El Super Bowl incluirá un espectacular show de medio tiempo, como es normal, en el que se presentarán algunos de los más grandes astros del hip hop ante las masas mientras se define el campeonato de la NFL.

Y por primera vez dos de los artistas serán sordos.

Dr. Dre agregó a los astros sordos Warren “Wawa” Snipe y Sean Forbes a la alineación de artistas del domingo que también incluye a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, y Kendrick Lamar.

Wawa y Forbes usarán sus manos, cuerpo y expresiones faciales para presentar versiones únicas en lenguaje de señas estadounidense (ASL por su sigla en inglés) de las canciones que interpretarán los superastros en el escenario para lograr un show inclusivo.

“La oportunidad de estar aquí en el Super Bowl es increíble”, dijo Forbes desde Los Angeles en entrevista con The Associated Press esta semana. “Nuca en un millón de años hubiera soñado o me hubiera imaginado estar aquí. Como artista esto es lo máximo posible. Es el mayor escenario del mundo”.

“Estar aquí, representar a la comunidad sorda y realmente poner el ASL en el mapa”.

La cultura sorda y el lenguaje de señas se han vuelto cada ves más accesibles para la cultura de masas, lo que demuestra que los hombres y mujeres que tienen problemas de audición pueden dejar ver su talento si se les dan las oportunidades correctas. Esta semana dos películas con actores sordos recibieron nominaciones a los Oscar.

“CODA” (“CODA: Señales del corazón”), un drama sobre la hija oyente de una pareja de sordos, está nominado a mejor película y mejor guion adaptado. Su actor Troy Kotsur se convirtió en el segundo actor sordo nominado a un Oscar, sumándose a su compañera de reparto en “CODA” Marlee Matlin, quien ganó el premio a mejor actriz en 1987 por su actuación en la película “Children of a Lesser God” (“Te amaré en silencio”).

“Audible”, un corto documental sobre un equipo de fútbol de la escuela para sordos de Maryland, también fue nominada.

“En el siglo XXI estamos empezando a ser vistos”, dijo Snipe a AP a través de un intérprete. “Muchas puertas se están abriendo en nuestra comunidad. Mucha gente está viendo lo que nuestra talentosa gente sorda puede hacer como actores, músicos, productores, directores, escritores y artistas en general”.

“Estamos aquí y estamos listos. Hemos estado aquí y hemos estado tocando esa puerta por mucho, mucho tiempo tratando de tener ese acceso”.

En el caso de Snipe es su regreso al campeonato de la NFL. Cantó el himno nacional y “America the Beautiful” antes del partido del año pasado junto con Jazmine Sullivan y Eric Church.

“Es diferente y es histórico”, dijo Snipe de 51 años, quien es originario de Virginia. “Esto nunca había ocurrido antes, que nosotros, la gente sorda, cantara realmente. Ahora es el momento, Espero que esta sea una puerta abierta y que siga abierta para el espectáculo de medio tiempo a partir de ahora. Necesitamos eso”.

Matlin también ha formado parte de las actuaciones previas al Super Bowl. La Asociación Nacional de los Sordos (NAD por su sigla en inglés) comenzó a trabajar con la NFL en 2010 para conectar a la liga con artistas sordos para interpretar el himno nacional en lenguaje de señas estadounidense.

“La misión de la NAD es avanzar en el acceso igual y la igualdad para la gente sorda y no hay una forma más grande de elevar la visibilidad del ASL como una forma de arte y exaltar los talentos de los artistas sordos que el Super Bowl”, dijo a AP el director general de NAD Howard A. Rosenblum.

La actriz Sandra Mae Frank interpretará el himno nacional y “America the Beautiful” en lenguaje de señas mientras cantan la estrella country Mickey Guyton y la artista de R&B Jhené Aiko antes del partido entre los Rams de Los Angeles y los Bengals de Cincinnati.

Los miembros del equipo de fútbol de la Escuela de California para Sordos, como capitanes honorarios, estarán en la cancha para el volado inicial.

“Esto se trata de que sigamos siendo más inclusivos y proporcionemos más oportunidades para todos”, dijo la vocera de la NFL Jordyn White. “Se trata de celebrar a la gente por sus diferencias y unirnos por las cosas que amamos. La inclusión es una prioridad para la liga y esperamos que los fans puedan ver eso, especialmente en el medio tiempo y previo al partido”.

Aunque por décadas ha habido subtítulos en inglés generados automáticamente, el texto en pantalla no le da un verdadero acceso a la comunidad sorda que usa el lenguaje de señas como su primera lengua.

“Los subtítulos suelen estar retrasados y no están sincronizados y se pierden muchas palabras”, dijo Forbes, de 40 años, quien es originario de Michigan. “Ver esta presentación en ASL no es sólo una interpretación, es una actuación en vivo completa”.

Se espera que el canal NBC muestre imágenes de Snipe y Forbes, cuya actuación completa estará disponible en NBCSports.com y la aplicación NBC Sports.

“Es momento”, dijo Forbes. “La comunidad sorda ha trabajado muy duro. El lenguaje de señas estadounidense es un idioma tan rico y hermoso. He estado en este negocio por 16 años y ver cómo hemos logrado todo esto ha sido simplemente increíble”.

___

Lage, cuyos padres y primos son sordos, es reportero de deportes de The Associated Press con sede en Michigan.

___

Larry Lage está en Twitter como https://twitter.com/larrylage