Shelton Intermediate School: High honors, honors students recognized

High Honors
Zayna Abraham, Isabelle Acervida, Emily Ahern, Michael Alberici, Angelina Alcaraz-Sim, Melina Amini, Carinna Anastasio, Hannah Andrejczyk, Brianna Angiolillo, Julia Antoinette Arnaldo, Samantha Atkinson, Gianna Bacoulis, Skye Baklik, Diana Banks, Lily Banks, Molly Bannon, Dylan Bauer, Cecilia Beaudoin, Kaitlyn Bergers, Isanet Berrios, Sarina Bialek, Amanda Billingslea, Tiana Blakeslee, Sadie Brennan, Lindsey Brown, Christopher Buchetto, Sara Buglione, Jan Vincent Caccam, Chantal Cadet, Rachel Camiglio, Christopher Capalbo, Shane Isaiah Cardoso, Patrick Carroll, Anthony Cavaliere, Nicholas Cebrik, Ava Champagne, Meena Chandir, Elizabeth Cleary, Emily Codere, Julia Collings, Sofia Couture, Ella Cristiano, John Cummings, Nigel Cunningham, Joshua Czaplinski, Alicja Dabrowski, Ethan D’Addio, Matthew Darak, John Darmiento, Lexie D’Auria, Alexandra Davidson, Matthew Dean, Carmella DeFeo, Jennessa Delgado-Santiago, Julian Delgado-Santiago, Benjamin DeMartino, Katherine DeMartino, Marcus Desir, Sofia DeVellis, Ryan DeVito, Joshua Dokla, Justin Dones, Erin Doyle, Dillon Durante, William Dwyer, Rose Dymerski, Nathan Eckert, Amanda Esteves, Brooke Fabian, Elizabeth Famurewa, Lexa Fernandes, Amelia Ferro, Gregory Fiscus, Kendyll Flamini, Ciara Foley, Ronald Foncello, Demetri Franzese, Patricia Fraser, Sabryne Freyler, Emma Gabriel, Harrison Garrett, Alexandra Gencarelli, Anisha Gera, Nicholas Gergely, Andrew Giacobbe, Maya Giampaolo, Jake Gigliotti, Evan Gilmore, Anthony Ginorio, Caitlin Gius, Jack Gloria, Jack Goode, Alexander Guerra, Abby Gurski, Kayla Gzyms, Shawntel Hanley, Joshua Hayes, Tanya Heltzel, Natasha Herrera, Albana Hima, Hannah Hluska, Selin Ho, Sena Ho, Kaelyn Horn, Megan Hunyadi, Rebekkah Hurlbert, Madalynn Iemolo, Noah Jackson, Sanjana Jain, Kaija Jenkins, Ryan Jurgiewicz, Raisa Karim, Ava Kavasansky, Sarah Kearns, Mohammed Khan, Jack Kieley, Kayla Kilincoglu, Jack Kilmartin, Michael Kinik, Mykhaylo Kit, Adam Klein, Thomas Kopec, Erin Kovarczi, Ireneusz Koziol, Alexandra Kuniej, Brielle Laferriere, Paden Larkins, Lia Leandres, Austin Leifer, Hannah Levine, Marisa Lia, Nara Lim, Patrick Lizotte, Patrick Lizotte, Megan Loiacano, Ivan Lopushynskyi, Sophie Lubis, Jack Mackniak, Amanda Madera, Daria Maggi, Jack Mainiero, Dante Mallozzi, Marissa Manzo, Jason Martorella, Lydia Masulli, Matthew Matuszewski, Jenna McGuire, Hailey McKeon, Claire McNeil, Kate McPadden, Charles McSherry, Taylor Melanson, Jordy Minaya Tavarez, Yissel Minaya Tavarez, Ryan Miressi, Tara Mladsi, Joshua Molnar, Julia Mosher, Brooke Moura, Julianna Mourao, Dylan Moutinho, Charles Mozdzer, Annika Nagy, Aditi Nanjappa, Elijah Nastu, Arian Naxhaku, Amy Naylor, Zainabu Ndikumana, Kate Neary, Paul Nguyen, Mia Novais, Aidan O’Grady, Ethan Oko, Tommaso Onofrio, Jayden Opper, Taylor Ostrosky, Ryan Ouloul, Jake Pacacha, Luke Pacheco, Ryleigh Pagluiso, Madalyn Paige, Nikos Papanikolaou, Esther Park, Jason Pastiva, Ryan Pastiva, Reeya Patel, Paul Pavliouk, Devyn Penna, Lucy Persson, Caitlin Pineau, Nicolas Piscioniere, Ella Platt, Jane Platt, Olivia Plonski, Abigail Poplawski, Susan Porto, Julia Prancuk, John Quevedo, Tyler Radzion, Rachel Ravi, Anastasia Reilly, Leyla Reinhardt, Molly Renz, Benjamin Rhodes, Benjamin Robinson, Sean Roden, Mikhail Rodov, Nya