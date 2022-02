Los Premios SAG ofrecen un anticipo del Oscar

of

La 28a edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) comenzará con una reunión de “Hamilton”, incluirá un premio a la trayectoria para Helen Mirren y, quizás, sirva como anticipo de lo que sucederá en los Oscar.

Los Premios SAG, que se entregan el domingo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, comenzarán a las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT) y se transmitirán por las cadenas TNT y TBS. (El programa también estará disponible el lunes en HBO Max).

Luego que los Globos de Oro no fueran un evento en enero, los SAG serán la primera gran entrega de premios presencial y televisada de Hollywood, con la tradicional alfombra roja y los discursos llorosos, este año.

Si bien los Premios de la Academia no exigen vacunación contra el COVID-19 a sus presentadores (solo a los asistentes), los Premios SAG, cuyos ganadores son elegidos por el gremio de actores de Hollywood SAG-AFTRA, sí la requieren. Un actor de la serie de Paramount “Yellowstone”, Forrie J. Smith, ha dicho que no asistirá porque no está vacunado.

El trío de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y Daveed Diggs abrirá la ceremonia. Mirren, ganadora de cinco Premios SAG, recibirá su premio a la trayectoria de manos de Kate Winslet.

Un grupo estelar de nominados, incluidos Will Smith, Lady Gaga, Denzel Washington, Nicole Kidman y Ben Affleck, se asegurará de que la gala no carezca de glamour.

Cinco películas están nominadas al máximo honor de los SAG, el de mejor elenco: “Belfast” de Kenneth Branagh; el drama sobre una familia de sordos “CODA”, de Sian Heder; la comedia apocalíptica de Adam McKay “Don’t Look Up” ("No miren arriba"), la comedia de Ridley Scott “House of Gucci” ("La casa Gucci") y el drama familiar de tenis de Reinaldo Marcus Green “King Richard” ("Rey Richard: Una familia ganadora").

La principal candidata al Oscar, “The Power of the Dog” ("El poder del perro") de Jane Campion, no logró la nominación a mejor elenco, pero tres de sus actores — Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee — compiten por premios individuales.

Ganar el premio al mejor elenco no hace que una película sea automáticamente la favorita al Oscar, aunque los actores tienen la mayor influencia en la votación porque constituyen el mayor porcentaje de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El año pasado, los actores eligieron el drama judicial de Aaron Sorkin “The Trial of the Chicago 7” ("El juicio de los 7 de Chicago"), mientras que el Oscar a la mejor película fue para “Nomadland”. El anterior, la selección de “Parasite” ("Parásitos") en los SAG presagió su victoria en los Premios de la Academia.

En las categorías de televisión, “Ted Lasso” de Apple TV+ llega con cinco nominaciones, seguida de cerca por “Succession” de HBO, “The Morning Show” de Apple y la muy vista “Squid Game” de Netflix, cada una de ellas con cuatro nominaciones.