Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

2.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “Nadie vive tan cerca de nadie” - Tamara Tenenbaum

5.- “La cucaracha” - Ian McEwan

6.- “1984” - George Orwell

7.- “Sidi” - Arturo Pérez-Reverte

8.- “Mujeres que compran flores” - Vanessa Montfort

9.- “Ensayo sobre la ceguera” - José Saramago

10.- “La uruguaya” - Pedro Mairal

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Hasta que valga la pena vivir” - Constanza Michelson

2.- “El cielo enjaulado” - Christine Leunens

3.- “Las horas de terciopelo” - Alyson Richman

4.- “Juego de Tronos. Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

5.- “El misterio de Salem’s Lot” - Stephen King

6.- “El viaje de Cilka” - Heather Morris

7.- “La última carta de amor” - Jojo Moyes

8.- “El pintor de almas” - Idelfonso Falcones

9.- “El instituto” - Stephen King

10.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “La chica de nieve” - Javier Castillo

2.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

3.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

4.- “Terra alta” - Javier Cercas

5.- “Alegría” - Manuel Vilas

6.- “Hannah” - Christian Gálvez

7.- “A corazón abierto” - Elvira Lindo

8.- “La mansión” - Anne Jacobs

9.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

10.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “Camino Winds” - John Grisham

2.- “If It Bleeds” - Stephen King

3.- “Walk the Wire” - David Baldacci

4.- “The Wedding Dress” - Danielle Steel

5.- “American Dirt” - Jeanine Cummins

6.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” - Charlie Mackesy

7.- “Masked Prey” - John Sanford

8.- “The Book of Longings” - Sue Monk Kidd

9.- “Texas Outlaw” - Patterson/Bourelle

10.- “The Giver of Stars” - Jojo Moyes

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

2.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

3.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

4.- “El amor en los tiempos del cólera” - Gabriel García Márquez

5.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

6.- “Circe” - Madeline Miller

7.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

8.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

9.- “El monje que vendió su Ferrari” - Robin Sharma

10.- “Llámame por tu nombre" - Andre Aciman

(Fuente: Gandhi)