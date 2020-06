Legend y los superhéroes musicales detrás de su nuevo álbum

En esta combinación de fotos, el cantautor John Legend, en el centro, con los colaoradores de su álbum "Bigger Love" Raphael Saadiq, Rapsody, Charlie Puth, Oak Felder, Jhené Aiko, Julia Michaels, Gary Clark Jr., Teddy Geiger, Anderson.Paak, Ester Dean, Tayla Parx y Ryan Tedder. (AP Foto) less En esta combinación de fotos, el cantautor John Legend, en el centro, con los colaoradores de su álbum "Bigger Love" Raphael Saadiq, Rapsody, Charlie Puth, Oak Felder, Jhené Aiko, Julia Michaels, Gary Clark ... more Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 3 Caption Close Legend y los superhéroes musicales detrás de su nuevo álbum 1 / 3 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — John Legend formó una especie de Avengers musical para maravillar a sus fans con su nuevo álbum.

“Tenemos algunos superhéroes musicales con superpoderes aquí”, dijo Legend entre risas.

Su equipo estelar de colaboradores incluye a compositores y productores laureados con el premio Grammy y luminarias en su propio derecho, como Raphael Saadiq, Anderson .Paak, Charlie Puth, Ryan Tedder, Ester Dean, Julia Michaels, Ricky Reed, Tayla Parx y Teddy Geiger, entre otros.

“Pienso en cada álbum como un proceso de descubrimiento. No sé qué voy a crear antes de comenzar el álbum, pero me mantengo abierto. Me mantengo abierto a mi musa... a cualquier cosa que me inspire durante ese periodo. También me mantengo abierto a las colaboraciones”, dijo.

“Bigger Love” es el séptimo álbum de Legend y sale a la luz el viernes. Cuatro de los superhéroes de este disco — Puth, Saadiq, Parx y Geiger — hablaron con The Associated Press sobre su trabajo con Legend.

_________

CHARLIE PUTH

Luego que Charlie Puth firmó contrato con el mismo manager de John Legend, pensó que su reunión con el llamado EGOT (ganador del Emmy, Grammy, Oscar y Tony) sería una especie de bienvenida a la familia, pero terminó siendo una sesión de grabación.

“Todo el mundo dice que él es muy rápido en el estudio, pero realmente no lo puedes entender hasta que estás en el estudio con John. Sales con todo un arreglo vocal al final de la sesión”, dijo Puth.

Puth produjo y coescribió el tema funk-soul “I Do” en “Bigger Love”. Grabaron la canción en un solo día a principios de este año.

“Buscábamos ese estilo tácito tipo Marvin Gaye 2021 y creo que eso fue lo que logramos”, dijo Puth. “Me encanta porque puede poner a bailar a gente de todas las edades”.

Legend recordó a Puth “rebotando” entusiasmado durante la sesión y dijo que “su energía es muy contagiosa”.

“Creo que estaba bajo los efectos de tres vasos de té frío”, admitió Puth. “Creo que estaba literalmente muy emocionado de hacer una canción. Nunca tengo sesiones con otras personas, en especial con artistas del calibre de John Legend”.

Puth, de 28 años, también ha trabajado en temas para Maroon 5, Katy Perry, Trey Songz, CeeLo Green, Thomas Rhett, 5 Seconds of Summer y Michael Bublé.

“He estado haciendo esto durante cinco años y cuando llegué a la escena la gente pensaba en mí como el niño que sólo cantaba las canciones que otros escribían para él... Aunque no lo crean, todavía tengo ese estigma en mi contra”, dijo Puth.

“Todavía estoy en la fase de probarme. Espero estar un día en una posición en la que pueda trabajar con más genios como John. Creo que estoy encaminado, y este es realmente un comienzo maravilloso”.

_________

RAPHAEL SAADIQ

John Legend dijo que disfrutó tanto tener a Raphael Saadiq como productor ejecutivo de su reciente álbum de Navidad, que le pidió al venerado músico que desempeñara el mismo rol en “Bigger Love.”

“Es un papel que siempre quise hacer... Uno llega a trabajar con otros escritores talentosos”, dijo Saadiq, quien se calificó como “una persona de servicio que puede reunir” todos los elementos.

