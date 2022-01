Conducta sexual inapropiada sacude a “The Voice of Holland”

of

LA HAYA, Holanda (AP) — El exproductor del concurso de talento holandés “The Voice of Holland” se disculpó el jueves tras acusaciones de una conducta sexual inapropiada contra dos “coaches” y el líder de la banda musical del programa. La fiscalía y la policía dijeron que los reportes de abuso eran perturbadores e instaron a las víctimas a denunciar.

El programa de investigación online “BOOS” — que en holandés significa “furioso” — reportó que había recibido múltiples denuncias que iban de una acusación de violación a mensajes con tinte sexual en WhatsApp que habrían cometido dos coaches (jurados) de “The Voice of Holland” y su pianista y líder de la banda musical del programa.

El empresario holandés de medios John de Mol respondió a las acusaciones el jueves en una entrevista durante el programa “BOOS”. Dijo que en sus años como productor de “The Voice of Holland” había recibido sólo una queja contra el pianista y líder de la banda, Jeroen Rietbergen, en 2019. De Mol dijo que confrontó a Rietbergen y le advirtió que pusiera un alto a las conductas inapropiadas, pero no hizo una investigación.

Rietbergen era pareja de la hermana de De Mol, la estrella holandesa de televisión Linda de Mol, hasta que ella rompió la relación el fin de semana pasado después de que él se disculpó por su comportamiento.

Por su parte De Mol es uno de los fundadores de la extinta compañía productora Endemol, realizadora de populares programas a nivel mundial como “Big Brother”, “Deal or No Deal” y “Fear Factor”.

Cuando el presentador de “BOOS” Tim Hofman le preguntó si se disculparía, De Mol respondió: “Claro, desde luego. Totalmente”.

Antes de la transmisión de “BOOS”, la policía y la fiscalía emitieron un comunicado diciendo que habían seguido el reporte sobre acusaciones de “todo tipo de comportamiento inapropiado, que podría incluir delitos penales. Estos son mensajes perturbadores”.

“Nos gustaría llamar a la gente que cree que ha sido víctima de un delito penal para reportar a la policía y de ser necesario también presentar una denuncia”, señala el comunicado, que también iba dirigido a posibles testigos.

La televisora holandesa RTL Nederland retiró a “The Voice of Holland” del aire tras ser contactada por “BOOS” para conocer sus comentarios. La productora actual del concurso, ITV Studios, comenzó una investigación.

Rietbergen renunció y se disculpó por su conducta y dos mujeres presentaron denuncias formales ante las autoridades por un comportamiento inapropiado contra uno de los coaches, el rapero holandés Ali Bouali.

Bouali, conocido por su nombre artístico de Ali B, niega incurrir en cualquier conducta inapropiada, dijo su abogado a The Associated Press el miércoles. “BOOS” entrevistó a una mujer cuya identidad no fue revelada, antes y después de que reportara ante las autoridades una violación presuntamente cometida por Ali B.

Los medios holandeses reportaron ampliamente en diciembre que una queja por comportamiento inapropiado se presentó contra otro coach, el popular cantante Marco Borsato, quien también niega cualquier comportamiento indebido.

Un abogado que representa a una antigua concursante confirmó el jueves que él y su clienta se preparan para presentar una denuncia ante la policía. El abogado no reveló los detalles de las acusaciones.

La productora del programa ITV Studios ya ha comenzado una investigación y señaló en un comunicado que su “principal prioridad es proporcionar un ambiente seguro y de apoyo para todos los que participan, o trabajan, en nuestros programas e ITV Studios tiene una política de cero tolerancia contra el tipo de comportamiento que se supone ha ocurrido”.

Otra coach, la cantante Anouk, renunció al programa. Dijo en un video en Instagram, cuando surgió la historia el fin de semana pasado, que no quería trabajar “en un lugar donde por años varios hombres han abusado de su posición y deliberadamente eligieron quedarse callados y mirar hacia otro lado”.