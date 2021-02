Con historia de pérdida, Robin Wright debuta como directora

Robin Wright solía bromear que su debut como directora ya había ocurrido. Se tituló “Blue Valentine”, fue protagonizado por Michelle Williams y Ryan Gosling como una pareja cuya relación se desmoronaba, se estrenó en 2010 y fue dirigida, en realidad, por Derek Cianfrance. Pero ella siempre asumió que la suya sería eventualmente por el estilo. Entonces “Land” cayó en su regazo hace unos años.

La película, un estreno de Focus Features actualmente en cartelera, presenta a una mujer exitosa de Chicago que deja su vida atrás luego de una terrible tragedia para aislarse en las montañas de Wyoming.

Wright había soñado con dirigir por un tiempo. No puede precisar exactamente cuándo comenzó ese deseo en sus casi cuatro décadas de trayectoria, pero las ansias aparecían cada tanto tiempo, cuando veía a un director que no lograba entenderse con sus actores o tenía una visión más clara de cómo algo debía rodarse. Siempre se mantuvo al margen, pensando que no estaba lista. Pero después de seis temporadas en “House of Cards”, dio un paso adelante y se entrenó para el trabajo.

“Land” le llegó en un momento en que parecía que los tiroteos masivos eran el pan de casi cada día, dijo. Y el guion resonó con ella como ningún otro, desde la razón por la que su personaje de Edee deja su vida, hasta el modo en que comienza a sanar.

“La belleza de la bondad humana que tiene esta película, de que todos nos necesitamos y necesitamos a alguien que nos ayude a salir de los momentos difíciles y nos guíe, simplemente siento que es un mensaje que debe difundirse”, dijo Wright.

Tampoco pensaba interpretar a Edee, pero ninguna de las actrices que consideró para el papel se alineaba con su programa y de pronto tenía financiamiento y fecha de inicio de rodaje sin una protagonista.

“No podíamos arriesgarnos a ver si conseguíamos a alguien a tiempo”, dijo Wright. “Filmamos la película en 29 días, así que de verdad no podíamos perder el tiempo”.

Sus productores sugirieron cuidadosamente que considerara hacerlo ella.

“Dije, ’Sí. ¡De todas maneras ya voy a estar ahí!”, dijo Wright riendo.

Para su homólogo, Miguel, contrató al actor mexicano nominado a un Oscar Demián Bichir. Había quedado impresionada con su trabajo en “A Better Life” (“Una vida mejor”) y “The Hateful Eight” (“Los ocho odiosos”) y le entusiasmaba que parecía tanto amable como chistoso. Wright sabía que “Land” necesitaba algo de levedad, y una vez que se conocieron el pacto quedó sellado. Eran almas gemelas.

“Él entró a la casa y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Es la dinámica exacta que ves en la pantalla”, dijo. “Éramos como viejos hermanos perdidos”.

Bichir dijo que sólo quería ser parte del proyecto, “ya fuera interpretando a Miguel o como su asistente”.

Había sufrido su propia pérdida devastadora recientemente. Su esposa, Stefanie Sherk, se suicidó apenas unos meses antes.

“Me dijo: ‘Un día voy a compartir mi historia contigo, pero necesito hacer esta película. Es terapia para mí’”, contó Wright.

Partieron a Alberta, Canadá, en septiembre de 2019 para filmar una historia que se desarrolla a lo largo de múltiples temporadas y varios años. Sería poco decir que el clima era impredecible. Todos los días estaban preparados con tres vestuarios diferentes, por si el tiempo cambiaba.

“Es la primera película que he hecho que fue programada por la naturaleza”, dijo Bichir entre risas.

Pero Wright tenía a algunos miembros locales experimentados en su equipo que resultaron más confiables que cualquier aplicación del clima. Los llamaba sus “encantadores del tiempo de Calgary”.

Los “ángeles del cine” también estuvieron de su lado, proporcionando una rara nevada temprana en el momento perfecto para luego pasar de nuevo al otoño. Y todo el mundo se mantuvo comprometido, en especial el director de cinematografía Bobby Bukowski, un amante de la naturaleza que fue más allá del deber para obtener tomas espectaculares.

“El productor y yo dormíamos en remolques detrás de la cabaña, pero él decidió dormir en la cabaña congelada, con todos los roedores que la habitaban, para poder capturar esas tomas increíbles, esas vistas, todo el clima, la lluvia y la nieve de noche, el time-lapse de la luna”, dijo Wright. “Ese era él levantándose a las 2, 3, 4 de la mañana para capturar algo”.

Bichir, quien también ha dirigido, quedó encantado con las habilidades de Wright.

“Es tan buena directora como actriz”, afirmó. “Sabe exactamente lo que quiere. Es una capitana innata, una gran comandante en jefe”.

Wright terminó “Land” en confinamiento, algo que dijo que no le gustaría volver a hacer, pero ya está deseosa de ponerse detrás de la cámara de nuevo y seguir encontrando su propio estilo.

Y el proceso sí resultó terapéutico para Bichir.

“Todos los seres humanos atravesamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Tú sabes, a veces es algo esperado, a veces te toma por sorpresa, pero todos enfrentamos eso. Y yo siempre he creído que a través del arte ganamos mucho terreno en nuestro proceso de sanación”, manifestó el actor mexicano. “Lo más importante del duelo y de esta historia particular, de esta película, es que es importante que todos entiendan que no importa cuán duro o triste sea, uno regresa, uno lo supera, uno vuelve a sonreír. De eso se trata este filme”.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr.