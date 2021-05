CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Andrés Calamaro encontró una oportunidad para cantar con algunos de sus ídolos y buenos amigos, como Raphael y Julio Iglesias, en su nuevo álbum “Dios los cría”.

En este disco de duetos, lanzado el jueves en formato digital y disponible a partir del viernes en formato físico, el cantautor argentino reversiona canciones emblemáticas como “Flaca”, con Alejandro Sanz, y “Estadio Azteca” con Lila Downs.

“Este disco se graba por amor, por amistad, es puro respeto y la alegría de juntarnos a cantar”, dijo Calamaro en una entrevista telefónica reciente desde Madrid. “Es un disco de comunión, más que comunitario. Es una comunión entre nosotros”.

A Julio Iglesias, con quien canta “Bohemio”, le tiene tanta confianza que dice que le ha llamado para pedirle consejos sentimentales. Antes habían cantado juntos la canción del regional mexicano “Juan Charrasqueado”. En el caso de Raphael, el tango “Jugar con fuego” es su primera colaboración con el artista, que en 2020 cumplió 60 años de trayectoria.

“Para mí poder cantar con Julio Iglesias y con Raphael es el mayor honor que puede tener un cantante en este idioma”, dijo Calamaro. Raphael “aceptó inmediatamente, vino al estudio puntual a cantar con entrega, con generosidad, con amor al oficio”.

Calamaro, quien ha sido galardonado con cinco Latin Grammy, señaló que tras esta experiencia le compuso una canción a Raphael que espera grabe próximamente.

Las colaboraciones para esta producción, que fue desarrollada a lo largo de varios años, fueron grabadas a distancia, previo a la pandemia, para adecuarse al tiempo de cada artista. El álbum que también incluye colaboraciones de Mon Laferte, Saúl Hernández, Juanes, Vicentico, Sebastián Yatra, Julieta Venegas y Carlos Vives.

En España grabó el video de su nueva “Flaca” con Sanz, lanzado el 13 de mayo, mientras que el próximo que planea estrenar es “Mi bandera” con su paisano León Gieco, quien considera que le dio una dimensión social y territorial más profunda a su canción.

Milton Nascimento se sumó para interpretar “En un hotel de mil estrellas”. A Calamaro le encanta escuchar sus versos en la voz del astro brasileño, a quien calificó como un artista “de otro planeta, inexplicable”.

Con Downs ya había cantado “En el último trago” en un homenaje para José Alfredo Jiménez y había sido invitado por Downs a su álbum “Salón, lágrimas y deseo”.

“Lila es un monstruo... Quizás estamos hablando de una mujer que puede cantar tan bien como Chavela Vargas o Mercedes Sosa”, dijo Calamaro. “Cantar juntos ‘Estadio Azteca’ con una cantante tan importante de México es muy oportuno”.

La última vez que el músico tuvo un concierto en México fue en el festival Vive Latino en marzo de 2020, justo antes del cierre por la pandemia. En ese concierto dijo con voz profética: “A partir de mañana tenemos suerte si podemos subirnos a un avión. Vamos a estar sin fútbol, sin nada”.

“En el Vive Latino yo estaba arriba del escenario cuando me di cuenta que estaba cantando en el último festival de una época”, dijo Calamaro durante la entrevista. “Se me puso la piel de pollo. Lo quise compartir y fue bonito sentir que formábamos parte de algo irrepetible”.

Todavía tiene fechas pendientes de su gira “Cargar la suerte” que no pudo concretar el año pasado y que incluía presentaciones en Monterrey, México; París; Londres y Madrid.

“Estamos esperando hacer lo que no pudimos”, dijo. “No me parece que haya sido normal nada de lo que vivimos este último año y medio. No me creo nada que digan por televisión de verdad, soy un escéptico, soy insumiso”.

Pero, aclara: “No tengo ningún problema en vacunarme. No tengo miedo a la vacuna, ni al dentista”.

No especificó si él ya se vacunó.