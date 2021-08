Cineastas españolas denuncian premio a Johnny Depp

MADRID (AP) — La agrupación más conocida de de directoras de cine españolas condenó el martes la decisión del festival de San Sebastián de otorgar su mayor distinción a Johnny Depp después que un juez británico falló el año pasado que las denuncias de violencia doméstica contra el actor estadounidenses eran “sustancialmente correctas”.

Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), dijo que estaba “muy sorprendida” por la decisión, anunciada el lunes, de otorgar a Depp el Premio Donostia en la 69na edición del festival el mes próximo. Es el premio máximo del evento y honra la trayectoria.

Esto “habla muy mal del Festival y de su dirección, trasmite a la ciudadanía un mensaje terrible :'No importa que seas un maltratador si eres buen actor'”, dijo Andreu a The Associated Press.

La CIMA, que mantiene estrechas relaciones con el festival, está “estudiando qué medidas tomar”, añadió.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el norte de España, se realizará del 17 al 25 de septiembre. Se prevé que Depp recibirá personalmente la distinción el 22 de septiembre, en su tercera asistencia al evento.

Un pedido de declaraciones enviado por correo electrónico al agente de Depp en Los Ángeles no recibió respuesta en principio.

El año pasado, Depp perdió una demanda por calumnias contra un diario británico que lo acusó de maltrato cuando el juez sentenció que las denuncias eran “sustancialmente correctas”. En marzo, una corte británica le negó el permiso a Depp de apelar el fallo de que atacó a su exesposa, Amber Heard, al sostener que su intento de anularlo no tenía “perspectivas reales de éxito”.

Depp ha demandado a Heard por 50 millones de dólares en Virginia por una columna de opinión sobre el maltrato doméstico que ella escribió para el diario Washington Post. El juicio ha sido aplazado hasta abril de 2022.