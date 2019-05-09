Shelton High lists third marking period high honor, honor rolls

High Honors

Ninth Grade

Jeremy Aprea, Kayla Bailey, Jennifer Borucki, Megan Breunig, Dylan Brown, Megan Bucherati, Taiya Busch, Anthony Cardoso, Emily Carlin, Maura Carr, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Joseph Ciccone, Jase Aden Co, Jason Cordone, Natalya Correia, Ria Dalvi, Alexandra D’Amico, Dominick Davis, Katherine Daxner, Alexandra de Andrade, Rhianna de Andrade, Abigail De Los Santos Marissa Dias, Wendell Eiderique, John Esteves, Mia Ferreira, Nathan Foss, Adriana Franzese, Sofia Gasbarro, Joseph Giovannini, Valentina Gjeloshi, Jai Goel, Aniya Greene, Arvin Islam, Ashley Jacob, Jaclyn Jenco, Rachel Kiman, Aleksandra Kozak, Kaushal Kulkarni, Joshua Mallette, Elsa Marino, Karolina Martins, Rachel Morrow, Sanya Oak, Sasha Oak, Diya Patel, Chase Reed, John Sabovik, Annelyse Sherman, Isabela Silva, Isabella Silvis, Sami Sobh, Emily Vasser, Grace Wong, Bianca Youd, Michael Yurman and Charlotte Zilinek.

10th Grade

Brandon Acervida, Juan Miguel Barranco, Narmer Bazile, Bianca Belade, Emma Buglione, Jack Gangi, Carly Hajducky, Amber Haray, Florian Hurlbert, Jessica Jayakar, Andrew Lam, Carolyn Maher, Caitlin McNeil, Sada Mussa, Keira O’Connor, Trista Oddo, Erieana Pappano, Alexandra Pereira, Elizabeth Porto, Gage Posick, Robert Quevedo, Samantha Rago, Melaina Roberto, Emily Sandin, Maria Clara Santos Veloso, Majd Saymeh, Kyle St. Pierre, Anthony Steele, Ethan Stutheit, Walker Toth, Faith Tremblay, Benjamin Van Tine Leah Verrilli, Timothy Weinmayr, Devan Wildman and Zoe Yoon.

11th Grade

Reem Abdel-Hack, Joseph Agreda, Antonio Baerga, Christopher Belden, Elise Blakeslee, Jordan Brannen, Shannon Brennan, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Christie Brumaire, Mia Camerino, Elizabeth Casinelli, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Robert Ciccone, Owen Corbett, Matthew Cristiano, Brian Dahdal, Katelyn Davis, Erick Espinosa, Haley Foothorap, Karina Friend, Ava Genova, Benjamin Gilmore, Michael Giovannini, Julia Glenn, Destiny Haray, Maxwell Henning, Gabriel Herrera, Kyla Holman, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriya, Dustin Keller, Mehreen Khan, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Nicole Kopec, Joseph LaRue, Vanessa Lewis, JinXia Lin, Jesse Lisi, Madison Mackniak, Robert Marcinauskis, Magdalena Martins, Jada McCloggan, Jenna Melanson, Brian Modica, Joseph Morgan, Ryan Nettle, David Niski, Alexandra O’Donnell, Haley Oko, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Elizabeth Richmond, William Riordan, Phoebe Rodia, Megan Rodko, Juliana Rolfe, Sean Sampaio, Ian Sevillano, Sidney Shanahan, Philip Sissick, Margaret Smalick, Gladiola Teodori, Victoria Villalobos, Leya Vohra, Tori Weed, Cora Welsh, Iris White, Nathan Wieler, Riley Woodyard and Jessica Wurms, Anaya Yadav and Kyle Young.

12th Grade

Christina Alberici, Amanda Bean, Gregory Beaudoin, Kade Bendici, Abigail Brand, Emily Broad, Colin Brown, Molly Callahan, Laurie Cavallaro, Cristina Chirsky, Christopher Conrad, Damaris Cristofano, Maria Curran, Taylor Darcangelo, Olivia Delgado, Adrianna D’Eramo, Jonathan Dias, Mairy Dib, Gio Fernandez, Christopher Frost, Sarah Gloria, Nicholas Henckel, Grace Horwedel, Dylan Johnson, Jason Juncker, Erin Keary, Michael Kichar, Colman Kim, Louise Kim, Natalie Klimaszewski, Samuel Kocurek, Martin Kovachev, Adam Krzywosz, Amanda LoMonte, Beyonce Lopez, Mariah Mandulak, Emily Marcinauskis, Colin Mengold, Robert Morgan, Samantha Norris, Luke Notaro-Roberts, Emma Parkes, Dhir Patel, Daniel Persico, Kasidy Quiles, Sean Rago, Matthew Richard, Giulia Salvio, Nardin Sayoufi, Stephanie Schofield, Gianna Sia, Jacquelyn Simington, Kaylin Sorensen, Colin St. Pierre, Gianna Stanske, Kathy Tran, Noah Vargoshe, Anna Weissenberg and Sydney Youd.

