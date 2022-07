Aronofsky e Iñarritu compiten por el León de Oro en Venecia

of

“The Whale” de Darren Aronofsky, el drama de Marilyn Monroe “Blonde” con Ana de Armas, “Bardo” de Alejandro González Iñárritu, y “Bones and All” de Luca Guadigino, con Timothée Chalamet, tendrán su estreno mundial en la competencia del Festival Internacional de Cine de Venecia.

El director del festival, Alberto Barbera, develó el martes un programa estelar que incluye el estreno fuera de competencia del thriller psicológico de mediados de siglo “Don’t Worry Darling” ("No te preocupes cariño") de Olivia Wilde, con Harry Styles y Florence Pugh. La impresionante lista internacional atraerá a grandes estrellas y aspirantes a premios por igual al Lido para la 79a edición del festival de cine más antiguo del mundo.

Como en años anteriores, Netflix tendrá un papel protagónico con cuatro grandes títulos en la competencia principal: “Blonde” de Andrew Dominik, protagonizada por De Armas como Monroe y basada en el libro de Joyce Carol Oates sobre la vida interior del ícono de Hollywood; la adaptación de Noah Baumbach de “White Noise” ("Ruido de fondo") de Don DeLillo, con Adam Driver y Greta Gerwig, que abrirá el festival el 31 de agosto; la nueva película de González Iñárritu sobre un periodista y documentalista mexicano; y “Athena” de Romain Gavras, sobre tres hermanos sumidos en el caos tras la muerte de su hermano menor.

El Lido se ha convertido en un lugar privilegiado para lanzamientos de Netflix de aspirantes a premios. El año pasado, el servicio de streaming estrenó “The Power of the Dog” ("El poder del perro") de Jane Campion, que terminó recibiendo el Oscar a la mejor dirección.

Muchas películas que se han estrenado en Venecia en la última década han ganado el Premio de la Academia a la mejor dirección, incluidas “Nomadland” de Chloé Zhao, “Roma” y “Gravity” ("Gravedad") de Alfonso Cuarón, “The Shape of Water” ("La forma del agua") de Guillermo del Toro, “La La Land” de Damien Chazelle y “Birdman” de González Iñárritu.

Hay 23 películas en total en la competencia de este año, incluida “The Whale” de Aronofosky, de A24, protagonizada por Brendan Fraser como un hombre con obesidad mórbida que intenta reconectarse con su hija adolescente, interpretada por Sadie Sink de “Stranger Things”. Será la primera vez que Aronofosky vuelva al Lido desde que presentó “Black Swan” ("El cisne negro") en 2010. También está “Bones and All” de Guadagnino, de MGM y Amazon, sobre el amor joven, un viaje por carretera y el intento de dejar atrás el pasado. La cinta reúne al director con Chalamet, su astro de “Call Me By Your Name” ("Llámame por tu nombre") y un habitual en Venecia.

Y esta no es la única reunión cinematográfica de la lista. También está “The Eternal Daughter” de Joanna Hogg, protagonizada por Tilda Swinton, y la nueva película de Martin McDonagh después de “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” ("Tres anuncios por un crimen"), “The Banshees Of Inisherin” de Searchlight, con Brendan Gleeson y Colin Farrell interpretando a amigos de toda la vida en una isla remota.

“The Son” de Florian Zeller, protagonizada por Vanessa Kirby, Laura Dern y Hugh Jackman, también se encuentra entre los títulos en la competencia. Adaptada de su propia obra teatral, “The Son”, de Sony, es parte de una trilogía que incluye su película ganadora del Oscar “The Father” ("El padre"). Todd Field también tiene “TÁR”, protagonizada por Cate Blanchett como una reconocida compositora y la primera directora titular de una importante orquesta alemana. Focus Features estrenará el drama en cines el 7 de octubre.

El aclamado cineasta iraní Jafar Panahi estrenará su nueva película “No Bears” en competencia. Panahi recibió la semana pasada una sentencia de seis años en prisión mientras el gobierno busca silenciar las críticas en medio de la creciente agitación económica y la presión política. Cuatro películas iraníes se proyectan este año en las distintas secciones, incluida “Beyond the Wall” de Vahid Jalilvand.

Barbera dijo que Panahi y los otros cineastas iraníes encarcelados eran “solo culpables de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión”.

El documentalista Frederick Wiseman tiene la película narrativa “A Couple”. Y Laura Poitras también estrenará en competencia su documental “All the Beauty and the Bloodshed”.

El jurado principal de la competencia de este año está encabezado por Julianne Moore e incluye a la directora francesa Audrey Diwan, cuya película “Happening” ("El acontecimiento") ganó el León de Oro el año pasado; el autor de “Never Let Me Go” ("Nunca me abandones") Kazuo Ishiguro y la actriz iraní de “A Separation” ("Una separación") Leila Hatami.

Además de “Don’t Worry Darling”, otras películas que debutarán fuera de competencia son “Dead For a Dollar” de Walter Hill, con Willem Dafoe y Christoph Waltz; “Dreamin’ Wild” de Bill Poland, con Casey Affleck y Walton Goggins interpretando al dúo musical Donnie y Joe Emerson; “Master Gardener” de Paul Schrader, con Joel Edgerton y Sigourney Weaver; y “Pearl” de Ti West, con Mia Goth.

El Festival de Cine de Venecia, programado del 31 de agosto al 10 de septiembre, es solo el primero de muchos festivales de cine del otoño boreal que ayudarán a reducir el campo de juego para la próxima temporada de premios. El Festival Internacional de Cine de Toronto comienza poco después, el 8 de septiembre, seguido del Festival de Cine de Telluride el 15 de septiembre y el Festival de Cine de Nueva York el 30 de septiembre.

