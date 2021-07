Billie Eilish parece estar en un buen lugar en su segundo álbum, “Happier Than Ever” (Darkroom/Interscope Records).

“Estoy más feliz que nunca”, canta en la primera canción. Pero una lágrima corre por su mejilla en la portada del disco. Y antes de que termine la colección, vuelve a cantar “estoy más feliz que nunca”, pero esta vez agrega “cuando estoy lejos de ti”. Es complicado.

Pocas personas pueden abordar lo complicado como Eilish y “Happier Than Ever” es una mirada fascinante a la vida desordenada y famosa de una estrella pop, tan personal como Taylor Swift pero más autocrítica y emocionalmente sincera. Es un álbum magnífico, ambicioso y maduro de una joven que activa la alarma de incendios mientras todos miramos las llamas.

El álbum de 16 canciones, que suman poco menos de una hora, comienza con “Getting Older” y la observación clara y lacerante de una chica prodigio de 19 años: “Cosas que una vez disfruté / ahora sólo me mantienen empleada”.

Usando eso como plataforma de lanzamiento, Eilish continúa explorando la fama y sus lados oscuros. En “NDA”, reconoce a un acosador de la vida real (“Tuve que ahorrar dinero para mi seguridad”) y en “OverHeated”, un encuentro con paparazzi conduce a una examinación de las cirugías y los cuerpos “plásticos”.

Eilish también se aventura a exponer las estructuras de poder desiguales, a menudo volviendo al tema de la inocencia contaminada. En la hipnótica “GOLDWING”, que comienza como un himno basado en un verso hindú, le advierte a un novato: “Eres sagrado y ellos están hambrientos / Y su arte se está tornando oscuro / Y ahí estás tú para destrozar”.

Esas mismas fuerzas malignas están en juego en la triunfal “Your Power”, una canción impulsada por la guitarra y dirigida a un mentor que abusa de su poder sobre alguien a quien tiene cautivo: ”¿Sólo te sentirás mal si / mataran tu contrato?”

Siete premios Grammy no han cambiado ni a Eilish ni a su coescritor y productor, Finneas. Si “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” de 2019 era sarcástico, estrafalario, introspectivo y angustioso, “Happier Than Ever” es más completo y grandioso, con canciones más fuertes en su construcción, más nítidas.

El dúo de hermanos tiene la capacidad de tomar la fibra de un sonido y crear una canción sólida a su alrededor, con la exuberante voz expresiva y susurrante de Eilish.

Su canción hablada “Not My Responsibility” es importante y poderosa. “¿Te gustaría que me callara?”, pregunta, y la respuesta es siempre no, no, no. Incluso se enfoca en la mortalidad misma en “Everybody Dies”.

El nuevo álbum no es del todo serio. Hay canciones fantásticas de despedida (“I Didn’t Change My Number”, “Therefore I Am”, “Lost Cause” y “Happier Than Ever”) y una en la que está perdidamente enamorada (“Haley’s Comet”). Eilish y Finneas incluso juegan con bossa nova en una melodía elegante y genial.

Pero Eilish se luce más en las sombras, explorando nuestros impulsos más liosos. “Oxytocin” comienza como un coqueteo sexy, apropiado para una canción que lleva el nombre de una hormona que controla la reproducción. Pero cambia brillantemente a la mitad, convirtiendo la lujuria en algo más oscuro: “Porque mientras sigas respirando / Ni siquiera pienses en irte”. Ya lo dije: es complicado.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.