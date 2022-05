Myke Towers y Camilo reciben premios ASCAP

NUEVA YORK (AP) — Myke Towers y Camilo fueron reconocidos como compositor del año y compositor/artista del año, respectivamente, por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés), que anunció el lunes a los ganadores de sus premios a la música latina.

Towers, un astro puertorriqueño de la música urbana, conquistó el año pasado las listas de popularidad con éxitos como “Bandido”, “Pareja del año” con Sebastián Yatra y “Mi niña”, coescrita con Christian Linares y YannC El Harmónico.

Camilo, cantautor colombiano laureado con cinco Latin Grammy, encabezó las listas de Billboard Latin Airplay, Pop Airplay y Rhythm Airplay con “Despeinada” y lanzó su segundo álbum, “Mis manos”, del que se desprenden los temas ganadores del ASCAP “Bebé” y “Vida de rico”.

“La ilusión que me genera que esas canciones que nacieron de lo más honesto de mi ser puedan conectar con tantas personas, que me lleven a recorrer tantos lugares del mundo y que además, me regale momentos como este es indescriptible”, dijo Camilo en una declaración enviada por email a The Associated Press. “Desde que me decidí a dar este paso me he sentido arropado y respetado por los miembros de la industria musical y siento mucho agradecimiento y ganas de seguir trabajando, apoyándome siempre en la inspiración constante y creatividad que viene de arriba, de Dios”.

El honor a la canción del año fue para “Dákiti”, escrita por Jhay Cortez y Mora. El tema, que también ganó el Premio Pop 2022 de ASCAP, encabezó la lista de canciones latinas más sonadas de fin de año de Billboard tras haber pasado 27 semanas consecutivas en el primer lugar. También fue la canción No. 1 de streaming latino por 52 semanas seguidas, y su video musical supera 1.000 millones de vistas en YouTube.

El premio a la editora del año lo recibió Sony Discos Music Publishing por éxitos que incluyen “De vuelta pa’ la vuelta”, “Ram pam pam”, “AM remix”, "Problema”, “Fiel”, “Volví”, “La curiosidad” y “Botella tras botella”.

Camilo y el director ejecutivo y presidente de Sony Music Publishing Latin America & U.S. Latin, Jorge Mejía, hablarán sobre la carrera de Camilo y las perspectivas sobre el futuro multicultural y multigénero de la música latina en “The Road to Latin Success: A Conversation with Camilo & Sony’s Jorge Mejia”. La conversación será el miércoles 25 de mayo a las 3 p.m. de Nueva York (1900 GMT) y podrá verse en la cuenta de ASCAP en YouTube.

Presentados en línea, los Premios ASCAP a la Música Latina honran a los compositores y editores de las canciones más populares del pasado año. Los ganadores se anunciaron en las cuentas @ASCAPLatino y @ASCAP en Instagram, Twitter y Facebook, con los hashtags #ElPremioASCAP y #ASCAPAwards.

La lista completa está disponible en el sitio web de ASCAP: http://www.ascap.com/latinawards22.