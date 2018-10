Cross country: Dillon wins SCC championship race

Shelton High’s Robert Dillon was the top finisher in the boys race at the Southern Connecticut Conference Cross Country Championship on Friday afternoon at East Shore Park in New Haven.

Xavier won the boys race, while Shelton was second overall.

On the girls side, Guilford captured the team title. Shelton was seventh overall, powered by Anna Weissenberg’s seventh-place finish.

Results as follows:

Final Boys Team Results: 1. Xavier, 33; 2. Shelton, 66; 3. Wilbur Cross, 86; 4. Amity Regional, 117; 5. Cheshire, 172; 6. Guilford, 189; 7. Fairfield Prep, 196; 8. Daniel Hand, 204; 9. Hamden, 258; 10. Notre Dame, 272; 11. Sheehan, 297; 12. Jonathan Law, 352; 13. Lyman Hall, 366; 14. North Haven, 411; 15. Branford, 420; 16. West Haven, 490; 17. Hillhouse, 523; 18. Foran, 542; 19. East Haven, 605

Top Finishers: 1. Robert Dillon (Shelton), 16:05; 2. Will Curran (Xavier), 16:05; 3. Peter Schulton (Xavier), 16:15; 4. Dillon Selfors (Xavier), 16:18; 5. Travis Martin (Wilbur Cross), 16:23; 6. Connor Visnic (Amity Regional), 16:25; 7. Brendan Mellitt (Cheshire), 16:26; 8. Edward Tristine (Fairfield Prep), 16:36; 9. Azaan Dawson (Fairfield Prep), 16:43; 10. Eamon Burke (Xavier), 16:54; 11. Mohammed Hussain (Wilbur Cross), 16:55; 12. Tyler Pineau (Shelton), 16:55

Final Girls Team Results: 1. Guilford, 62; 2. Amity Regional, 88; 3. Cheshire, 102; 4. Daniel Hand, 140; 5. Hamden, 144; 6. Wilbur Cross, 215; 7. Shelton, 216; 8. Mercy, 231; 9. Jonathan Law, 247; 10. Sheehan, 258; 11. Foran, 264; 12. Lauralton Hall, 296; 13. Lyman Hall, 329; 14. Branford, 334; 15. Sacred Heart Academy, 338; 16. North Haven, 439; 17. West Haven, 530; 18. East Haven, 539

Top Finishers: 1. Meredith Bloss (Guilford), 19:19; 2. Ella Bradford (Hamden), 20:20; 3. Clara Weisler (Guilford), 20:21; 4. Anna Steffen (Daniel Hand), 20:22; 5. Amanda Addesso (Cheshire), 20:28; 6. Elisabeth Brown (Sheehan), 20:34; 7. Anna Weissenberg (Shelton), 20:35; 8. Gianna Sicilliano (Guilford), 20:40; 9. Rachel Cipolla (Mercy), 20:45; 10. Grace Adolphe (Wilbur Cross), 20:46; 11. Ariana Garay (Amity Regional), 20:51; 12. Abigail Bowser (Amity Regional), 20:58.