NUEVA YORK (AP) — Múltiples compositores se han añadido a la lista de autores del éxito No. 1 de Roddy Ricch “The Box” desde que el tema fue nominado a tres premios Grammy, incluyendo a mejor canción de rap y canción del año, uno de los honores principales.

Cuando la Academia de la Grabación anunció a los nominados en noviembre, sólo Ricch y Samuel Gloade (también conocido como 30 Roc) aparecían como autores del megaéxito, que compite por dos Grammys específicamente reservados a los compositores.

Pero más tarde se incorporaron cuatro escritores adicionales: Larrance Dopson, Adarius Moragne (alias Datboisqueeze), Khirye Anthony Tyler y Aqeel Qadir Tate (alias Zentachi). Y la lista fue alterada una segunda vez para retirar a Zentachi e incorporar a Eric Sloan.

No está claro por qué los compositores no figuraban originalmente en los créditos de la canción, ni por qué se retiró a Zentachi y se añadió a Sloan. Un representante de Ricch en Atlantic dijo que la disquera no haría declaraciones.

Sloan es el único que aparece como coautor de “The Box” en los Grammy pero no en los créditos de la canción en Spotify, el sitio web de BMI o las notas de producción de la canción de Atlantic Records.

Cuando las papeletas se distribuyeron para la primera ronda de votación — para determinar a los nominados al Grammy — sólo Ricch y 30 Roc figuraban como escritores de “The Box”. No está claro cómo aparecieron los créditos de la canción en la papeleta final de votación para elegir a los ganadores.

Para tres de los autores añadidos — Datboisqueeze, Tyler y Sloan — es la primera nominación. Dopson ganó el Grammy a la mejor canción de R&B en 2019 como coautor del éxito de Ella Mai “Boo’d Up”.

Los Grammy se transmitirán el domingo y Ricch compite por partida doble a mejor canción de rap gracias a su aparición en “Rockstar” de DaBaby, escrita por DaBaby, Ricch y SethInTheKitchen. Otros candidatos son “The Bigger Picture” de Lil Baby (tres compositores), “Laugh Now Cry Later” de Drake y Lil Durk (seis) y “Savage” de Megan Thee Stallion y Beyoncé (nueve).

“The Box” fue uno de los más grandes éxitos del año pasado en Estados Unidos, donde encabezó durante 11 semanas la lista Hot 100 de Billboard. Se certificó siete veces platino, que equivale a vender siete millones de copias entre descargas digitales y streams. “The Box” también le mereció a Ricch una nominación a mejor interpretación de rap melódico, un premio reservado a intérprete.

Los ajustes a canciones y álbumes nominados al Grammy no son del todo raros. Dos invitados en “Brown Skin Girl” de Beyoncé — su hija Blue Ivy y el cantante nigeriano WizKid — no aparecían en la lista original de nominados al mejor video musical este año, pero luego fueron añadidos.

El rapero Young Thug no figuraba como coautor de “This Is America” de Childish Gambino cuando se anunciaron las nominaciones al Grammy de 2019, pero se sumó después e hizo historia cuando el éxito de corte social-político fue el primer rap en ganar el premio a la canción del año. Lo compartió con Gambino y Ludwig Göransson.

Ricch, quien en total está nominado a seis premios y actuará en la ceremonia del domingo, ganó su primer Grammy — a la mejor interpretación de rap — el año pasado por su participación en “Racks In the Middle” de Nipsey Hussle.