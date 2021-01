NUEVA YORK (AP) — Una reunión habitual entre amigos inspiró a Juan Luis Guerra a titular su más reciente producción discográfica “Privé”. El sonido íntimo que presenta el EP de cinco canciones le recordó a esos encuentros periódicos entrañables apodados así.

“Ellos siempre cuando van a escuchar música me dicen que tienen un privé; ese nombre ya se ha popularizado entre nosotros”, dijo Guerra en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “Cuando hay un privé es que vamos a escuchar algo nosotros íntimo, no puede entrar más nadie”.