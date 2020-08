J Balvin y Roddy Ricch ya no actuarán en los Premios MTV

En esta combinación de fotos, J Balvin, a la izquierda, actúa en Lollapalooza en Chicago el 3 de agosto de 2019, y Roddy Ricch actúa en el BET Experience en Los Angeles el 21 de junio de 2019. Ambos artistas cancelaron sus presentaciones previstas para este domingo en los Premios MTV a los Videos Musicales. (Fotos por Amy Harris, izquierda, and Mark Von Holden/Invision/AP)

NUEVA YORK (AP) — El superastro colombiano J Balvin y el rapero ganador del Grammy Roddy Ricch ya no actuarán en los Premios MTV a los Videos Musicales.

Ricch anuncio su cancelación en un comunicado publicado en Instagram Live, diciendo: “Mi equipo y yo hicimos todo lo que estaba en nuestro poder para que esto funcionara, (pero) debido a asuntos de cumplimiento por COVID de último minuto tuvimos que cancelar la actuación”.

Los VMAs, como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, se transmitirán el domingo a las 8 de la noche hora de Nueva York (0000 GMT del lunes). El espectáculo iba a realizarse originalmente en el Barclays Center en Brooklyn y ahora será al aire libre desde varios lugares de la ciudad de Nueva York en respuesta a la pandemia de coronavirus.

“Mi equipo y yo estamos seguros y la salud de todos en una prioridad principal, así como dar una actuación de calidad”, dijo Ricch. “Aprecio a MTV por la oportunidad de actuar y espero poder verlos a todos el próximo año. MANTÉNGANSE SANOS”.

Un representante de Balvin confirmó el lunes que éste ya no actuará en el evento, pero no proporcionó detalles. En un video pregrabado emitido hace casi dos semanas, Balvin reveló que contrajo COVID-19 y que esto lo había afectado fuertemente. Al recibir un galardón en los Premios Juventud 2020, dijo a los espectadores: “Esto no es una broma... el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”.

Representantes de MTV no respondieron de inmediato un email en busca de información.

Entre otros artistas que tienen previsto actuar en los VMAs están Lady Gaga con Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Miley Cyrus, DaBaby, Black Eyed Peas, Maluma, Doja Cat y CNCO.

Gaga y Grande encabezan la lista de nominados con nueve menciones cada una, en su mayoría por su colaboración No. 1 “Rain on Me”. Ricch compite por tres premios, incluyendo a canción del año por su No. 1 “The Box”. Y Balvin tiene cuatro nominaciones, tres de ellas en la categoría de mejor latino.

Keke Palmer será la anfitriona de la ceremonia de premios, que este año incorporan dos nuevas categorías en respuesta a la pandemia: mejor video musical desde casa, y mejor actuación en cuarentena.