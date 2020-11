Bala tendrá su propia serie ecológica en Nickelodeon

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A sus 16 años, la youtuber y cantante mexicana Bala tiene consejos prácticos para lograr una vida con menos desperdicios y más amigable con el medio ambiente. Y a partir del miércoles, los compartirá en una nueva serie digital de Nickelodeon Latinoamérica: “Planeta Bala”.

“En lo personal es un tema que me preocupa muchísimo desde hace ya bastante tiempo”, dijo Bala en una entrevista exclusiva con The Associated Press. “Creo que siempre nos hablan del tema, pero nunca nos damos tiempo de abrirnos para entenderlo más a fondo”.

Consciente de su propia plataforma — con más de 7 millones de seguidores en YouTube y más de 3 millones en Instagram — Bala, cuyo nombre verdadero es Isabella de la Torre, decidió que era el momento de alzar propia voz “para abrir los ojos de las personas y para que empecemos a hacer un cambio”.

Para “Planeta Bala”, Nickelodeon Latinomérica se asoció con la organización global The Nature Conservancy (TNC). La serie, que se transmitirá por TrendybyNick.com, fue creada y producida por Viacom Digital Studios International, The Americas.

En el primer capítulo tiene como invitada a la actriz venezolana María Gabriela de Faría, quien ayuda a Bala de manera remota a hacer una bolsa reutilizable y también le muestra sus artículos ecológicos favoritos, como cepillos de dientes de bambú y champú en barra que no requiere botellas plásticas.

La primera temporada, realizada totalmente durante la cuarentena, cuenta con 20 capítulos de 7 a 10 minutos cada uno. En cada episodio se aborda un tema diferente, desde cómo reciclar hasta los problemas de desperdiciar alimentos. En cada capítulo Bala ofrece consejos prácticos. Sus invitados van de famosos a activistas y expertos.

En un comunicado enviado por anticipado a la AP, Tatiana Rodríguez, vicepresidenta senior y jefa de marca para Nickelodeon Latinomérica, expresó que “no podríamos estar más emocionados de tener a Bala presentando el show y de contar con The Nature Conservancy como aliado en esta increíble iniciativa”.

“Reconocemos a los jóvenes como embajadores vitales del planeta”, dijo por su parte Debora Hertfelder, gerente de marketing de TNC para Latinoamérica. “Poder llevar nuestra ciencia a millones de niños en toda América Latina es muy importante para nosotros”.

Al igual que millones de estudiantes, Bala sigue tomando clases remotas durante la pandemia. Dijo que está en una escuela flexible que le permite continuar con sus actividades artísticas y profesionales, pero eso no quita que, como todos sus compañeros, tenga que hacer tareas.

La artista, que recientemente lanzó la canción “Como nunca" con Mati Gómez y está por estrenar una nueva versión de su tema “Pijama”, dijo que le gustaría que las escuelas enseñaran más sobre educación ambiental.

“He llegado a tocar el tema en clases, pero lo hemos tocado como un tema muy formal... Debería ser un tema mucho más hablado y mucho más informado, tanto en las escuelas como en los medios”, dijo Bala. “Realmente he aprendido mucho más fuera de la escuela porque no te enseñan todas las repercusiones que tiene el cambio climático”.

Un de sus consejos ambientales es comprar en tiendas a granel con tus propios envases o frascos para evitar el uso de plásticos desechables. También dijo que se pueden colocar bebederos para abejas con canicas en jardines para evitar que las abejas se ahoguen.