Honor Roll

Ninth Grade

Jackelyne Abranches, Brandon Albaladejo, Steven Andrejczyk, Alisha Araujo, Christopher Bartlett, Marissa Berg, Isha Bidja, Ryan Blakeslee, Kayla Bretan, Sarah Broad, Logan Brown, Sara Brown, Olivia Bunn, Olivia Bush, Emily Cacchillo, Kayla Calabrese, Antonio Capomolla, Gianluca Ciocca, Caileigh Cisero, Daniel Connolly, Kaitlyn Corby, Jeloni Cruz, Aidan Cukale, Sophia Curran, Shayaan Dabiran, Jubei D’Amato, Emma D’Amico, Connor Dapp, Damien Davies, Vincent DeFeo, Alisa D’Eramo, Alyssa Dymerski, Destiny Ferreira, Melinda Frost, Greta Gelumbickas, Edward Granados, Devin Gray, Hayley James, Alyssa Jardim, Elizabeth Kennedy, Amanda Kiman, Rachel Kish, Samuel Klein, Nicholas Kozey, Julia Krijgsman, Anna Leone, Tyler Lupkas, Mizna Malik, Katie Mandolfo, Troy Mandulak, Avalina Maurati, Grace McPadden, Michael Morrison, Matthew Moura-Sanchez, Tina Ni, Sean Nunes-Enxuto, Jeremy Oko, Courtney Onidi, Ihunna Onyekachiuzoamaka, Ellie O’Rourke, Gilberto Oyola, Greta Parkes, Olivia Pereira, Isiah Perez, Deepak Prakash, Brendan Reilly, Alexis Resto, Caroline Richmond, William Rodrigues, Porshae Rose, Matthew Ryder, Olivia Salluhi, Xiomara Santos-Colon, Joseph Savino, Marisa Savino, Joseph Schiappa, Sabina Schrynemakers, Jacob Sciamanna, Nicholas Scrivani, Veronica Shuby, Taylor Silva, Edwin Smith, Summer Spinelli, Aja-nei Stinson, Emily Taylor, Avary Tornow, Danielle Turcotte, Nathan Vargas, Isabella Vasser, Lia Ventresca, Jacob Villalobos, Daniel Wakeman, Evan Wieler, Carmella Willets, Maggie Zhang, and Graham Ziperstein.

10th Grade

Casey An, Ryan Bailey, James Baklik, Korey Barber, Kelsey Beas, Archit Bhargava, Reilly Brennan, Patrick Burden, Alexandra Capalbo, Hailey Cardenales, Jules Cayer, Thalia Charkalis, Jay Cimmino, Alejandro Corona, Olivia D’Addio, Shivani Darapureddy, Keyanah DePina, Max Dymerski, Claire Foley, Anthony Gabino, Jeffrey Gould, Kaylee Gura, Maya Gzyms, Kyle Heiden, Andalysha Herbert, Anna Hynes, Emma Jacob, Neha Jayanna, Connor Jensen, Josiah Kellogg, Carlin Kestenbaum, Ashley Kichar, Kaitlin Killian, Adeline Kim, Michael Kiwak, Nell Komorowski, Ryan Kudej, Hailey Lane, Jillian LaPrise, Andrew Libby, Maximilian LoMonte, Caitlin MacDonald, Nico Marini, Megan McCarthy, Matthew Mojica, Jeremie Moretti, Michael Mourtadh, Suhaas Nadella, Pranav Nair, Ericka Neves, Erika Olson, Sarah Panek, Deven Papadimitriou, Alexandra Pena, Akeem Perry, Clarissa Pierre, Lawrence Pirone, Gavin Powe, Maliya Reid, Aliye Reinhardt, Alexa Reis, Carson Rhodes, Paula Ribeiro, Catherine Santa, Victoria Schildknecht, Virginia Sebas, Hannah Silva, Mason Stanko, Sean Stusalitus, Julia Tomcho, Joseph Viglione, Brooke Weiss, Zachary Wirth, Ryan Woods, and Alex Zaborek.

