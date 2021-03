CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 653¼ 653¾ 643½ 650¾ —5¾ May 656¾ 656¾ 641¼ 652½ —4 Jul 647½ 647½ 634¼ 643¼ —4¾ Sep 646¾ 646¾ 635 643½ —4¾ Dec 653 653 640¾ 649¼ —4¾ Mar 657½ 657½ 646¼ 654½ —4¾ May 645¼ 654 644 654 —4¼ Jul 631½ 634 625¼ 634 —4 Sep 635½ —2¾ Dec 634½ 641½ 632¼ 641½ —3½ Mar 643½ —3¼ May 636¼ 641½ 636¼ 641½ —3¼ Jul 604 —3¼ Est. sales 107,727. Tue.'s sales 103,139 Tue.'s open int 411,862 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 564½ 564½ 547½ 547¾ —14¼ May 545¼ 545¾ 531¼ 534 —11¾ Jul 534¼ 534¾ 522¼ 524¼ —10½ Sep 502 502¼ 492¾ 496 —6¾ Dec 484¼ 484¼ 476¼ 480¼ —4½ Mar 491½ 491½ 483¾ 487½ —4½ May 495¼ 495¼ 488¼ 491¾ —4½ Jul 497 497 489¾ 493¼ —4½ Sep 455¼ 455¼ 449¼ 453 —3 Dec 441 441½ 435¼ 439¼ —2¾ Mar 446½ —2½ May 450 —2¼ Jul 451¾ 453½ 451¾ 453½ —2¼ Sep 433 —2¼ Dec 424 424 417½ 421 —1¾ Jul 432 —2¾ Dec 424 424 419¼ 419¼ —2¾ Est. sales 270,464. Tue.'s sales 254,696 Tue.'s open int 1,790,049, up 104 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 381¾ —7½ May 390¼ 390½ 381 384½ —7½ Jul 373¼ 377¾ 373¼ 377 —3¾ Sep 358½ 358½ 356¼ 356¼ —4¾ Dec 352¼ 352¼ 351½ 351½ —5 Mar 354 —4½ May 354½ —4½ Jul 354½ —4½ Sep 354½ —4½ Dec 354½ —4½ Jul 354½ —4½ Sep 354½ —4½ Est. sales 139. Tue.'s sales 205 Tue.'s open int 4,452, up 10 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1441¼ 1441½ 1411¼ 1411½ —29¾ May 1442 1445¾ 1408¼ 1409¾ —30¼ Jul 1428 1431 1394¼ 1396 —30 Aug 1386¼ 1387 1353¾ 1355½ —27¼ Sep 1306¼ 1306¼ 1276¼ 1281½ —24¾ Nov 1262¾ 1264¼ 1230¾ 1238¾ —23¼ Jan 1259 1259½ 1227¼ 1235¼ —22¼ Mar 1232 1232 1205¾ 1214¾ —17 May 1224 1226 1200½ 1209¼ —15¾ Jul 1224½ 1224½ 1199¼ 1207¼ —15¼ Aug 1191¾ —12¾ Sep 1148¼ 1155½ 1148¼ 1155½ —10¾ Nov 1140 1140½ 1118 1129½ —11 Jan 1131 1133 1126 1133 —10½ Mar 1132½ —10½ May 1132½ —10½ Jul 1128¾ 1133½ 1128¾ 1133½ —10½ Aug 1130 —10½ Sep 1112¼ —10½ Nov 1059 1059 1050 1059 —6½ Jul 1059 —6½ Nov 1043½ —6½ Est. sales 211,524. Tue.'s sales 199,522 Tue.'s open int 866,929 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 54.92 55.42 54.50 55.36 +.21 May 53.66 53.77 52.60 53.51 —.04 Jul 52.50 52.56 51.34 52.15 —.25 Aug 51.26 51.38 50.20 50.90 —.31 Sep 50.01 50.01 48.97 49.60 —.35 Oct 49.07 49.07 47.95 48.55 —.37 Dec 48.24 48.35 47.29 47.88 —.36 Jan 47.71 47.71 46.81 47.37 —.37 Mar 46.84 46.94 46.28 46.84 —.33 May 45.85 46.32 45.77 46.32 —.33 Jul 46.20 46.20 45.46 45.92 —.34 Aug 45.37 —.35 Sep 44.29 44.80 44.29 44.80 —.36 Oct 44.03 —.35 Dec 44.20 44.20 43.46 43.81 —.33 Jan 43.81 —.33 Mar 43.81 —.33 May 43.81 —.33 Jul 43.81 —.33 Aug 43.81 —.33 Sep 43.81 —.33 Oct 43.81 —.33 Dec 43.81 —.33 Jul 43.81 —.33 Oct 43.81 —.33 Dec 43.81 —.33 Est. sales 154,460. Tue.'s sales 145,115 Tue.'s open int 492,726, up 7,746 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 416.90 416.90 409.70 410.10 —9.10 May 417.00 418.20 406.00 406.80 —9.80 Jul 415.10 416.50 404.70 405.40 —9.50 Aug 406.50 406.50 396.10 396.90 —8.50 Sep 394.20 394.30 385.50 386.40 —7.60 Oct 383.50 383.70 374.90 375.60 —7.80 Dec 382.20 382.20 372.90 373.60 —7.60 Jan 378.10 378.20 369.00 370.30 —7.00 Mar 370.00 370.00 361.60 364.10 —5.00 May 363.00 364.50 360.10 362.30 —4.80 Jul 363.90 365.20 360.00 362.10 —4.80 Aug 358.40 —5.00 Sep 352.80 352.80 351.90 351.90 —5.40 Oct 345.00 —4.30 Dec 343.70 343.70 343.70 343.70 —4.10 Jan 342.70 —4.10 Mar 342.90 —4.10 May 342.90 —4.10 Jul 344.80 —4.10 Aug 344.80 —4.10 Sep 343.30 —4.10 Oct 343.30 —4.10 Dec 340.20 —4.10 Jul 340.20 —4.10 Oct 340.20 —4.10 Dec 340.20 —4.10 Est. sales 113,565. Tue.'s sales 102,399 Tue.'s open int 411,047