Festival de Cine Sundance devela su programa para 2022

El Festival de Cine de Sundance regresa en enero a las montañas de Utah con documentales sobre Bill Cosby, la princesa Diana, Kanye West y Lucille Ball y los debuts como directores de Eva Longoria, Tig Notaro y Jesse Eisenberg.

Los organizadores develaron el jueves la programación para su edición de 2022, que incluye 82 largometrajes seleccionados de más de 3.700 propuestas.

“El programa de este año refleja los tiempos inquietantes e inciertos en los que hemos estado viviendo durante el último año y medio”, dijo Kim Yutani, director de programación de Sundance.

Como en años anteriores, el festival cuenta con una sólida oferta de documentales que incluye “We Need to Talk About Cosby”, en el que el director W. Kamau Bell intenta examinar la cuestión del arte y el artista en lo que respecta al actor y comediante, que pasó un tiempo en prisión antes de que se anulara su condena por abuso sexual.

La directora del festival, Tabitha Jackson, describió el documental de Cosby como “un análisis cultural real de lo que sucedió”.

También se presentarán “Lucy and Desi”, que marca el debut de Amy Poehler como documentalista, y “The Princess” de Ed Perkins.

Los directores Clarence “Coodie” Simmons y Chike Ozah también tienen “jeen-yus: A Kanye Trilogy”, que narra 21 años de Kanye West con imágenes nunca antes vistas, y Kathryn Ferguson traza la carrera de Sinéad O’Connor en “Nothing Compares”.

Y los documentales van más allá de grandes nombres y biografías. El director Ramin Bahrani estrenará su película “2nd Chance”, sobre el dueño de una pizzería en bancarrota que inventó el moderno chaleco antibalas, y Rory Kennedy “Downfall: The Case Against Boeing”, que analiza los dos accidentes de Boeing 737 MAX y sus consecuencias. Otros son sobre el último barco que transportaba africanos esclavizados a Estados Unidos (“Descendant”), la crisis de salud materna en el país (“Aftershock”), TikTok (“TikTok, Boom”) y las parteras en Myanmar (“Midwives”).

Lena Dunham se pone nuevamente detrás de la cámara con “Sharp Stick”, sobre una joven de 26 años que comienza una aventura con su jefe mayor; Michel Hazanavicius estrenará su comedia de zombis “Final Cut” y Riley Stearns “Dual”, protagonizada por Karen Gillan como una mujer que intenta clonarse a sí misma después de un diagnóstico terminal.

Hay debuts notables como “AM I OK?”, una película sobre amigas dirigida por Tig Notaro y Stephanie Allynne y protagonizada por Dakota Johnson y Sonoya Mizuno. Eva Longoria dirige un documental sobre la rivalidad entre los boxeadores Oscar De La Hoya y Julio César Chávez, y Jesse Eisenberg “When You Finish Saving the World”, protagonizada por Julianne Moore y Finn Wolfhard como madre e hijo. La guionista de “Carol” Phyllis Nagy también escribió y dirigió “Call Jane”, sobre abortos a finales de la década de 1960, protagonizada por Elizabeth Banks y Sigourney Weaver.

La competencia de películas dramáticas estadounidenses, que ha lanzado títulos como “CODA”, “Passing” y “Minari”, incluye uno de los proyectos finales de Michael Kenneth Williams, “892”, con John Boyega como un veterano de guerra desesperado al borde de quedar indigente.

“Vimos muchas películas que tienen elementos de terror o suspenso psicológico a lo largo del programa. Tenemos una sección dedicada a la medianoche, pero pudimos encontrar lugares para muchas de estas películas que simplemente traían cosas realmente interesantes”, dijo Yutani. “Y en nuestra sección dramática estadounidense, hay varias películas escritas por mujeres que exploran la injusticia racial y el estado de las mujeres de color en el ámbito académico a través de esta lente de cinta de terror”.

Después realizarse en gran parte de manera virtual en 2021, los organizadores planean tener un festival presencial en Park City, Utah, con algunas proyecciones satelitales en cines regionales de Estados Unidos durante el segundo fin de semana y también opciones virtuales. A principios de este año, el festival anunció que todos los asistentes, desde cineastas hasta portadores de entradas y voluntarios, deben haberse vacunado contra el COVID-19.

“Estamos emocionados de regresar a nuestra casa en Utah, pero también de unirnos de nuevas maneras”, dijo Jackson. “Basados en nuestra experiencia del año pasado, hemos descubierto nuevas posibilidades de convergencia y aceptamos el hecho de que ahora somos una comunidad ampliada en la que la participación activa es importante y la presencia de la audiencia, como sea que se manifieste, es esencial para nuestra misión”.

Con ese espíritu, el festival comenzará el 20 de enero con el documental de “cine inmersivo en vivo” “32 Sounds”, que se estrenará en línea y en el Egyptian Theater de Park City. Otros estrenos del primer día incluyen “La Guerra Civil” de Longoria y “The Princess”.

“Este año, esperamos celebrar a los narradores más innovadores de esta generación mientras comparten su trabajo en una amplia gama de géneros y formas”, dijo Robert Redford, fundador y presidente del Instituto Sundance. “Estos artistas han proporcionado una luz en los tiempos más oscuros, y esperamos dar la bienvenida al mundo a sus visiones únicas y experimentarlas juntos”.

El Festival de Cine de Sundance está previsto del 20 al 30 de enero. Los paquetes de boletos salen a la venta el 17 de septiembre y las entradas individuales el 6 de enero.

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr.