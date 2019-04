Shelton High lists high honors, honors students

Shelton High School recently announced the high honor and honor rolls for the second marking period.

High Honor Roll

Ninth Grade

Jackelyne Abranches, Kayla Bretan, Megan Breunig, Logan Brown, Megan Bucherati, Olivia Bunn, Maura Carr, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Joseph Ciccone, Jase Aden Co, Daniel Connolly, Ria Dalvi, Alexandra D’Amico, Emma D’Amico, Alexandra de Andrade, Abigail De Los Santos, Marissa Dias, John Esteves, Mia Ferreira, Nathan Foss, Melinda Frost, Joseph Giovannini, Valentina Gjeloshi, Jai Goel, Arvin Islam, Ashley Jacob, Jaclyn Jenco, Elizabeth Kennedy, Amanda Kiman, Rachel Kiman, Aleksandra Kozak, Joshua Mallette, Karolina Martins, Rachel Morrow, Sanya Oak, Sasha Oak, Diya Patel, Olivia Pereira, Deepak Prakash, Brendan Reilly, John Sabovik, Jacob Sciamanna, Annelyse Sherman, Isabela Silva, Isabella Silvis, Sami Sobh, Danielle Turcotte, Nathan Vargas, Bianca Youd and Michael Yurman.

10th Grade

Brandon Acervida, James Baklik, Juan Miguel Barranco, Narmer Bazile, Bianca Belade, Emma Buglione, Patrick Burden, Alexandra Capalbo, Thalia Charkalis, Maya Gzyms, Florian Hurlbert, Anna Hynes, Jessica Jayakar, Josiah Kellogg, Adeline Kim, Andrew Lam, Jillian LaPrise, Carolyn Maher, Caroline McCormick, Jeremie Moretti, Sada Mussa, Suhaas Nadella, Danny Nguyen, Keira O’Connor, Alexandra Pereira, Elizabeth Porto, Gage Posick, Robert Quevedo, Samantha Rago, Aliye Reinhardt, Paula Ribeiro, Melaina Roberto, Emily Sandin, Majd Saymeh, Kyle St. Pierre, Anthony Steele, Walker Toth, Faith Tremblay, Benjamin Van Tine, Leah Verrilli, Timothy Weinmayr, Devan Wildman, Zachary Wirth, Ryan Woods and Zoe Yoon.

11th Grade

Reem Abdel-Hack, Joseph Agreda, Antonio Baerga, Tej Bidja, Elise Blakeslee, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Mia Camerino, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Robert Ciccone, Matthew Cristiano, Brian Dahdal, Joseph Davis, Katelyn Davis, Haley Foothorap, Karina Friend, Ava Genova, Benjamin Gilmore, Julia Glenn, Destiny Haray, Gabriel Herrera, Kyla Holman, Eun Sok Hong, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriya, Dustin Keller, Taaseen Khan, Nicole Kopec, Joseph LaRue, Vanessa Lewis, JinXia Lin, Jesse Lisi, Emanuel Louime, Maeve Marks, Magdalena Martins, Jada McCloggan, Jenna Melanson, Brian Modica, Joseph Morgan, Kevin Mulreed, Ryan Nettle, David Niski, Jake Oddo, Haley Oko, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Kelsey Radzion, William Riordan, Phoebe Rodia, Arooj Saadat, Sean Sampaio, Sidney Shanahan, Philip Sissick, Leya Vohra, Tori Weed, Cora Welsh, Iris White, Nathan Wieler, Riley Woodyard, Jessica Wurms, Ananya Yadav, Victor Manuel Zelaya Barrio, Emily Zerella and Alyssa Ziniak.

12th Grade

Haley Adcox, Christina Alberici, Amanda Bean, Gregory Beaudoin, Kade Bendici, Alyssa Bretan, Emily Broad, Colin Brown, Molly Callahan, Margherita Carlucci, Laurie Cavallaro, Cristina Chirsky, Christopher Conrad, Damaris Cristofano, Olivia Delgado, Adrianna D’Eramo, Jonathan Dias, Gio Fernandez, David Ferrara, Luke Ferrigno, Christopher Frost, Anthony Gambardella, Sarah Gloria, Nicholas Henckel, Dylan Johnson, Mackenzie Joyce, Jason Juncker, Erin Keary, Michael Kichar, Colman Kim, Natalie Klimaszewski, Zachary Kozlowski, Beyonce Lopez, Mariah Mandulak, Emily Marcinauskis, Julia Meyer, Cassidy Morrow, Samantha Norris, Luke Notaro-Roberts, Sarah Oxner, Emma Parkes, Daniel Persico, Dean Phung, Kasidy Quiles, Sean Rago, Kristina Rizzardi, Zoe Rogers, Esabel Rosa, Giulia Salvio, Claire Santa, Stephanie Schofield, Joshua Sibley-Prusak, Jacquelyn Simington, Kaylin Sorensen, Gianna Stanske, Justine Tadduni, Kathy Tran, Jillian Uanino, Noah Vargoshe, Anna Weissenberg, Nicole Whalley and Sydney Youd.

Honor Roll

Ninth Grade

Brandon Albaladejo, Steven Andrejczyk, Jeremy Aprea, Lily Bacca, Kayla Bailey, Christopher Bartlett, Isha Bidja,, Ryan Blakeslee, Jennifer Borucki, Sarah Broad, Dylan Brown, Taiya Busch, Emily Cacchillo, Emily Carlin, Carly Cipriano, Kalie Cipriano, Caileigh Cisero, Kaitlyn Corby, Jason Cordone, Natalya Correia, Aidan Cukale, Madelyn Cyr, Shayaan Dabiran, Jubei D’Amato, Connor Dapp, Dominick Davis, Rhianna de Andrade, Vincent DeFeo, Alisa D’Eramo, Alyssa Dymerski, Wendell Eiderique, Destiny Ferreira, Adriana Franzes, Sofia Gasbarro, Greta Gelumbickas, Aiden Gius, Edward Granados, Amanda Gregg, Hayley James, Alyssa Jardim, Samuel Klein, Mia Kmetz, Ariana Kola, Nicholas Kozey, Kaushal Kulkarni, Anna Leone, Tyler Lupkas, Ian Maggi, Mizna Malik, Elsa Marino, Siena Mattiolo, Avalina Maurati, Grace McPadden, Ligia Miketta, Michael Morrison, Matthew Moura-Sanchez, Marcel Mweze, Tina Ni, Ihunna Onyekachiuzoamaka, Ellie O’Rourke, Greta Parkes, Isiah Perez, Chase Reed, Caroline Richmond, William Rodrigues, Porshae Rose, Olivia Salluhi, Xiomara Santos-Colon, Joseph Savino, Marisa Savino, Joseph Schiappa, William Scott, Veronica Shuby, Mason Stutheit, Avary Tornow, Emily Vasser, Isabella Vasser, Lia Ventresca, Jacob Villalobos, Daniel Wakeman, Carmella Willets, Grace Wong, Maggie Zhang, Charlotte Zilinek and Graham Ziperstein.

10th Grade

Amy Agreda, Gabriella Almeida, Ryan Bailey, Korey Barber, Kelsey Beas, Archit Bhargava, Sierra Boccuzzi, Allison Bonfiglio, Stephen Bracero, Reilly Brennan, Hailey Cardenales, Jules Cayer, Caidyn Collins, Alejandro Corona, Olivia D’Addio, Shivani Darapureddy, Keyanah DePina, Rachel Dillon, Sean Drury, Max Dymerski, Andrew Esteves, Claire Foley, Leah Francois, Jack Gangi, Noelle Garretson, Mya Gbriel, Jeffrey Gould, Kaylee Gura, Carly Hajducky, Amber Haray, Kyle Heiden, Andalysha Herbert, Emma Jacob, Alexis Jagodnik, Neha Jayanna, Connor Jensen, Spencer Keith, Carlin Kestenbaum, Ashley Kichar, Brian Kiehl, Kaitlin Killian, Michael Kiwak, Evan Kryger, Ryan Kudej, Hailey Lane, Carla Leonzi, Andrew Libby, Maximilian LoMonte, Jaclyn Lupia, Caitlin MacDonald, Nico Marini, Megan McCarthy, Caitlin McNeil, Matthew Mojica, Michael Mourtadh, Alexander Nip, Trista Oddo, Erika Olson, Madison Ortiz, Sarah Panek, Erieana Pappano, Alexandra Pena, Clarissa Pierre, Lawrence Pirone, Gavin Powe, Maliya Reid, Alexa Reis, Carson Rhodes, Catherine Santa, Maria Clara Santos Veloso, Victoria Schildknecht, Elena Schrynemakers, Jake Sciongay, Virginia Sebas, Jared Sedlock, Hannah Silva, Mason Stanko, Ethan Stutheit, Lindsay Taylor, Julia Tomcho, Joshua Vega, Joseph Viglione, Brooke Weiss and Jaylee Zwaan.

