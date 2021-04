Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Life Goes On” - BTS

2.- “Tan enamorados” - CNCO

3.- “Defenceless” - Louis Tomlinson

4.- “Golden” - Harry Styles

5.- “Tus besos” - Karol Sevilla

6.- “Ropa cara” - Camilo

7.- “Un beso en Madrid” - Tini y Alejandro Sanz

8.- “Dejaría todo” - CNCO

9.- “Savage Love (remix)” - Jason Derulo, Jawsh 685 y BTS

10.- “Baila conmigo” - Selena Gomez y Rauw Alejandro

(Fuente: Radio Disney)

COLOMBIA

1.- “Peaches” - Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon

2.- “Telepatía” - Kali Uchis

3.- “Fiel” - Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

4.- “La noche de anoche” - Bad Bunny y Rosalía

5.- “Bichota” - Karol G

6.- “Hecha pa’ mí” - Boza

7.- “911” - Sech

8.- “Dákiti” - Bad Bunny y Jhay Cortez

9.- “34+35” - Ariana Grande

10.- “Mood” - 24kGoldn con Iann Dior

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Peaches” - Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon

2.- “Fiel” - Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

3.- “Telepatía” - Kali Uchis

4.- “Levitating” - Dua Lipa con DaBaby

5.- “Ella no es tuya (remix)” - Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole

6.- “Leave the Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

7.- “Bandido” - Myke Towers y Jhun

8.- “We’re Good” - Dua Lipa

9.- “Machu Picchu” - Camilo y Evaluna Montaner

10.- “Location” - Karol G, Anuel AA, J Balvin

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Chica ideal” - Sebastián Yatra y Guaynaa

2.- “Juramento eterno de sal” - Álvaro de Luna

3.- “Hypnotized” - Purple Disco Machine, Sophie and The Giants

4.- “Tú me dejaste de querer” - C. Tangana con La Húngara y Niño de Elche

5.- “Without You” - The Kid LAROI

6.- “Drivers Licence” - Olivia Rodrigo

7.- “Desde cero” - Beret y Melendi

8.- “The Business” - Tiësto

9.- “Save Your Tears” - The Weeknd

10.- “Positions” - Ariana Grande

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Peaches” - Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon

2.- “Telepatía” - Kali Uchis

3.- “Leave the Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

4.- “Dejaría todo” - CNCO

5.- “Bandido” - Myke Towers y Jhun

6.- “Drivers License” - Olivia Rodrigo

7.- “Hold On” - Justin Bieber

8.- “911” - Sech

9.- “Montero (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X

10.- “Astronaut In The Ocean” - Masked Wolf

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- “Ella baila sola” - Los Cadillacs

2.- “Hechizo (remix)” - Kobi Cantillo, Jerry Di y Big Soto con Cauty y Adso Alejandro

3.- “Saco de boxeo” - Nacho y Arcángel

4.- “No me dejes en visto” - Bitoqueao con Kid G

5.- “Loco” - Chucho

6.- “No hay más” - Mota

7.- “Corazón roto” - Melodía Perfecta

8.- “Tenemos que hablar” - Lasso

9.- “Un tercero entre los dos” - Alicia Banquez

10.- “No volveré” - Jonathan Moly

(Fuente: Record Report)