Rodrigues, Elizabeth Rollinson, Naomi Roy, Monika Rudzinski, Joshua Rut, Natalia Rydzik, Sarah Saadat, Hannah Sacoto, Matthew Sahagun, Elena Salluhi, Luke Sanborn, Charles Santa, Jenna Santos, William Schiappa, Logan Sedlock, Isabella Serra, Nolan Sevillano, Maja Shallow, Benjamin Sheldon, Justice Sheppard, Avery Shreders, Jennifer Sigrist, Diya Singh, Tatianna Smith, Adam Sobh, Seungmin Sohn, Aurora Anne Sosa, Jaylan Spencer, Joseph Spinelli, Katie Splan, Victoria Stawiarski, Lola Stoverchy, Kenneth Supersano, Isabella Tamas, Zara Tariq, Kylee Taylor, Sara Taylor, Evan Tedesco, Alyssa B. Teixeira, Alyssa J. Teixeira, Tyler Thielen, Allison Tou, Angeline Tran, Timmy Tran, Brody Turnbull, Rebecca Turner, Gregory Uanino, Sophie Uanino, Laura Uhrynowski, Nadya Uyar, Palina Vialichka, Brooke Vicarioli, Colin Viores, Sophia Vitynskyi, Ava Vojtek, Emma Walsh, Theresa Weissenberg, Aiden Welch, Ryan Welsh, Gabriel West, Julia Wilkinson, Jeffrey Wojtowicz, Miriam Wulff, Allison Wurms, Adrianna Wutke, Piper Yegidis, Michelle Yi, Jake Zaccagnini, Emily Zaleski, Justin Zarra, Landon Zdru, Paul Zint, Ella Zoeller.
Honors
Maram Aaid, Katherine Abissi, Shane Allinger, Isabella Anderson, Joseph Baklik, Kayleigh Bartlett, Ryan Barton, Matthew Battaglino, Julia Battistelli, Nasser Bazile, Jack Beauchemin, Brendan Berardi, Joseph Bisson, Krystal Black, Michael Boccio, Matthew Boivin, Julianna Bojnec, Ryan Bourque, Olivia Branco, Derek Bratz, Wilberte Brumaire, Morgan Bucherati, Quest Burey, Noelle Burgess, Samuel Cacchillo, Ivan Nickolas Cardenas, Victoria Casey, Caleb Cavallaro, Makayla Cavallaro, Katherine Cezaire, Kaylee Cooney, Ava Cusmano, Robert DelBuono, Christian deMelo, Nicholas Dicocco, Jack DiLieto, Dominic DiMauro, Jessica Duarte, Sophia Fabian, Enrico Feola, Jacob Fernandes, Sophia Fingeret, Luke Fortin, Marco Futie, Jacob Giard, Danielle Gifford, Ella Gildea, Joseph Giliotti, Jordan Goodman, Michael Graham, Dylan Greekwood, Mia Gura, Scarlet Hajducky, Keeley Haughie, Timothy Hilser, Brian Hinman, Benjamin Hoponick, Jamie Lee Hunter, Logan Hurd, Josh Ilano, Logan Johnson, Jackson Jones, Andreia Jorge, Madeline Judge, Mohammed Khan, Simrin Khan, Jason Kim, Dawn Kindle, Salome Kiziqurashvili, Sara Kojeli, Maya Komorowski, Eleni Kydes, Grace Loiz, Samantha Lombard, Ilaina Macari, Madison Maida, Paige Mamone, Griffin Marcinczyk, Olivia Marino, Joshua Martinez, Mateos Martins, Kaelyn Martir, Connor McGuire, Matthieu Moretti, Raul Nair, Kenny Nguyen, Ashton Nichols, Cassidy Nordvall, Ava Novais, Logan Page, Nicholas Palumbo, Sam Paolini, Ari Papadimitriou, Jordan Paris, Jack Parkes, Mary Pavliouk, Gabriella Perry, Luke Petrocelli, Xiomara Pierre, Thomas Pires, Aidan Plavecki, Jazmyn Prieto, Emilia Quito, Destiny Ramos, Nathaniel Ramos, Joseph Reilly, Gabrielly Ribeiro, Ryan Rigoli, Silvino Rio, Stacey Ritenour, Eileen Rojas, Yaralex Roque, Jasmine Rossetti, Rylee Russo, Jack Sabo, Benjamin Sanchez, Jason Santos, Nicholas Schildknecht, Gianna Schirizzo, Lia Sheehy, Jamie Shreders, Cameron St. Pierre, Jenna Staron, Matthew Sullivan, Julia Sutcliffe, Christopher Taylor, Rose Thomas, April Torres, Inari Torres, Joseph Vostinak, Robert Waldo, Emily Wallace, Jennie Weiner, Emily Wildman, Nikolaus Wirth, Ava Woods, William Woods, Joseph Yearsley, Gabriel Zamani, Carly Zerella, Vincent Zhang, Dylan Ziegler, Jessica Ziegler, Thomas Zuniga.