Reseña: Amantes francesas se encuentran en “Anaïs in Love”

Cuando conocemos por primera vez a la intrigante heroína de “Anaïs in Love”, ella está, muy apropiadamente, apurada. La primera escena de la comedia romántica francesa la muestra corriendo por una calle de París con un ramo de flores.

Está tarde, lo cual es una constante en ella. Anaïs va atrasada para juntas, para pagar el alquiler, para entregar su tesis. Así que salta de una cosa a otra, siempre viviendo en el presente, por lo general dejando una pequeña nube a su paso, confiando en su encanto y apariencia. Su exnovio la llama “demoledora”.

“Mi problema es que soy demasiado despreocupada”, admite.

Charline Bourgeois-Tacquet, la directora y guionista de la película, ha elaborado un retrato de una mujer enloquecedoramente obstinada pero sin rumbo en un vestido de verano, no exactamente una chica mona, alocada y de ensueño francesa, quizás algo cercano.

Anaïs, que está en la encrucijada de los 30 años, es interpretada por Anaïs Demoustier, una actriz con la que Bourgeois-Tacquet había trabajado en un cortometraje y cuya colaboración se amplía aquí: la realizadora escribió el guion pensando en ella. La película lleva el nombre de la actriz, borrando la línea entre el arte y la realidad.

¿Quién es Anaïs? Una mujer que siente claustrofobia en los elevadores, a quien le gustan las caminatas, no le gusta compartir la cama, usa el mismo vestido desde los 17 años y pierde el candado de su bicicleta, pero aún compra vino para una fiesta.

Bourgeois-Tacquet, en su primer largometraje, tiene dificultades para encontrar maneras de decirle al espectador lo que está pasando por la cabeza de su heroína. Para ser honestos, Anaïs también tiene problemas. En una escena, deja su alma al desnudo ante una pareja coreana y en otra le escribe una carta a su madre y admite que “las dificultades me asustan y eso me vuelve egoísta”. Pero la pareja coreana no habla francés y Anaïs arruga la carta antes de enviarla.

En realidad, Anaïs siempre está corriendo pero no está claro hacia dónde. Deja a un amor convencional de su edad a favor de ser la amante de un hombre mayor, pero eso lo la hace feliz. “¿Crees que tengo un problema, que no sé amar?", pregunta. Estudia las descripciones de la pasión del siglo XVII, pero no tiene ninguna en su vida.

Tal vez ha buscado en el lugar equivocado. Mientras indaga un poco sobre la pareja de su amante, cree haber encontrado en ella una nueva pareja romántica: una escritora exitosa y glamorosa de 56 años interpretada hermosa y sensualmente por Valeria Bruni Tedeschi. La mujer mayor parece tener todo lo que la joven quiere.

Ahora Anaïs cambia al modo de persecución total, organizando reuniones con su amor platónico, dejando su trabajo y endeudándose cada vez más. Ambas mujeres se acercan lenta y cuidadosamente, con algunos momentos robados.

"¿Qué quieres de mí?”, le pregunta la mujer mayor.

“Nada, sólo quería conocerte”, dice Anaïs. “Creo que podríamos llevarnos bien. Creo que nos parecemos".

Luego comparten una manzana silvestre, una mordida directa del Jardín del Edén.

Ir en pos de la pareja de tu amante complica las cosas, pero la película realmente encuentra su centro cuando las dos mujeres se unen. Sólo hasta ese punto uno se da cuenta de que prácticamente todos los hombres de la película son, bueno, inútiles.

“Anaïs in Love” construye sostenidamente una epifanía para ambas mujeres, a pesar de un pobre intento de hacer que el extraño trío de amantes interconectados sea gracioso y una distracción no tan divertida con un lémur de mascota intoxicado con Xanax (difícil de explicar). Al final de cuentas, Bourgeois-Tacquet no necesita nada más que los destellos entre Demoustier y Tedeschi.

“Anaïs in Love”, un estreno de Magnolia Pictures, se estrena en Estados Unidos el 29 de abril, donde aún no tiene una clasificación de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) pero incluye escenas de sexo, desnudos y situaciones adultas. Duración: 98 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

En internet: http://www.magpictures.com/anaisinlove/

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits