Bad Bunny y Anitta, nominados al Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bad Bunny y Anitta fueron nominados el martes en las categorías principales del Grammy. Bad Bunny compite por el premio al álbum del año por “Un verano sin ti”, por su parte Anitta está nominada como mejor nuevo artista.

La estrella brasileña del funk está en una lista que incluye al músico de ascendencia mexicana Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Månekskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg, según anunció el martes la Academia de la Grabación vía streaming. La ceremonia de los Grammy se transmitirá en vivo el 5 de febrero desde Los Ángeles.

Bad Bunny, quien es el artista más nominado de los Latin Grammy con 10 menciones, también se llevó una nominación en los Grammy en la categoría de mejor interpretación pop solista por su canción “Moscow Mule”, incluida en “Un verano sin ti”, la cual se medirá junto a “Easy on Me” de Adele, “Woman” de Doja Cat, “Bad Habit” de Steve Lacy, “About Damn Time” de Lizzo y “As It Was” de Harry Styles.

En la categoría de mejor interpretación pop dúo/grupo de los Grammy también figura una latina gracias a “Bam Bam” de la cantante de ascendencia cubana y mexicana Camila Cabello con Ed Sheeran, la cual se medirá con “Don’t Shut Me Down” de ABBA; “My Universe”, Coldplay y BTS; “I Like You (A Happier Song)”, Post Malone y Doja Cat; “Unholy”, Sam Smith y Kim Petras.

Como era de esperarse, “Un verano sin ti” fue nominado a mejor álbum de música urbana junto con “Trap Cake, Vol. 2” de Rauw Alejandro; “Legendaddy”, de Daddy Yankee; “La 167” de Farruko y “The Love & Sex Tape” de Maluma.

La categoría de mejor álbum pop latino tiene representantes variados, compiten el salsero panameño Rubén Blades y Boca Livre por “Pasieros” así como tres astros colombianos: Camilo por “De Adentro Pa Afuera”, Fonseca por “Viajante” y Sebastián Yatra por “Dharma +” . La terna la completa la diva pop de ascendencia ecuatoriana Christina Aguilera por “Aguilera”, su primer álbum español en más de dos décadas, el cual fue nominado también mejor álbum de audio inmersivo.

Para álbum latino de rock o alternativo fueron nominados “El alimento” de Cimafunk, “Tinta y tiempo” de Jorge Drexler, “1940 Carmen” de Mon Laferte, “Alegoría” de Gaby Moreno, “Los años salvajes” de Fito Paez y “Motomami” de Rosalía, una de las artistas que figuraban entre las posibles nominadas antes del anuncio oficial.

En el apartado de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) compiten “Abeja reina” de Chiquis; “Un canto por México - El musical” de Natalia Lafourcade; “La reunión (Deluxe)”de Los Tigres Del Norte; “EP #1 Forajido” de Christian Nodal y “Qué ganas de verte (Deluxe)” de Marco Antonio Solís, quien será homenajeado el miércoles como Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, un día antes de la entrega del Latin Grammy que se celebrará el jueves.

Marc Anthony se llevó una nominación en los Grammy al mejor álbum latino tropical por “Pa’lla Voy”, al igual que La Santa Cecilia por “Quiero verte feliz”; Víctor Manuelle por “Lado A Lado B”; Tito Nieves por “Legendario”; Spanish Harlem Orchestra por “Imágenes latinas” y el combiano Carlos Vives por “Cumbiana II”.

En la categoría de mejor álbum de latin jazz compiten veteranos del género. Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra fueron nominados por “Fandango At The Wall In New York”, su álbum con The Congra Patria Son Jarocho Collective y Arturo Sandoval fue nominado por “Rhythm & Soul”. Completan la terna Danilo Pérez con The Global Messengers por “Crisálida”, Miguel Zenón por “Música De Las Américas” y Flora Purim por “If You Will”.

La sección de medios audiovisuales también hizo brillar a los artistas latinos con nominaciones para Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco por su trabajo en la película animada de Disney “Encanto”.

Miranda fue nominado por su pegajosa “We Don’t Talk About Bruno” (“No se habla de Bruno”) a mejor canción compuesta para un medio audiovisual. El tema competirá con “Be Alive” de “King Richard” (“Rey Richard: Una Familia Ganadora”), “Carolina” de “Where the Crawdads Sing” (“La Chica Salvaje”); “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”; “Keep Rising” de “The Woman King” (“La mujer rey” y “Nobody Like U” de “Turning Red” (“Red”).

Franco fue nominada en la categoría de mejor banda sonora para un medio audiovisual por su música original para “Encanto”. Compite con “The Batman”, “No Time to Die”, “The Power of the Dog” y “Succession: Season 3”.

“Encanto” fue igualmente nominada a mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual y competirá con “Elvis”; “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (Vol 2)”, “Top Gun: Maverick” y “West Side Story” (“Amor sin barreras”), esta última es la nueva versión de Steven Spielberg del musical clásico sobre pandilleros puertorriqueños en Nueva York.

La actuación de TikTok de Rosalía, “Motomami (Rosalía Tiktok Live Performance)” se llevó una mención en la categoría de mejor película musical y competirá junto a “Adele One Night Only”, “Our World”, “Billie Eilish Live at the O2”, “Jazz Fest: A New Orleans Story” y “A Band A Brotherhood A Barn”.