SIS announces 7th grade award winners

The Shelton Intermediate School announced its seventh grade award winners for the 2018-19 academic year during a ceremony on June 12.

Students who have shown excellence in academic areas:

Language Arts: Laura Uhrynowski, Katie Splan, Rachel Ravi, Maya Giampaolo

Science: Jason Martorella, Elizabeth Rollinson, Sophie Uanino, Brielle Laferriere

Social Studies: Esther Park, Patrick Carroll, Ava Kavasansky, Anisha Gera

Math: Adam Klein, Elizabeth Rollinson, Leyla Reinhardt, Chris Sohn, Hannah Andrejczyk (Algebra)

All Subjects: Isabelle Acervida, Paul Nguyen, Luke Sanborn, Mikhail Rodov

Students who have shown the most improvement in academic areas:

Language Arts: Veronica Bialczak, Alexandra Gencarelli, Jenna Staron, Shay Ostertag

Science: Ilaina Macari, Christopher Taylor, Jan Vincent Caccam, Declan Forlenzo

Social Studies: Laura Gjaci, Ryan DeVito, Justise Floyd, Lindsey Brown

Math: Brianna Augustin, Brooke Moura, Trevor Minder, Alexandria Jarvais, Austin Leifer (Algebra)

All Subjects: Brooke Fabian, Noah Evanko-Weber, Hannah Levine, Claire Osiecki

Student of the Year awards were given to students who showed excellence in Unified Arts:

2D Art & Illustration: Maja Shallow, Paul Nguyen

3D Art & Design: Brielle Laferriere, Mikhail Rodov

Business Technology: Marissa Manzo, Christopher Taylor

Communications Technology: Lily Banks, Joseph Vostinak

Exploring World Cultures: Esther Park, Matthew Sahagun

Band: Lily Banks, Aiden Welch

Jazz Choir: Emma D’Angelo, Jack Schafler

World Music Tour: Laura Uhrynowski, Kenny Nguyen

Music Production: Katherine DeMartino, Kate McPadden

The Inventor’s Lab: Samantha Atkinson, Adam Klein

Life Lab: Alysa Macari, Adam Klein

STEM Design & Modeling: Rose Thomas, Nasser Bazile

STEM Automation & Robotics: Stacey Ritenour, Luke Sanborn

Physical Education: Esther Park, Nicolas Piscioniere

Effort: Abby Gurski, Mykhaylo Kit, Jack Gloria, Nara Lim, Kaelyn Horn, Ryan Miressi, Avery Shreders, Ava Vojtek