11th Grade

James Anderson, Shaeleigh Andrews, Periklis Basimakopoulos, Jenna Bennett, Jacob Bialek, Tej Bidja, Trevor Boczer, Samantha Boudreau, Mackenzie Boyce, Christopher Bravo, William Bronson, Sydney Byron, Samantha Chase, Jacquelen Citalan, Kate Clomiro, Michael Craft, Govanna Cuevas, Joseph Davis, Jacob Daxner, Sophie Dewitt, Mia Dioguardi, Hanna Farag, Jessica Foss, Brandon Fulton, Nathaniel Gencarelli, Mark Gergely, Ahsanullah Ghafoor, Justin Gidwani, Anthony Gonzalez, Taylor Green, Kyla Hackett, Spencer Hatfield, Julie Hoff, Eun Sok Hong, Joshua Hunter, Melissa Hunyadi, Trinase Johnson, Taaseen Khan, Thomas Killian, Aislynn Kostandini, Kade Krasowski, Dimitrios Kydes, Keenan Lever, Jeff Lim, Maya Littlefield, Michael Lockavitch, Ainsley Lougal, Emanuel Louime, Pauline Dianne Makinano, Arianna Malick, Maeve Marks, Dajanise Martinez, Gianna Maurati, John McFadden, Matthew McGee, Nathan Moniz, Holly Mosher, Anni Motsikulashvili, Kevin Mulreed, Kindja Mweze, Jack Neary, Jake Oddo, Alec Oko, Christian Olavarria, Sarah Ovesny, Martina Pastore, Audrey Patrick, Julia Peebles, Ian Pleasant, Kelsey Radzion, Cristina Rivera, Michael Rodia, Marco Rossi, Arooj Saadat, Thomas Sadick, Elizabeth Sahagun, Michael Ray Sawan, Trinity Soto, Kelly Stanley, Kylie Swatt, Katherine Tapia, Christopher Thompson, Nicholas Turco, Jacqueline Turiano, Natalia Wilson, Victor Manuel Zelaya Barrio, Emily Zerella, Alyssa Ziniak, and Garrett Ziperstein.

12th Grade

Haley Adcox, Kayla Argraves, Alyssa Barry, Megan Bisson, Grace Boles, Lily Boles, Megan Boretsky, Casey Brennan, Alyssa Bretan, Tavanie Brown, Nicholas Bruno, Brianna Capela, Margherita Carlucci, William Charney, Andrew Connolly, Amanda Corona, Michaela Cortigiano, Yasmeen Dabiran, Gianna D’Angelo, Ana Clara De Oliveira, Lisa DeJesus, Megan DeNigris, Kevin DeRosa, Jacob Falanga, Deanna Fava, David Ferrara, Reyna Ferrarese, Sydney French, Anthony Gambardella, Gianna Gamboian, Tianna Greco, Rachel Hanson, Arlind Hima, Veronica Horvath, Maggie Howard, Julia Jacob, Stephanie Johnson, Mackenzie Joyce, Osman Kazaferi, Alexandra Kenealy, Eunice Kim, Skyler Kim, Maximilien Klein, Zachary Kozlowski, Michael Kucky, Victoria Lawrence, Kayla Leslie, Chuanlong Liu, Kaitlyn Lupia, Codi Lynders, Delainey Maybeck, Camryn Mazerolle, Zachary McEwen, Arianna Merigliano, Julia Meyer, Sophie Molitoris, Madisyn Monteiro, Sarah Morandi, Cassidy Morrow, Stylianos Mysirlidis, Dmitri Nichio, Clayton O’Brien, Nichole Oliver, Julia O’Neill, Sarah Oxner, Nicholas Pavone, Alexa Pena, Brianna Pereira, Nicolina Perelli, Andres Perez, Jessica Perley, Jaclyn Perna, Kaylee Persson, Benjamin Peters, Vinu Pillai, Meghan Pineau, Emilie Potje, MingHui Qiu, Kristina Rizzardi, Zoe Rogers, Esabel Rosa, Briana Rowe, Brian Sanfilippo, Claire Santa, Brenna Sastram, Bailey Schif, Neha Seenarine, Tamir Shashoua, Joshua Sibley-Prusak, Matthew Sullivan, Alexis Thompson, Alexander Tiberio, Joseph Tiberio, Maranyeliz Torres, Hayley Tranner, John Trujillo, Sarah Ullyett, Silvia Wahl and Nicole Whalley.