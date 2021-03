CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 645½ 648 631¾ 647 +2 Jul 637 638½ 623½ 637 Sep 636 637½ 623¾ 636¼ Dec 643¼ 643¾ 630 642 Mar 647 647½ 635¼ 647 May 641¾ 647 637¼ 647 +¾ Jul 621¼ 627¼ 617¾ 627¼ +1½ Sep 626 628¾ 625 628¾ +1½ Dec 627½ 635 627¼ 635 +1¼ Mar 637½ +1½ May 630½ 635½ 630½ 635½ +1½ Jul 598 600 598 600 +1½ Est. sales 83,964. Mon.'s sales 66,225 Mon.'s open int 417,920 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 549½ 555½ 546¾ 554¼ +4¾ Jul 537½ 542¾ 534½ 541¾ +4 Sep 497 499¼ 492¾ 499¼ +1¼ Dec 477½ 478¼ 471½ 477¾ —1 Mar 485¼ 485¾ 479½ 485¾ — ½ May 489½ 490¼ 483¾ 490¼ — ¼ Jul 490¾ 491¼ 485 491¼ — ½ Sep 450 450 446½ 450 — ½ Dec 435 436½ 432 436¼ +¼ Mar 440¼ 443 440¼ 443 — ¼ May 446¾ Jul 450½ +¼ Sep 430 +¼ Dec 418¼ 420½ 414 415¾ — ¾ Jul 426 — ¾ Dec 416 416 412½ 412½ —3½ Est. sales 240,136. Mon.'s sales 266,162 Mon.'s open int 1,790,773, up 2,033 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 377¼ 377¼ 367¼ 374 —2½ Jul 370 370 362 367¾ —3 Sep 349¾ —1½ Dec 346 346¾ 344¼ 346¾ — ¼ Mar 348½ —1½ May 349 —1½ Jul 349 —1½ Sep 349 —1½ Dec 349 —1½ Mar 349 —1½ Jul 349 —1½ Sep 349 —1½ Est. sales 386. Mon.'s sales 127 Mon.'s open int 4,446, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1420 1425 1412¾ 1423¼ +3¾ Jul 1410¾ 1415 1403 1413¾ +3½ Aug 1369½ 1372 1361½ 1371¼ +3¾ Sep 1289¾ 1292¼ 1283¼ 1291¼ +1¾ Nov 1244 1247 1237 1245 +1 Jan 1242 1244½ 1235¼ 1242½ +½ Mar 1226 1227¼ 1219¾ 1226¾ +¾ May 1217½ 1224 1217¼ 1223½ +¾ Jul 1219¼ 1223½ 1217¼ 1223½ +¾ Aug 1210¼ +¼ Sep 1172¾ +¼ Nov 1144 1148¼ 1138¼ 1146¾ +1 Jan 1151 +1 Mar 1150½ +1 May 1150½ +1 Jul 1151½ +1 Aug 1148 +1 Sep 1130¼ +1 Nov 1070 1070 1069¾ 1069¾ +1 Jul 1069¾ +1 Nov 1050 1051 1050 1051 +1 Est. sales 121,018. Mon.'s sales 148,249 Mon.'s open int 858,148, up 342 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 55.17 55.59 54.24 55.09 Jul 53.52 53.99 52.67 53.35 —.11 Aug 52.17 52.53 51.27 51.87 —.18 Sep 50.75 51.15 49.93 50.55 —.20 Oct 49.87 50.08 48.88 49.49 —.24 Dec 49.14 49.57 48.25 48.87 —.26 Jan 48.78 48.78 47.81 48.35 —.27 Mar 48.12 48.49 47.25 47.76 —.28 May 47.06 47.27 46.85 47.21 —.30 Jul 47.17 47.17 46.52 46.79 —.31 Aug 46.22 —.33 Sep 45.40 45.58 45.34 45.58 —.37 Oct 44.57 44.82 44.49 44.82 —.30 Dec 44.87 44.87 44.09 44.54 —.29 Jan 44.51 —.29 Mar 44.51 —.29 May 44.51 —.29 Jul 44.51 —.29 Aug 44.51 —.29 Sep 44.51 —.29 Oct 44.51 —.29 Dec 44.51 —.29 Jul 44.51 —.29 Oct 44.51 —.29 Dec 44.51 —.29 Est. sales 107,823. Mon.'s sales 97,098 Mon.'s open int 494,886, up 89 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 407.60 410.60 404.50 406.10 —1.30 Jul 406.80 409.80 403.90 405.90 —.60 Aug 398.30 401.40 396.30 398.30 +.30 Sep 386.90 389.50 384.50 388.30 +1.70 Oct 372.00 376.50 372.00 375.90 +1.80 Dec 371.80 374.70 369.20 373.80 +1.80 Jan 368.40 371.10 366.30 370.50 +1.90 Mar 363.80 366.20 361.70 365.90 +2.30 May 363.00 365.40 362.20 365.10 +2.30 Jul 364.60 365.60 364.30 365.60 +2.10 Aug 362.50 +2.40 Sep 357.00 +2.40 Oct 350.50 351.30 350.40 350.40 +2.70 Dec 346.70 349.50 346.70 349.50 +2.70 Jan 348.50 +2.70 Mar 348.70 +2.70 May 348.70 +2.70 Jul 350.60 +2.70 Aug 350.60 +2.70 Sep 349.10 +2.70 Oct 349.10 +2.70 Dec 346.50 +2.20 Jul 346.50 +2.20 Oct 346.50 +2.20 Dec 346.50 +2.20 Est. sales 62,689. Mon.'s sales 78,423 Mon.'s open int 413,529, up 371,697