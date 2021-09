Festival de Londres recibirá al público de vuelta en el cine

of

LONDRES (AP) — Películas de 77 países se proyectarán en el Festival de Cine de Londres el mes entrante, cuando la principal muestra cinematográfica de Gran Bretaña le dé la bienvenida al público masivo a las salas de cine tras un año interrumpido por la pandemia.

El programa del festival, anunciado el martes, incluye 158 funciones, en comparación con las 225 de su última edición prepandemia, en 2019. El festival de 2020 presentó una colección reducida de 58 películas, la mayoría de ellas de manera virtual.

Este año, una audiencia a plena capacidad podrá asistir con mascarillas a las funciones de gala en el Southbank Centre, a orillas del río en Londres, y muchos de los estrenos se proyectarán simultáneamente en cines de todo el Reino Unido.

El 37% de los largometrajes incluidos este año fueron dirigidos por mujeres, lo cual no llega a la paridad pero “va en la dirección correcta” en comparación con la cuarta parte de hace cuatro años, dijo la directora del festival, Tricia Tuttle.

El festival abre el 6 de octubre con el estreno mundial de “The Harder They Fall” (“Más dura será la caída”), un western del director británico Jeymes Samuel con un elenco de actores negros, y cierra el 17 de octubre con el estreno europeo de “The Tragedy of Macbeth” de Joel Coen, protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand como la realeza escocesa asesina de Shakespeare.

El cartel incluye 21 estrenos mundiales junto con películas destacadas y galardonadas en los festivales de Cannes y Venecia, como el western de Jane Campion ambientado en Montana “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) y la cinta de terror de Edgar Wright ubicada en los años 60 “Last Night in Soho”, ambas estrenadas este mes en Venecia.

También están en el programa el thriller tecno-sexual de la directora francesa Julia Ducournau “Titane”, ganador de la Palma de Oro en Cannes; el drama de Paul Verhoeven sobre monjas lesbianas “Benedetta”, y el caprichoso “The French Dispatch” (“La crónica francesa”) de Wes Anderson, ambos estrenados en el festival de la Riviera francesa.

El festival de Londres también contará con la adaptación de Maggie Gyllenhaal de “The Lost Daughter” de Elena Ferrante; “King Richard” de Reinaldo Marcus Green, protagonizada por Will Smith como el padre de Venus y Serena Williams; el homenaje de Kenneth Branagh a su ciudad natal, “Belfast”; “Paris, 13th District” de Jacques Audiard, y el documental musical de Todd Haynes “The Velvet Underground”.

Otro punto a destacar es “Spencer” del director chileno Pablo Larraín, una cinta cuya primera imagen publicitaria de Kristin Stewart como la princesa Diana bastó para desatar gran frenesí.

“No creo que haya un cinéfilo vivo que no quiera ver esta película tras la publicación de esa imagen”, dijo Tuttle.

El festival, que abarca tanto cine como televisión, también proyectará los dos primeros episodios de la tercera temporada de la serie de drama sobre una dinastía mediática “Succession”.

Los organizadores aún no están seguros cómo afectará la pandemia de coronavirus los planes para las fiestas de estreno y alfombras rojas. Cuatro quintas partes de los adultos británicos están completamente vacunados y existen pocas restricciones en la vida social. Pero las infecciones siguen siendo altas y se anticipa que aumenten aún más ahora que los niños han regresado a la escuela.

Tuttle dice que algunas películas en el programa abordan explícitamente la pandemia, como el documental de Matthew Heineman “The First Wave” y “7 Days”, una comedia romántica sobre una pareja encerrada en cuarentena tras una primera cita desastrosa.

“Fuimos recelosos de incluir demasiado sobre la pandemia”, dijo Tuttle. “Hemos elegido simplemente películas que nos encantaron o que nos parecieron demasiado urgentes para no incluirlas en el programa”.