NUEVA YORK (AP) — Barbie se ha transformado de nuevo, ahora para ser una versión para preescolares.

Ya no tiene esa silueta de reloj de arena, My First Barbie, que fue lanzada el jueves, tiene un cuerpo ligeramente menos curvilíneo y llega poco después de las versiones, alta, bajita y llenita que se lanzaron hace cinco años en una importante actualización para la muñeca. También se presenta a meses de que la película de Barbie, estelarizada por Margot Robbie y Ryan Gosling debute en cine.