11th Grade

Nicole Abbati, James Anderson, Shaeleigh Andrews, Tyler Atkinson, Mark Ayora, Periklis Basimakopoulos, Christopher Belden, Jenna Bennett, Jacob Bialek, Rachel Bishop, Trevor Boczer, Trevor Botti, Mackenzie Boyce, Jordan Brannen, Christopher Bravo, William Bronson, Christie Brumaire, Sydney Byron, Elizabeth Casinelli, Christopher Cavagnuolo, Kate Clomiro, Alexander Coleman, Bliss Compper, Owen Corbett, Michael Craft, Alyssa Cyr, Jacob Daxner, Santino DeFilippo, Kayla DeLeon, Sophie Dewitt, Erick Espinosa, Kaitlyn Esposito, Mary Falsetti, Hanna Farag, Chase Fida, Kyle Figol, Jessica Foss, Brandon Fulton, Haley Gabriel, Nathaniel Gencarelli, Mark Gergely, Ahsanullah Ghafoor, Michael Giovannini, Anthony Gonzalez, Taylor Green, Kyla Hackett, Spencer Hatfield, Maxwell Henning, Julie Hoff, Melissa Hunyadi, Lindsey Iadarola, Trinase Johnson, Ashley Kearns, Mehreen Khan, Thomas Killian, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Aislynn Kostandini, Kade Krasowski, Kaivon Leon, Jeff Lim, Michael Lockavitch, Courtney Lutheran, Madison Mackniak, Pauline Dianne Makinano, Robert Marcinauskis, Gianna Maurati, Matthew McGee, Kevin Moavero, Nathan Moniz, Holly Mosher, Anni Motsikulashvili, Kindja Mweze, Jack Neary, Alexandra O’Donnell, Andrew Ogden, Alec Oko, Nicholas Pagluiso, Martina Pastore, Audrey Patrick, Julia Peebles, Tyler Pjatak, Ian Pleasant, Zachary Prindle, Elizabeth Richmond, Cristina Rivera, Michael Rodia, Megan Rodko, Juliana Rolfe, Elizabeth Sahagun, Michael Ray Sawan, Ian Sevillano, Margaret Smalick, Kelly Stanley, Kylie Swatt, Katherine Tapia, Emma Testani, Jacqueline Turiano, Victoria Villalobos, Natalia Wilson, Kyle Young and Garrett Ziperstein.

12th Grade

Kayla Argraves, Ahmad Bari, Megan Bisson, Grace Boles, Megan Boretsky, Abigail Brand, Casey Brennan, Carolessa Brown, Tavanie Brown, Nicholas Bruno, Rajan Caccam, Brianna Capela, Brianna Carattini, John Carr, Sreynin Chhoeun, Michael Ciambriello, Julia Condo, Andrew Connolly, Amanda Corona, Maria Curran, Yasmeen Dabiran, Taylor Darcangelo, Ana Clara De Oliveira, Lisa DeJesus, Megan DeNigris, Kevin DeRosa, Mairy Dib, Robert Dillon, Thomas Fair, Jacob Falanga, Deanna Fava, Reyna Ferrarese, Sydney French, Heather Garrett, Noah Grabowski, Tianna Greco, Arlind Hima, Grace Horwedel, Maggie Howard, Julia Jacob, Stephanie Johnson, Nicole Keith, Karina Keller, Alexandra Kenealy, Eunice Kim, Louise Kim, Skyler Kim, Maximilien Klein, Samuel Kocurek, Martin Kovachev, Alexander Kozlowski, Cole Krajcsik, Adam Krzywosz, Michael Kucky, Victoria Lawrence, Alexandra Lee, Chuanlong Liu, Amanda LoMonte, Eric Lopes, Codi Lynders, Delainey Maybeck, Camryn Mazerolle, Zachary McEwen, Colin Mengold, Arianna Merigliano, Sophie Molitoris, Madisyn Monteiro, Sarah Morandi, Robert Morgan, Neo Neal Natividad, Dmitri Nichio, Shawn Nitsche, Clayton O’Brien, Nichole Oliver, Julia O’Neill, Dhir Patel, Nicholas Pavone, Magdalene Peluso, Brianna Pereira, Nicolina Perelli, Andres Perez, Jessica Perley, Jaclyn Perna, Kaylee Persson, Benjamin Peters, Vinu Pillai, Emilie Potje, MingHui Qiu, Emily Renkowsky, Cristina Rodriguez, Briana Rowe, Kayla Russo, Haroon Saadat, Taylor Sampieri, Daniel Saranich, Brenna Sastram, Nardin Sayoufi, Amanda Schafenberg, Bailey Schif, Neha Seenarine, Gianna Sia, Colin St. Pierre, Matthew Sullivan, Alexis Thompson, Alexander Tiberio, Joseph Tiberio, Matthew Tokarski, Isaiah Torres, Maranyeliz Torres, Hayley Tranner, Sarah Ullyett, Emma Wadeka, Tyler Weiss and Marian Zapata Trinidad.