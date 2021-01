Muere el novelista Eric Jerome Dickey a los 59 años

NUEVA YORK (AP) — Eric Jerome Dickey, el popular novelista que mezcló crimen, romance y erotismo en “Sister, Sister”, “Waking With Enemies” y decenas de historias más sobre la vida negra contemporánea, murió a los 59 años.

La publicista de Dickey en la casa editorial Penguin Random House, Emily Canders, dijo a The Associated Press que el autor falleció el domingo en Los Angeles después de una larga enfermedad. No proporcionó detalles de momento, más allá de nombrar a cuatro hijas entre los sobrevivientes del autor.