“Casi como lo que Quincy (Jones) hacía en aquellos tiempos”, agregó. “Traer a todos los jugadores correctos. Uno trae los cuernos. Uno trae las cuerdas. Reúne a una pequeña familia de personas que puedan echarse encima de estas canciones y hacerlas más especiales”.

Además de supervisar el álbum, Saadiq toca guitarra y bajo en varias canciones y coprodujo dos temas. Legend dijo que aunque hay varios compositores y productores en el proyecto, Saadiq lo ayudó a asegurarse de que el álbum se sintiera como una sola voz.

“Fuimos como un grupo de cerebros que se aseguró de que el álbum tuviera suficiente coherencia y cohesión”, dijo Legend.

Saadiq, que encabezó las listas de R&B como parte del trío Tony! Toni! Toné!, también ha creado canciones para D’Angelo, Solange, Mary J. Blige, Erykah Badu, Total y otros. Dijo que estaba emocionado de que los fans escuchen “Bigger Love”, especialmente algunos de los temas más animados como “Don’t Walk Away”, con el cantante de reggae Koffee.

“(John) sabe cuándo jalar el gatillo. Él sabe. Siempre se lo digo a la gente, ‘John es un gángster, no crean que el chico de Ohio no dará en el blanco’. Él sabe a lo que le está apuntando”, dijo Saadiq. “Estoy deseoso de que salga y le llegue a la gente”.

_________

TAYLA PARX

Tayla Parx ha tenido una racha coescribiendo éxitos que incluyen “Thank, U Next” y “7 Rings” de Ariana Grande, “Love Lies” de Normani y Khalid, y “High Hopes” de Panic! at the Disco, el sencillo que más tiempo ha pasado en el No. 1 de la lista Hot Rock Songs de Billboard.

Pero cuando Parx, de 26 años, iba en camino a una sesión en el estudio con John Legend, lo vio como una oportunidad para trabajar con un maestro de la composición.

“Sabía que él era un compositor increíble. Sabía que yo iba a poder entrar a esta sesión no sólo como una música exitosa en su propio derecho, sino como una estudiante”, dijo.

Parx, nominada al Grammy al álbum del año en 2019 y 2020 por su trabajo como compositora para discos de Janelle Monae y Grande, coescribió el tema soul de Legend “I’m Ready”.

“Sí recibo muchas llamadas para trabajar con gente”, admitió Parx. “He hecho mucho pop y muchas otras cosas, pero no había trabajado necesariamente con un artista de R&B con ese aspecto conmovedor (de John). Ha habido momentos en los que John Legend ha sido pop. Ha habido momentos en los que ha sido otras cosas... No hay muchas personas que puedan ser tan camaleónicas y pasar de un género a otro como lo ha hecho él”.

_________

TEDDY GEIGER

A la cantautora Teddy Geiger, escribir con John Legend le generó algo de presión.

“Definitivamente hay un factor como de intimidación”, dijo Geiger. “Estaba nerviosa de hacerlo. Cada vez que es un artista de ese nivel es como, ‘Ay Dios mío, ¿qué es esto?’”.

Pero Geiger dijo que en situaciones como esas se dice a sí misma: “Ve y simula que es una banda y una sesión improvisada”. Y eso fue lo que hizo al crear la canción “Focused” junto a Wayne Hector, Nate Mercereau y Ricky Reed, quien trajo a Geiger a la sesión.

“La canción es tan buena y delicada”, dijo. “Me hace feliz escucharla”.

Además de escribir para ella misma, Geiger ha coescrito un número de éxitos de Shawn Mendes, entre ellos “In My Blood”, “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, “Mercy” y “Stitches”.

Dijo que recibir su primera nominación al Grammy el año pasado — a canción del año por “In My Blood” — le ha dado mayor autoridad en las sesiones de composición.

“La gente confía más en mí, lo cual es divertido. Me dan un poco más de libertad para probar cosas y siguen mi flujo de ideas con un poquito más de naturalidad”.

“Lo mismo que con mi primer éxito. Como que de pronto todos en la sesión me dicen ‘bueno, ¿qué harías tú?’, mientras que antes me decían ‘tú no sabes nada’”.