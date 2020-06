ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 25 de octubre de 2019 Brandi Carlile durante su presentación en el Voodoo Music Experience en Nueva Orleáns. Carlile encabeza las nominaciones para los Americana Honors and Awards con siete menciones incluyendo artista del año como solista y artista del año para dúo o grupo por su trabajo con The Highwomen, con Maren Morris, Amanda Shires y Natalie Hemby. (Foto Amy Harris/Invision/AP) less