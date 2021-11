Los hermanos de Hanson celebrarán 30 años como banda el próximo año y si esto te hace sentir viejo, no es culpa de ellos. Incluso han armado un álbum para ayudar a que te sientas joven de nuevo.

El álbum de siete canciones “Against the World” (3CG Records) es un grupo rico y diverso de piezas que muestran el rango, la maestría y las influencias de la agrupación, aquellas que dejan al enorme y azucarado éxito pop “MMMBop” muy lejos en el retrovisor.

El álbum comienza con “Annalie”, que tiene armonías brillantes y guitarras que recuerdan a Paul Simon. “Don’t Ever Change” tiene un sonido rockero como de Cheap Trick, probablemente porque Rick Nielsen de Cheap Trick toca la guitarra.

La pieza rock-pop “Only Love” tiene toques de Eddie Vedder en la voz que la transforman de una pieza oscura a un himno para corear en arenas. Las armonías de los Hanson son gloriosas en “Stronger”, la cual recuerda a Queen, mientras que “One” es un llamado a la unidad y el himno “Fearless” desemboca en una orquesta mientras los hermanos se elevan por encima de las cuerdas.

Los elementos destacados son Isaac, Taylor y Zac Hanson en la canción que le da título al álbum. En el tema cantan: “We belong with the restless/Keep company with rebels and with dreamers” (Somos de los incansables/Nos acompañamos de rebeldes y soñadores). También dicen “There’s equal scars from victory and failure” (Hay heridas iguales de la victoria y del fracaso). Si se trata de una lucha de ellos contra el mundo, estamos de su lado.

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits