S) 1:19.23, 2) Hobart (WH), 3) Lora (WH)

400 Freestyle Relay: 1) Shelton (K. Bretan, Kim, G. Parkes, Alcaraz-Sim) 4:11.18, 2) WH, 3) WH